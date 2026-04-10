バンダイ公式の「ガシャポン(R)」専門店が登場 『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』ハンズ大宮店　2026年4月17日(金)オープン！

株式会社バンダイナムコエクスペリエンス

株式会社バンダイナムコエクスペリエンスと株式会社バンダイナムコアミューズメントは、株式会社バンダイのカプセルトイブランド「ガシャポン」の専門店『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』ハンズ大宮店を、2026年4月17日(金)、「ハンズ大宮店」(埼玉県さいたま市)内にオープンします。

▲『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』ハンズ大宮店

近年カプセルトイ業界では、大型のカプセルトイ専門店が増加し、身近なエンターテインメントとして多くのお客さまに楽しまれています。バンダイのオリジナルのカプセルトイブランドである「ガシャポン」ならではの「ワクワク体験」と「ユニークな商品」をファンの皆さまに向けて直接お届けしたいという思いから、バンダイ、企画・プロデュースを行うバンダイナムコエクスペリエンス、大型カプセルトイ専門店の運営ノウハウを持つバンダイナムコアミューズメントが協業で当店舗を出店します。

『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』ハンズ大宮店は、220面を一堂に展開するバンダイ公式のカプセルトイ専門店として、埼玉県さいたま市に出店します。バンダイの新商品をすべて取りそろえ、ここでしか味わえない「ガシャポン体験」を提供することで、「ガシャポン」の新たな魅力を発信していきます。

精巧な造形やユニークな商品展開など、いまやカプセルトイはミニチュア玩具を代表する存在です。国内外問わず多くの方に「ガシャポン」のエンターテインメント性を伝えるべく、今後も出店を進めていきます。

▼『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』の魅力

1：バンダイのカプセルトイ新商品をすべて取りそろえている！

2：オンライン店で購入した商品を店舗にて受け取ることができる！

3：オフィシャルショップならではの「ガシャポン体験」ができる！

※オンライン店で購入した商品の店舗受け取りは、現在準備中です。あらかじめご了承ください。

施設概要

[施設名称] ガシャポンバンダイオフィシャルショップハンズ大宮店

[所在地] 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-3 DOMショッピングセンター 5F

[営業時間] 10:00～21:00

[施設面積] 39.4平方メートル (約11.9坪)

[設置面数] 220面

[公式サイト]

https://bandainamco-am.co.jp/others/gashapon-bandai-officialshop/store/H_omiya/

1：バンダイのカプセルトイ新商品をすべて取りそろえている！

バンダイのカプセルトイ新商品をすべて取りそろえ、豊富な商品ラインアップを展開。また『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』公式WEBサイトから商品の販売状況をリアルタイムで検索することができます。

パワーパフ ガールズ きぐるみスイング

ユニコーンやうさぎの着ぐるみをかぶったパワーパフ ガールズ3人のかわいいスイングが登場♪

価格：400円/1回(全6種)

THE POWERPUFF GIRLS and all related characters and elements (C) & (TM) Cartoon Network. (s26)

capsule flockies ねずみくんのチョッキ

大人気の絵本シリーズ「ねずみくんのチョッキ」からふわふわのフロッキーフィギュアが登場です！ねずみくんBとねみちゃんは並べてもかわいいポーズでラインアップ♪

価格：400円/1回(全4種)

(C) なかえよしを・上野紀子／ポプラ社

KING BLADE ミニチュアペンライト vol.4

ペンライトといえばキンブレ（キングブレード）！光らせていない状態でも色が出る仕様なので、推し活にもピッタリの仕様です。全種新色の第4弾！

価格：400円/1回(全6種)

(C)RUIFAN

コジコジ Capsule Flockies

ふんわりとした色味とフロッキー加工がやさしいコジコジたちのフィギュアにいやされて・・・。

価格：400円/1回(全4種)

(C)さくら ももこ

ケロロ軍曹 まちぼうけであります その２

そろそろ地球≪ペコポン≫侵略できるでありますか…？

『ケロロ軍曹』よりガシャポンフィギュアシリーズ「まちぼうけ」の第2弾が登場です。発売済みの第1弾からずーっと待ち続け、より個性豊かな表情になりました。手のひらサイズがかわいいフィギュアです。

価格：300円/1回(全5種)

(C)吉崎観音／KADOKAWA・劇場版ケロロ軍曹製作委員会

デジタルモンスターカードゲーム

アクリルチャームコレクション

かつて一世を風靡した「デジタルモンスターカードゲーム」がアクリルチャームになって甦る！

二層印刷を採用し、まるでそこにデジモンが存在するかのような立体感が楽しめます。

一部ラインアップにはホログラム加工を使用し、当時憧れたあの質感を再現！

価格：300円/1回(全12種)

(C) 本郷あきよし・東映アニメーション

【フラットガシャポン】

MLB(TM) クリアファイルコレクション

ガシャポンオリジナルデザイン！

MLB(TM)球団に所属している日本人選手のクリアファイルが登場！

サインもデザインされているガシャポン限定クリアファイルをゲットしよう！

価格：400円/1回(全12種)

Major League Baseball trademarks and copyrights are used with permission of Major League Baseball.Visit MLB.com.

初音ミク ハッピージャンプ！フィギュア

初音ミク・鏡音リン・鏡音レン・KAITOのフィギュアが登場！

空中に固定できる透明台座が全種に付属するため、元気いっぱいにステージを飛び跳ねるミクたちを躍動感あふれるポーズのまま飾ることができます！

価格：500円/1回(全4種)

(C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net

ならぶんです。 塊魂2

「塊魂」の王子たちがほぼ等身大でフィギュア化した「ならぶんです。」の第2弾！集めて並べると楽しげに行進しているような様子を再現できます♪

価格：400円/1回(全5種)

Katamari Damacy(TM)Series & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

2：一部の商品はオンライン店で購入可能！商品は店舗でも受け取ることができる！

一部の商品は、バンダイナムコアミューズメントが運営する公式通販サイト「ガシャポンバンダイオフィシャルショップオンライン店」で購入可能！オンライン商品受け取り対応店舗のカウンターで受け取ることができます。

※店舗受け取りサービスは、後日開始予定です。

3：オフィシャルショップならではの「ガシャポン体験」ができる！

「ガシャっと回してポンと出る」がブランド名の由来となっている「ガシャポン」の醍醐味である“ハンドル操作”が体感できる空カプセル回収ボックス「ガシャポイントステーション」(右記イメージ図)や、注目商品を展示するショーケースなどお客さまが楽しめる仕掛けを用意しています。そのほか、購入キャンペーンやお客さま参加型イベントの実施など、バンダイナムコグループならではのエンターテインメントあふれるサービスを提供します。

『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』ハンズ大宮店 オープン記念キャンペーン開催！

「空カプセル3個回収キャンペーン」

▼空カプセル3個回収キャンペーン

ナムコアプリと連動して空カプセル3個を「ガシャポイントステーション」へ入れると「オリジナルショッパー」をプレゼント！

↓ナムコアプリのダウンロードはこちら

https://bandainamco-am.co.jp/others/gashapon-bandai-officialshop/app/



※インフォメーションの情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容を変更することがあります。あらかじめご了承ください。

※画像はイメージです。 ※表示価格は税込みです。 ※商品・特典・景品・ノベルティは数量に限りがあります。品切れの際はご容赦ください。

※「ガシャポン(R)」は株式会社バンダイの登録商標です。

(C)Bandai Namco Experience Inc. (C)Bandai Namco Amusement Inc.