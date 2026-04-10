バンダイ公式の「ガシャポン(R)」専門店が登場 『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』イオンシネマ江釣子店　2026年4月17日(金)オープン！

株式会社バンダイナムコエクスペリエンス

株式会社バンダイナムコエクスペリエンスと株式会社バンダイナムコアミューズメントは、株式会社バンダイのカプセルトイブランド「ガシャポン」の専門店『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』イオンシネマ江釣子店を、2026年4月17日(金)、同日開業する新シネマコンプレックス「イオンシネマ江釣子」(岩手県北上市)内にオープンします。

▲『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』イオンシネマ江釣子店

近年カプセルトイ業界では、大型のカプセルトイ専門店が増加し、身近なエンターテインメントとして多くのお客さまに楽しまれています。バンダイのオリジナルのカプセルトイブランドである「ガシャポン」ならではの「ワクワク体験」と「ユニークな商品」をファンの皆さまに向けて直接お届けしたいという思いから、バンダイ、企画・プロデュースを行うバンダイナムコエクスペリエンス、大型カプセルトイ専門店の運営ノウハウを持つバンダイナムコアミューズメントが協業で当店舗を出店します。

『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』イオンシネマ江釣子店は、210面を一堂に展開するバンダイ公式のカプセルトイ専門店として、岩手県北上市に出店します。バンダイの新商品をすべて取りそろえ、ここでしか味わえない「ガシャポン体験」を提供することで、「ガシャポン」の新たな魅力を発信していきます。また、映画館ならではの映画作品関連コーナーも用意します。

精巧な造形やユニークな商品展開など、いまやカプセルトイはミニチュア玩具を代表する存在です。国内外問わず多くの方に「ガシャポン」のエンターテインメント性を伝えるべく、今後も出店を進めていきます。

▼『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』の魅力

1：バンダイのカプセルトイ新商品をすべて取りそろえている！

2：オンライン店で購入した商品を店舗にて受け取ることができる！

※ガシャポンバンダイオフィシャルショップイオンシネマ江釣子店はサービス対象外です

3：オフィシャルショップならではの「ガシャポン体験」ができる！

施設概要

[施設名称] ガシャポンバンダイオフィシャルショップイオンシネマ江釣子店

[所在地] 岩手県北上市北鬼柳19地割74番3 江釣子ショッピングセンター・パル イオンシネマ館 2F

[営業時間] 9:00～22:00 ※オープン日の4月17日(金)は11:00オープンです。

[施設面積] 49.4平方メートル (約14.9坪)

[設置面数] 210面

[公式サイト]

https://bandainamco-am.co.jp/others/gashapon-bandai-officialshop/store/ac_ezuriko/

1：バンダイのカプセルトイ新商品をすべて取りそろえている！

バンダイのカプセルトイ新商品をすべて取りそろえ、豊富な商品ラインアップを展開。また『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』公式WEBサイトから商品の販売状況をリアルタイムで検索することができます。

HGガメラ 参

HGガメラシリーズ第3弾。1999年公開「ガメラ3 邪神＜イリス＞覚醒」より全4種がラインアップ！

価格：500円/1回(全4種)

(C)KADOKAWA TNHN/1999

かみさまみならい ヒミツのここたま

めじるしアクセサリー

「かみさまみならい ヒミツのここたま」のキャラクターがめじるしアクセサリーで登場！

価格：300円/1回(全6種)

(C)BANDAI/TV TOKYO・ここたま製作委員会

サンリオキャラクターズ クッキー缶チャーム

サンリオキャラクターズをクッキー缶風にアレンジしたミニチュアチャームが登場！

缶のふたは取り外しができて、中身のクッキーもとってもおいしそう！

価格：300円/1回(全5種)

(C) '26 SANRIO ⓁM

呪術廻戦 死滅回游 めじるしアクセサリー

TVアニメ「呪術廻戦」のめじるしアクセサリーに第3期「死滅回游」のキャラクターたちが登場！

価格：400円/1回(全6種)

(C)芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会

MINECRAFT ライトマスコット3

MINECRAFT（マインクラフト）より、ライトマスコット第3弾が登場！スイッチ付きでON/OFF切り替えができます。

価格：400円/1回(全4種)

(C) 2026 Mojang AB. All Rights Reserved. Minecraft, the Minecraft logo, the Mojang Studios logo and the Creeper logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

プロ野球マスコット めじるしアクセサリー

プロ野球12球団の人気マスコットたちがめじるしアクセサリーになって登場！試合観戦に連れて行ってね☆

価格：400円/1回(全12種)

(C) NPB (C)阪神タイガース (C) YOKOHAMA DeNA BAYSTARS (C) YOMIURI GIANTS (C)中日ドラゴンズ (C)広島東洋カープ (C)ヤクルト球団 (C) SoftBank HAWKS (C) HOKKAIDO NIPPONHAM FIGHTERS (C) ORIX Buffaloes (C) Rakuten Eagles (C) SEIBU Lions/TEZUKA PRODUCTIONS @ CHIBA LOTTE MARINES

MOOMIN マスコットチャーム～funny style～

ムーミンと仲間たちのfunnyなデザインのマスコットチャームが登場！

価格：300円/1回(全5種)

(C)Moomin Characters(TM)

うるせぇトリ めじるしアクセサリー

大人気「うるせぇトリ」がめじるしアクセサリーになって登場！シリコンパーツが付いているので傘やペットボトルにも付けられます♪

価格：300円/1回(全5種)

(C)mame ＆ co

【フラットガシャポン】

矢沢あい Paper Canvas

A4サイズの厚紙を折り目に沿って組み立てることで、立体的なキャンバスが再現できる！

キャンバスのような質感の、リアルで高級感のある商品です。

価格：400円/1回(全12種)

(C)矢沢あい／集英社 (C)矢沢漫画制作所／集英社

2：一部の商品はオンライン店で購入可能！商品は店舗でも受け取ることができる！

一部の商品は、バンダイナムコアミューズメントが運営する公式通販サイト「ガシャポンバンダイオフィシャルショップオンライン店」で購入可能！オンライン商品受け取り対応店舗のカウンターで受け取ることができます。

※ガシャポンバンダイオフィシャルショップイオンシネマ江釣子店はサービス対象外です

3：オフィシャルショップならではの「ガシャポン体験」ができる！

「ガシャっと回してポンと出る」がブランド名の由来となっている「ガシャポン」の醍醐味である“ハンドル操作”が体感できる空カプセル回収ボックス「ガシャポイントステーション」(右記イメージ図)や、注目商品を展示するショーケースなどお客さまが楽しめる仕掛けを用意しています。そのほか、購入キャンペーンやお客さま参加型イベントの実施など、バンダイナムコグループならではのエンターテインメントあふれるサービスを提供します。

『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』イオンシネマ江釣子店

オープン記念キャンペーン開催！

「空カプセル3個回収キャンペーン」

▼空カプセル3個回収キャンペーン

ナムコアプリと連動して空カプセル3個を「ガシャポイントステーション」へ入れると「オリジナルショッパー」をプレゼント！

↓ナムコアプリのダウンロードはこちら

https://bandainamco-am.co.jp/others/gashapon-bandai-officialshop/app/

※インフォメーションの情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容を変更することがあります。あらかじめご了承ください。

※画像はイメージです。 ※表示価格は税込みです。 ※商品・特典・景品・ノベルティは数量に限りがあります。品切れの際はご容赦ください。

※「ガシャポン(R)」は株式会社バンダイの登録商標です。

(C)Bandai Namco Experience Inc. (C)Bandai Namco Amusement Inc.