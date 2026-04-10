国産ラグジュアリースーツケース「PROTECA J5 Collection」、初のカスタムオーダー常設展開を開始

エース株式会社

エース株式会社（本社：東京都渋谷区／代表取締役社長：森下宏明）は、日本製トラベルバッグブランド「PROTECA（プロテカ）」のラグジュアリーライン「J5 Collection」において、カスタムオーダーサービスを初の常設展開として開始します。

2026 年4 月15 日（水）より伊勢丹会館にオープンする新売場＜イセタンスーツケース＞（伊勢丹新宿店直結）にて実施します。

昨年、期間限定で実施した「PROTECA J5 Collection」のカスタムオーダーは、多くのお客様よりご好評を賜りました。

こうした反響を受け、本サービスの内容をさらに拡充し、初の常設展開として提供を開始いたします。

「PROTECA J5 Collection」は、日本のクラフツマンシップと美意識を背景に、細部にまでこだわり抜いたプロダクトを展開するラグジュアリーラインです。

本サービスでは、その価値をさらに高めるべく、レザーハンドルやラゲージタグのカラー展開を拡充するとともに、新たにホイールカラーのカスタマイズを導入。唯一無二の一台をお選びいただけます。

about CUSTOM ORDERS

■対象商品：

「PROTECA J5 Collection」SHISUI-F（シスイF）

（品番：00551／00553／00554／00571／00573／00574）

伝統的な漆塗りの文庫箱を思わせる、自然美を感じさせる緩やかな曲面を取り入れたスーツケース。

意匠性を極力そぎ落とし、シンプルさを追求しながらも、豊かなボディラインにより洗練された表情に仕上げています。

カラーは、上品な木目調の「黒檀」、艶やかな鏡面仕上げの「煤竹色」、表情豊かな鋳物調の「鉄紺」の3色を展開します。

黒檀煤竹色鉄紺■カスタム内容

・レザーハンドル（トップ・サイド）およびレザーラゲージタグ

カラー：ブラウン、ナチュラル、ブラック、ダークグリーン（全4色）

ラゲージタグはアルファベット3文字までのイニシャル刻印に対応

・ホイールカラー

カラー：ガンメタリック、シルバー（全2色）

■価格

商品価格＋22,000円（税込）

■展開店舗

伊勢丹新宿店 伊勢丹会館地下1階 イセタンスーツケース （伊勢丹 新宿店直結）

〒160-0022東京都新宿区新宿3丁目15-17

営業時間：10：00～20：00

※カスタムオーダーは、＜イセタンスーツケース＞売場にて承ります。詳細は店頭スタッフまでお問い合わせください。

※受注からお渡しまで2週間程度頂戴します。

about PROTECA J5 Collection

日本の職人の真面目で丁寧なものづくりが生み出す、高機能かつ高品質なプロダクト。

和が持つ控えめな美しさを表現した、無駄のないミニマルデザイン。

そして、ユーザーに安心をもたらす充実のアフターケア。

「PROTECA J5 Collection」は、“JAPAN LUXURY”を体現すべく、日本ならではの美意識を感じられる、世界唯一のプロダクトを発信して参ります。

about MADE IN JAPAN

「PROTECA」のスーツケースを生産する北海道・赤平工場の強みは、徹底した品質管理と、日本の職人ならではの繊細で高度な技術にあります。

エースは1964年に日本初のスーツケース製造を開始し、半世紀以上にわたる技術とノウハウを蓄積してきました。これらを集約した赤平工場では、スーツケースを少数先鋭で自主検品をしながら丁寧に組み立てています。

海外工場に比べ生産効率は劣りますが、販売数に対し圧倒的に低い不良率を維持しています。

さらに、工場内に「エース品質管理研究所」を設け、全8項目の厳しい品質管理テストを実施しています。

https://www.proteca.jp/mijapan/akabira.php

about PROTECA

「PROTECA」は、2004年にデビューしたエースを代表する日本製トラベルバッグブランド。

北海道・赤平工場の徹底した品質管理の下で、高品質・高機能なスーツケースを製造しています。

プロテカのスーツケースには高品質の証として、航空会社による破損等も保証の対象とする、3年間・回数無制限の無償修理保証「プロテカ プレミアムケア」が備わっています。

「PROTECA J5 Collection」では、この保証期間がさらに手厚い10年間となります。

https://www.proteca.jp/