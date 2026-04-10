「デジモン」シリーズ完全新作TVアニメのキャラクターが初のちびぐるみ化！ 『DIGIMON BEATBREAK』よりファン注目のマスコットが登場　2026年4月17日(金)より全国のナムコで展開！

株式会社バンダイナムコエクスペリエンス

株式会社バンダイナムコエクスペリエンスは、アニメ『DIGIMON BEATBREAK』に登場する人気キャラクターのちびぐるみを、2026年4月17日(金)より全国のアミューズメント施設「ナムコ」および「ナムコオンラインクレーン」(以下ナムクレ)で展開します。

本景品は、株式会社バンダイナムコアミューズメントと株式会社イオンファンタジーの二社限定プライズです。

『DIGIMON BEATBREAK』は、2025年10月5日に放送を開始したTVアニメ。1997年にリリースされたゲーム「デジタルモンスター」を原点とする「デジモン」シリーズのアニメ最新作です。シリーズはこれまでにTVアニメ全9作、映画全13タイトルが制作され、世代を超えて支持されています。

今回登場するのは、プライズとしては初展開のぬいぐるみ仕様のアイテム。キャラクターの魅力をマスコットサイズに詰め込んだ、ファンなら手に入れたい注目のアイテムです。

また、期間中にXで対象の投稿をリポストした方の中から抽選で3名さまに「DIGIMON BEATBREAK ちびぐるみ(全4種) コンプリートセット」が当たるSNSプレゼントキャンペーンも開催します。

DIGIMON BEATBREAK ちびぐるみ

■ラインアップ：全4種

・天馬トモロウ

・ゲッコーモン

・沢城キョウ

・ムラサメモン

■サイズ：約11cm

主人公の天馬トモロウと相棒のデジモンであるゲッコーモンと、最強クラスの実力を持つ天才、沢城キョウとその相棒ムラサメモンをラインアップ。全部集めれば好きな組み合わせを楽しめる、お手頃サイズのぬいぐるみです。



■SNSプレゼントキャンペーン開催！

ナムコプライズ担当公式X (@namco_prize)をフォローし、指定のポストをリポストした方の中から抽選で3名さまに「DIGIMON BEATBREAK ちびぐるみ(全4種) コンプリートセット」が当たるキャンペーンを実施します。

・実施期間：2026年4月10日(金)11:00～4月17日(金)23:59

・応募方法：１.ナムコプライズ担当公式Xアカウント( @namco_prize)をフォロー

２.指定のポストをリポスト

■取り扱い店舗

・取扱店舗一覧：https://bandainamco-am.co.jp/game_center/prize/detail.html?prize=P14898

・ナムコオンラインクレーン：https://sh.online-crane.namco.co.jp/88Oh/digimon202604R

◆「ナムコオンラインクレーン(ナムクレ)」とは◆

バンダイナムコアミューズメントが運営するオンラインクレーンです。

本物のクレーンゲームをスマホやPCでプレイし獲得された景品をご自宅へお届けします。

▼「ナムクレ」 詳細はこちら

・ナムコオンラインクレーン：https://sh.online-crane.namco.co.jp/88Oh/digimon202604R

・「ナムクレ」公式X(旧Twitter)アカウント：@namco_oc

https://x.com/namco_oc

■TVアニメDIGIMON BEATBREAK（デジモンビートブレイク）について

人間の思考や感情から生まれる「e-パルス」は、

AIサポートデバイス「サポタマ」のエネルギー源として活用されていた。

目覚ましい発展を遂げるその陰で、恐るべき怪物が現れる。

e-パルスを喰らい、進化する生命体「デジモン」である。

天馬トモロウは、サポタマから誕生したゲッコーモンとの

出会いをきっかけに、非日常へと巻き込まれていく。

賞金稼ぎを生業とするチーム「グローイングドーン」の

沢城キョウたちとの共同生活を送るなかで、トモロウは決意を新たにする。

人間とデジモンが描く新しい未来とは──

▼「DIGIMON BEATBREAK」公式サイト

https://www.toei-anim.co.jp/tv/digimon_beatbreak/

▼「DIGIMON BEATBREAK」公式X

@digimon_tv（https://x.com/digimon_tv）



※インフォメーションの情報は発表時現在のものです。発表後予告なしに内容を変更、中止することがあります。※画像はイメージです。

※商品・特典・景品・ノベルティは数量に限りがあります。品切れの際はご容赦ください。

(C)本郷あきよし・フジテレビ・東映アニメーション (C)Bandai Namco Experience Inc.