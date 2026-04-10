国産ラグジュアリースーツケース「PROTECA J5 Collection」、初のカスタムオーダー常設展開を開始
エース株式会社（本社：東京都渋谷区／代表取締役社長：森下宏明）は、日本製トラベルバッグブランド「PROTECA（プロテカ）」のラグジュアリーライン「J5 Collection」において、カスタムオーダーサービスを初の常設展開として開始します。
2026 年4 月15 日（水）より伊勢丹会館にオープンする新売場＜イセタンスーツケース＞（伊勢丹新宿店直結）にて実施します。
昨年、期間限定で実施した「PROTECA J5 Collection」のカスタムオーダーは、多くのお客様よりご好評を賜りました。
こうした反響を受け、本サービスの内容をさらに拡充し、初の常設展開として提供を開始いたします。
「PROTECA J5 Collection」は、日本のクラフツマンシップと美意識を背景に、細部にまでこだわり抜いたプロダクトを展開するラグジュアリーラインです。
本サービスでは、その価値をさらに高めるべく、レザーハンドルやラゲージタグのカラー展開を拡充するとともに、新たにホイールカラーのカスタマイズを導入。唯一無二の一台をお選びいただけます。
about CUSTOM ORDERS■対象商品：
「PROTECA J5 Collection」SHISUI-F（シスイF）
（品番：00551／00553／00554／00571／00573／00574）
伝統的な漆塗りの文庫箱を思わせる、自然美を感じさせる緩やかな曲面を取り入れたスーツケース。
意匠性を極力そぎ落とし、シンプルさを追求しながらも、豊かなボディラインにより洗練された表情に仕上げています。
カラーは、上品な木目調の「黒檀」、艶やかな鏡面仕上げの「煤竹色」、表情豊かな鋳物調の「鉄紺」の3色を展開します。
黒檀
煤竹色
鉄紺
■カスタム内容
・レザーハンドル（トップ・サイド）およびレザーラゲージタグ
カラー：ブラウン、ナチュラル、ブラック、ダークグリーン（全4色）
ラゲージタグはアルファベット3文字までのイニシャル刻印に対応
・ホイールカラー
カラー：ガンメタリック、シルバー（全2色）
■価格
商品価格＋22,000円（税込）
■展開店舗
伊勢丹新宿店 伊勢丹会館地下1階 イセタンスーツケース （伊勢丹 新宿店直結）
〒160-0022東京都新宿区新宿3丁目15-17
営業時間：10：00～20：00
※カスタムオーダーは、＜イセタンスーツケース＞売場にて承ります。詳細は店頭スタッフまでお問い合わせください。
※受注からお渡しまで2週間程度頂戴します。
about PROTECA J5 Collection
日本の職人の真面目で丁寧なものづくりが生み出す、高機能かつ高品質なプロダクト。
和が持つ控えめな美しさを表現した、無駄のないミニマルデザイン。
そして、ユーザーに安心をもたらす充実のアフターケア。
「PROTECA J5 Collection」は、“JAPAN LUXURY”を体現すべく、日本ならではの美意識を感じられる、世界唯一のプロダクトを発信して参ります。
about MADE IN JAPAN
「PROTECA」のスーツケースを生産する北海道・赤平工場の強みは、徹底した品質管理と、日本の職人ならではの繊細で高度な技術にあります。
エースは1964年に日本初のスーツケース製造を開始し、半世紀以上にわたる技術とノウハウを蓄積してきました。これらを集約した赤平工場では、スーツケースを少数先鋭で自主検品をしながら丁寧に組み立てています。
海外工場に比べ生産効率は劣りますが、販売数に対し圧倒的に低い不良率を維持しています。
さらに、工場内に「エース品質管理研究所」を設け、全8項目の厳しい品質管理テストを実施しています。
https://www.proteca.jp/mijapan/akabira.php
about PROTECA
「PROTECA」は、2004年にデビューしたエースを代表する日本製トラベルバッグブランド。
北海道・赤平工場の徹底した品質管理の下で、高品質・高機能なスーツケースを製造しています。
プロテカのスーツケースには高品質の証として、航空会社による破損等も保証の対象とする、3年間・回数無制限の無償修理保証「プロテカ プレミアムケア」が備わっています。
「PROTECA J5 Collection」では、この保証期間がさらに手厚い10年間となります。
https://www.proteca.jp/