4月12日(日)「北海道日本ハム vs 福岡ソフトバンク」 両軍OB 金子誠・和田毅 ダブル解説で完全生中継！スキージャンプ・高梨沙羅のファーストピッチもライブでお届け

株式会社GAORA北海道日本ハムファイターズのホームゲームを全試合生中継するGAORA SPORTS。4月12日(日)「北海道日本ハム vs 福岡ソフトバンク」の解説には、両軍OBの金子誠さん・和田毅さんを迎え、完全生中継します。また、試合前に行われるスキージャンプ・高梨沙羅選手によるファーストピッチの模様もライブでお届けします。金子誠さん和田毅さん

北海道日本ハムファイターズのホームゲーム全試合を生中継しているGAORA SPORTSでは、4月12日(日)にエスコンフィールドHOKKAIDOで行われる「北海道日本ハム vs 福岡ソフトバンク」も完全生中継。

解説には、現役時代にファイターズの名遊撃手として活躍、引退後はファイターズや「侍ジャパン」のコーチも務めた金子誠さんと、福岡ソフトバンクホークスの球団統括本部付アドバイザーを務めるホークスOB・和田毅さんを迎えます。両軍のレジェンドOBによる解説で、注目の一戦を詳しくお伝えします。

また当日、試合前にはスキージャンプ・高梨沙羅選手がファーストピッチを務めることが決定。GAORA SPORTSでは、この模様もライブでお届けします。高梨選手は北海道出身で、今年2月のミラノ・コルティナ五輪では、スキージャンプの混合団体で銅メダルを獲得しています。

五輪メダリストのファーストピッチと、白熱の試合の模様を、ぜひライブでご覧ください！

高梨沙羅選手

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《放送概要》

■番組名

GAORAプロ野球中継（ファイターズ）

北海道日本ハム vs 福岡ソフトバンク（4.12 エスコンフィールド）

■放送日時

4月12日(日)12:30～【生中継】

※ファーストピッチは、12:40ごろから実施予定

■出演

解説：金子誠、和田毅 実況：土井悠平

副音声(ビジボ)：森福允彦、羽村亜美

★番組ホームページ(https://www.gaora.co.jp/fighters/4280470)

★視聴方法(https://www.gaora.co.jp/guide/)

GAORA SPORTSは、「スカパー！」・「J:COMをはじめとする全国のケーブルテレビ」・「ひかりTV」・「auひかりテレビサービス」を通じてご視聴いただけます。

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