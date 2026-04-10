有酸素運動とひねり運動を組み合わせた進化系ステッパー「ステップエア ツイスト」発売

株式会社ドリームファクトリー

全国約5,000店で取り扱われ、シリーズ累計出荷台数830万台を突破したトータルボディケアブランド「ドクターエア」より、上下に踏み込む有酸素運動に「ひねり」の動きを加えた新しいステッパー【ステップエア ツイスト】を、2026年4月中旬より全国のドクターエア取扱店にて順次販売開始いたします。

本製品は、運動不足が気になりながらも忙しい毎日を送る方や、ジムに通わず自宅で手軽に始めたい方に向けて、ブランドが10年以上にわたり培ってきたボディケアの知見を活かして開発。足腰を鍛えるだけでなく「体幹」まで自然に使える設計で、全身をバランスよく動かせます。さらに、独自の負荷調節機能により膝への配慮と全身運動を両立。自宅にいながら、効率よく運動習慣を取り入れられる新しいエクササイズを提案します。

３FEATURES

ステップエア ツイスト 14,960円（税込）

１.階段昇降のような踏み込みと、ひねり運動を組み合わせた全身運動

最大24cmのストローク幅と最大20度のツイスト可動域を組み合わせ、足腰だけでなく体幹も意識しやすい設計に。日常生活では動かす機会の少ない部位まで、効率よく使える全身運動を実現しました。

２.ライフスタイルや目的に合わせて選べる、負荷調節

運動の目的や体力に合わせて、運動強度を調節できます。ステップのストローク幅とツイスト可動域の負荷を組み合わせることで、膝への負担の少ない軽めの運動から腰まわりまでしっかり動かす全身運動まで対応。無理なく続けやすく、運動習慣づくりをサポートします。

３.インテリアに馴染むデザインと、続けやすさをサポートする機能性

本格的な機能を備えながら、コンパクトで場所を取りにくい省スペース設計を採用。シンプルなホワイトカラーで暮らしになじみ、テレビを見ながらの“ながら運動”にも適しています。さらに、歩数・運動時間・消費カロリーを表示する運動量メーター付きで、努力を確かな達成感へと変えていきます。

■幅広い年代が使いやすい、安心設計

幅広い年代の方が安心して運動を続けられるよう、安全性にも配慮しました。滑り止め加工を施した幅広ワイドペダルと、前後の保護カバーにより、足元に不安を感じにくいやさしい設計。さらに、別売りの専用ハンドルに設置することで、乗り降り時や運動時も姿勢を安定しやすくし、不安のある方でも始められます 。足腰の衰えが気になり始めた方から、忙しい毎日の中で効率よく身体を動かしたい方まで、家族みんなの運動習慣をサポートします。

■製品概要

■ 実績とエビデンス：なぜドクターエアが選ばれるのか

ステップエア 専用ハンドル 9,900円（税込）

◆本リリースに関しての取材・問い合わせ先◆

ドリームファクトリー

広報PR室：pr@dreamf.co.jp

TEL：03-6281-8925 FAX：03-5202-8091

担当：松本・二村