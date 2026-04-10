小田急電鉄、新リース会計基準対応で「HUE Asset」を追加採用　グループ30社への一斉導入を見据え、「HUE」シリーズを統合活用

株式会社ワークスアプリケーションズ

株式会社ワークスアプリケーションズ（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：秦修、以下 WAP）は、小田急電鉄株式会社（本社：東京都新宿区、取締役社長：鈴木滋、以下 小田急）が、固定資産管理システム「HUE Asset」を採用したことをお知らせいたします。今回の採用により、小田急はグループ30社における新リース会計基準対応を「HUE」で一元化します。これまで財務会計領域で活用してきた「HUE」シリーズとの高い連携性を活かし、業務負荷の軽減を図ります。

【採用の背景】グループ横断でのリース管理体制を検討

小田急は、鉄道、不動産、レジャー・ホテルなど多岐にわたる事業を展開しています。こうした事業特性から、不動産の賃貸借契約が多く、グループ30社全体で新リース会計基準の影響が見込まれていました。特に、不動産をグループ会社や小売テナントへ転貸するケースも多く、サブリースに伴う会計処理の複雑化が課題となっていました。「HUE Asset」はこれらの要件に標準機能で対応できることに加え、他の鉄道事業者における導入実績も評価され、採用に至りました。

【期待される効果】グループ30社の対応を集約し、制度対応の負荷を軽減

グループ間の不動産転貸を行う企業では、新リース会計基準への対応にあたり貸手・サブリース機能が求められています。「HUE Asset」はこれらの機能を標準搭載しており、新リース会計基準対応に伴う複雑な会計処理を効率的に行えます。また、「HUE」シリーズで導入済みの財務会計領域と仕訳・組織データを自動連携することで、システム構築や運用にかかる負担を抑えます。これにより、小田急のグループ30社におよぶ新リース会計基準への対応を、業務負荷を抑えながら確実に進めることが可能になります。

＜小田急電鉄株式会社様からのコメント＞

小田急では、新リース会計基準への対応を見据え、グループ全体でのリース管理のあり方を検討してきました。すでに導入している「HUE」シリーズとの親和性に加え、サブリースを含む契約形態への対応や、グループ各社への展開を想定した運用が可能である点を評価し、「HUE Asset」を採用しました。今後は、制度対応を着実に進めるとともに、グループ全体でのリース管理の高度化につなげていきたいと考えています。

【HUEについて】

HUEは、日本の大手企業向けに開発された国産ERPで、お客様の声で成長し続けることで、業種や業態を問わず幅広い業務要件に対応しています。6,700以上の標準機能を備え、RFPに対するフィット率は97%*を誇ります。2,400社以上で導入された実績が、その信頼性と高い評価を支えています。

*フィット率97%は当社基準によります

HUE製品ページはこちら(https://www.worksap.co.jp/?utm_source=ownedmedia&utm_medium=segMail&utm_campaign=260410PressRelease)

【ワークスアプリケーションズについて】

ワークスアプリケーションズは、1996年に日本発のERPパッケージベンダーとして創業。ノーカスタマイズや無償バージョンアップなど革新的なソリューションで、国内大手企業を中心にお客様の成長を支援してきました。個が持つ可能性を信じ、企業と個の価値を最大化する「成長エンジン」となることを目指し、「作業」を「創造」に変え、「仕事」を楽しくすることを追求していきます。

株式会社ワークスアプリケーションズ サイト https://www.worksap.co.jp/

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株式会社ワークスアプリケーションズ 広報担当