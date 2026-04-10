「UNIQLO TOKYO」×「Standard Products」初のコラボレーションが4月15日開始

株式会社大創産業

株式会社大創産業（広島県東広島市 代表取締役社長：矢野靖二、以下「大創産業」）が展開する「Standard Products by DAISO（スタンダードプロダクツ バイ ダイソー、以下「Standard Products」）」は、ブランド誕生5周年アニバーサリー企画の一環として、グローバル旗艦店「Standard Productsマロニエゲート銀座店」と同施設に出店する「UNIQLO TOKYO」と初のコラボレーションを展開、2026年4月15日（水）からオリジナルデザインの「UTme!」のTシャツを発売いたします。

イメージ例

■自分だけのデザインを作成できる「UTme!」

UNIQLO TOKYO 4Fの「UTme!」コーナーに、Standard Productsオリジナルのスタンプ30種が登場します。

Standard Productsのブランドロゴをはじめ、過去の人気商品やパッケージからインスパイアされたデザイン、さらに今回初公開となる特別なアートまで幅広くラインアップ。これらを自由に組み合わせ、世界に一つだけのオリジナルTシャツなどを作成いただけます。

実施期間：2026年4月15日（水）～ 2027年3月31日（水）

販売店舗：UNIQLO TOKYO（1F・4F） ※オンラインストアでの販売はございません

商品ラインアップ（価格は税込）：3種

・ベーシックTシャツ：1,990円

・KIDSベーシックTシャツ（半袖）：1,500円

・スウェットシャツ：3,990円

＜スタンプは全30種、組み合わせは自由自在！＞

■「UNIQLO COFFEE」がStandard Products仕様に！期間限定ラッピング

UNIQLO TOKYOの1FにあるUNIQLO COFFEEでは、今回のコラボレーションを記念したスペシャルラッピングを実施し、先着でオリジナルコースターをプレゼントいたします。

※コースターのプレゼントは、なくなり次第終了となります

実施期間：

2026年4月15日（水）～2026年5月6日（水・祝）

展開店舗：UNIQLO TOKYO 1F

※カップ・コースターイメージ

■本取り組みの背景：同一施設内のテナントによる「地域共創」の実現

今回のコラボレーションは、マロニエゲート銀座2にグローバル旗艦店を構える両ブランドによるテナント間連携として実現いたしました。Standard Productsの5周年アニバーサリーを象徴する特別な試みとして、初公開のデザインを含む「UTme!」のTシャツ発売やUNIQLO COFFEEの限定ラッピングなどを実施し、地域とブランドの繋がりを深めるとともに、日常に喜びを添える「持続可能な豊かさ」の提供を加速させてまいります。

■「UTme!」について

ユニクロが、オンラインストアと国内の一部店舗で展開する、カスタムデザインのTシャツやトートバックなどを簡単に作れるサービスです。

写真や画像、テキストを自由に組み合わせ、豊富なキャラクタースタンプを活用し、あなただけのオリジナルデザイングッズを作ることができるほか、「UTme!」導入店舗では、各店舗限定のローカルアーティストや企業とのバラエティ豊かなコラボアイテムをお買い求めいただけます。

■株式会社大創産業について

大創産業は「世界中の人々の生活をワンプライスで豊かに変える ～感動価格、感動品質～」を社是に掲げ、日本発のグローバル小売業を目指して「DAISO」、「Standard Products」、「THREEPPY」を展開し、生活必需品から趣味嗜好品まで約53,000点の商品を取り扱っています。

■会社概要

会社名：株式会社大創産業

代表者：代表取締役社長 矢野靖二

所在地：広島県東広島市西条吉行東1丁目4番14号

設 立 ：1977年12月

資本金：27億円

店舗数：日本を含む世界26の国と地域に5,670店舗（2025年2月現在）

売上高：6,765億円 連結7,242億円（2024年3月～2025年2月末）

■関連リンク

Standard Products 5周年特設ページ https://standardproducts.jp/blogs/news/standard-products-5th-anniversary

Standard Products ブランドサイト https://standardproducts.jp/

Standard Products 公式Instagram https://www.instagram.com/standardproducts_official/

【一般のお客様からのお問合せ先】

株式会社大創産業 お問合せフォーム https://www.daiso-sangyo.co.jp/contact