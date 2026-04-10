「デジモン」シリーズ完全新作TVアニメのキャラクターが初のちびぐるみ化！ 『DIGIMON BEATBREAK』よりファン注目のマスコットが登場 2026年4月17日(金)より全国のナムコで展開！
株式会社バンダイナムコエクスペリエンスは、アニメ『DIGIMON BEATBREAK』に登場する人気キャラクターのちびぐるみを、2026年4月17日(金)より全国のアミューズメント施設「ナムコ」および「ナムコオンラインクレーン」(以下ナムクレ)で展開します。
本景品は、株式会社バンダイナムコアミューズメントと株式会社イオンファンタジーの二社限定プライズです。
『DIGIMON BEATBREAK』は、2025年10月5日に放送を開始したTVアニメ。1997年にリリースされたゲーム「デジタルモンスター」を原点とする「デジモン」シリーズのアニメ最新作です。シリーズはこれまでにTVアニメ全9作、映画全13タイトルが制作され、世代を超えて支持されています。
今回登場するのは、プライズとしては初展開のぬいぐるみ仕様のアイテム。キャラクターの魅力をマスコットサイズに詰め込んだ、ファンなら手に入れたい注目のアイテムです。
また、期間中にXで対象の投稿をリポストした方の中から抽選で3名さまに「DIGIMON BEATBREAK ちびぐるみ(全4種) コンプリートセット」が当たるSNSプレゼントキャンペーンも開催します。
DIGIMON BEATBREAK ちびぐるみ
■ラインアップ：全4種
・天馬トモロウ
・ゲッコーモン
・沢城キョウ
・ムラサメモン
■サイズ：約11cm
主人公の天馬トモロウと相棒のデジモンであるゲッコーモンと、最強クラスの実力を持つ天才、沢城キョウとその相棒ムラサメモンをラインアップ。全部集めれば好きな組み合わせを楽しめる、お手頃サイズのぬいぐるみです。
■SNSプレゼントキャンペーン開催！
ナムコプライズ担当公式X (@namco_prize)をフォローし、指定のポストをリポストした方の中から抽選で3名さまに「DIGIMON BEATBREAK ちびぐるみ(全4種) コンプリートセット」が当たるキャンペーンを実施します。
・実施期間：2026年4月10日(金)11:00～4月17日(金)23:59
・応募方法：１.ナムコプライズ担当公式Xアカウント( @namco_prize)をフォロー
２.指定のポストをリポスト
■取り扱い店舗
・取扱店舗一覧：https://bandainamco-am.co.jp/game_center/prize/detail.html?prize=P14898
・ナムコオンラインクレーン：https://sh.online-crane.namco.co.jp/88Oh/digimon202604R
◆「ナムコオンラインクレーン(ナムクレ)」とは◆
バンダイナムコアミューズメントが運営するオンラインクレーンです。
本物のクレーンゲームをスマホやPCでプレイし獲得された景品をご自宅へお届けします。
▼「ナムクレ」 詳細はこちら
・ナムコオンラインクレーン：https://sh.online-crane.namco.co.jp/88Oh/digimon202604R
・「ナムクレ」公式X(旧Twitter)アカウント：@namco_oc
https://x.com/namco_oc
■TVアニメDIGIMON BEATBREAK（デジモンビートブレイク）について
人間の思考や感情から生まれる「e-パルス」は、
AIサポートデバイス「サポタマ」のエネルギー源として活用されていた。
目覚ましい発展を遂げるその陰で、恐るべき怪物が現れる。
e-パルスを喰らい、進化する生命体「デジモン」である。
天馬トモロウは、サポタマから誕生したゲッコーモンとの
出会いをきっかけに、非日常へと巻き込まれていく。
賞金稼ぎを生業とするチーム「グローイングドーン」の
沢城キョウたちとの共同生活を送るなかで、トモロウは決意を新たにする。
人間とデジモンが描く新しい未来とは──
▼「DIGIMON BEATBREAK」公式サイト
https://www.toei-anim.co.jp/tv/digimon_beatbreak/
▼「DIGIMON BEATBREAK」公式X
@digimon_tv（https://x.com/digimon_tv）
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