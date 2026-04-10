TikTok、TBSラジオと共同制作のPodcast新番組『柿谷・八木沙季の「キックオフまで待てない！」』を、4月10日より配信開始！番組の模様を映像としても公開

Bytedance株式会社

ショートムービープラットフォーム「TikTok（ティックトック）」は、株式会社TBSラジオ（本社：東京都港区）と共同で、Podcast新番組『柿谷・八木沙季の「キックオフまで待てない！」』を制作します。今夏に開催される世界的なサッカー大会に向けて、TikTok上でも関連コンテンツが盛り上がりを見せています。本番組は、こうした盛り上がりを背景に企画したもので、2026年4月10日（金）午前8時より配信を開始し、全12回の配信を予定しています。

本番組でパーソナリティを務めるのは、2025年1月に現役を引退した元サッカー日本代表の柿谷曜一朗と、TikTokフォロワー数90万人超で、自身やファンが疑問に思うことを積極的に検証する動画が人気なクリエイターの八木沙季。「サッカーをあまり知らない」「詳しいことはわからない」といった初心者の方々に向けて、サッカーというスポーツそのものの面白さや、トップレベルの選手たちの魅力を分かりやすく伝える3ヶ月限定のプロジェクトです。

また、番組の模様を「Video Podcast（映像付きポッドキャスト）」としてJFA公式TikTokアカウント（@jfa_samuraiblue(https://www.tiktok.com/@jfa_samuraiblue)）からも公開します。TikTokで支持される「等身大の語り」コンテンツの魅力を活かし、音声に加え、縦型映像コンテンツとしても番組を楽しめる視聴体験を提供します。今夏、サッカーへの関心が高まる中、TikTokは本番組を通じて、より多くの方にサッカーの楽しさを届けていきます。

■ 番組の見どころ

■ 出演者コメント

- 柿谷曜一朗が語る「サッカーの本当の魅力」柿谷氏が、自身の経験をもとにサッカーの奥深さを徹底解説。専門用語を極力抑え、初心者でも6月のキックオフが待ち遠しくなるような期待感を届けます。- TikTokフォロワー数90万人超、八木沙季がサッカーの楽しさを"検証"TikTokで「検証します！」のフレーズが話題の八木沙季。サッカー未経験者の視点から、柿谷氏に素朴な疑問をぶつけ、サッカー観戦の楽しさを等身大に掘り下げ、"検証"します。- 音声と映像のハイブリッド視聴体験TBSラジオのPodcastでトークをじっくり楽しみ、JFAの公式TikTokアカウント（@jfa_samuraiblue(https://www.tiktok.com/@jfa_samuraiblue)）では、収録現場の熱量が伝わる映像を視聴できる、新しい視聴スタイルを提案します。

【柿谷 曜一朗】

番組を通して、サッカーの魅力をお伝えできることをとても嬉しく思います。サッカーへの関心が高まるこのタイミングで、これまで選手として経験してきたことや、ピッチの中で感じていたリアルな感覚を、できるだけ分かりやすく言葉にして届けていきたいです。サッカーをあまり知らない方にも「面白い」と思ってもらえるように、八木さんと一緒に楽しく、時には深く語っていけたらと思います。ぜひ気軽に聴いてください。

【八木 沙季】

元サッカー日本代表の柿谷さんとPodcastをご一緒できると聞いて、とても驚きました！これまでサッカーはテレビで観るのは好きでしたが、知識はまだまだなので、初心者代表としてリスナーの皆さんと同じ目線で、柿谷さんにいろいろ教えていただきながら楽しく学んでいきたいです！八木沙季はサッカーについてどれくらい詳しくなるのか？検証します！

■ 出演者プロフィール

柿谷 曜一朗（かきたに よういちろう）

1990年1月3日生まれ、大阪府出身。

セレッソ大阪の下部組織出身で、高校2年時の2006年にクラブ史上最年少の16歳でプロ契約。

その他、徳島ヴォルティス、FC バーゼル、名古屋グランパス等に所属し、Ｊリーグ最優秀ゴール賞の史上初の複数回受賞者（2013年、2021年）となる等、活躍。各年代別日本代表に選出された後、日本代表としては2013年7月の東アジア杯でSAMURAI BLUEデビューし、2014年ブラジルワールドカップにも出場。2025年1月に現役引退。

八木 沙季（@yagi_shaki(https://www.tiktok.com/@yagi_shaki)）

1993年生まれ、兵庫県姫路市出身。グループアイドル活動15年間を経て現在ソロアイドルとして活動中。TikTokでは「検証アイドル」として、八木自身が日々気になった事を検証する「検証します！」動画が話題沸騰。「検証します！」のセリフをマネし始める若者も増加している。「TikTok Awards Japan」2025にて、「Entertainment Creator of the Year」を受賞。現在ではTikTokのフォロワー数90万人超え、SNS総フォロワー数100万人を突破。

■ 番組概要

- 番組名： 柿谷・八木沙季の「キックオフまで待てない！」- 配信開始日： 2026年4月10日（金）午前8:00頃（全12回）- 視聴方法：・【映像（Video Podcast）】 JFA公式TikTokアカウント（@jfa_samuraiblue(https://www.tiktok.com/@jfa_samuraiblue)）より順次投稿・【音声】 Apple Podcast、Spotify、Amazon Music、TBSラジオ公式Podcastサイト ほか- 企画・制作： TikTok / TBSラジオ- 協力： 公益財団法人 日本サッカー協会（JFA）



【TBSラジオについて】

株式会社TBSラジオは、関東広域圏を放送対象地域とするラジオ局です。地上波に加えて、Podcastやオンライン配信などデジタル技術を活用して、音声コンテンツをお届けしています。



【TikTokについて】

TikTokは、モバイル向けのショートムービープラットフォームです。私たちのミッションは、創造性を刺激し、喜びをもたらすことです。TikTokのグローバル本社はロサンゼルスとシンガポールにあり、ニューヨーク、ロンドン、ダブリン、パリ、ベルリン、ドバイ、ジャカルタ、ソウル、東京などの国と地域にグローバルオフィスがあります。