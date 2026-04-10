デジタルハリウッド大学［DHU］公開講座「ザ・ニューロマーケティング 最新の科学が暴いた消費者の「買いたい」を行動につなげるビジネス戦略」

デジタルハリウッド株式会社

文部科学省認可の株式会社立の大学として、デジタルコンテンツと企画・コミュニケーションを学ぶデジタルコミュニケーション学部（4年制大学）と、理論と実務を架橋し新たなビジネスを生み出すデジタルコンテンツ研究科（専門職大学院）を設置するデジタルハリウッド大学（DHU、所在地：東京・御茶ノ水、学長：藤井直敬）では、2026年4月17日(金)にニューロマーケティングトレーナーの遠藤貴則氏をお招きし、公開講座「ザ・ニューロマーケティング 最新の科学が暴いた消費者の「買いたい」を行動につなげるビジネス戦略」を開催いたします。

■デジタルハリウッド大学公開講座とは

デジタルハリウッド大学では、社会とつながる最先端の学びを提供するため2015年度より、さまざまな分野で活躍するゲストをお招きして公開講座をおこなっております。本学の学生やデジタルハリウッドで学んでいる受講生のほか、一般の方もお申込の上参加することができます。

・過去の講座

「劇場版「名探偵コナン 黒鉄の魚影(サブマリン)」ができるまで」立川譲氏（本作監督）

「映画『好きでも嫌いなあまのじゃく』ができるまで」柴山智隆氏

「サイバー攻撃事例特集とハッカー部入部試験体験」田中悠斗氏

「「アートワークと個性の共存」 “伝える表現”の核心を学ぶ」EISHIN氏

■開催概要

最新の科学が暴いた消費者の「買いたい」を行動につなげるビジネス戦略をお届けします。

日時：2026年4月17日（金）17:40-19:10

会場：デジタルハリウッド大学 駿河台ホール（東京都千代田区神田駿河台4-6 御茶ノ水ソラシティ アカデミア3F／JR「御茶ノ水」駅 聖橋口徒歩1分・東京メトロ「新御茶ノ水」駅 B2出口直結）

定員：150人

参加：無料

来場予約：要予約、下記フォームよりご記入ください。

https://dhu20260417.peatix.com/view

■ゲスト

法廷臨床心理学博士/ニューロマーケティング（脳科学マーケティング）トレーナー

遠藤 貴則氏

「人は論理ではなく、脳で動く。」法廷臨床心理学と脳科学を基盤に、「人が意思決定してしまう瞬間」を科学的に解明し、ビジネス・マーケティング・教育へ応用するニューロマーケティングの第一人者。

・プロフィール

1985年 東京都文京区生まれ。サン・モール・インターナショナル・スクール高等部卒業。米国ルイス＆クラーク大学にて心理学専攻、中国語副専攻で卒業。米国アルビズ大学大学院にて心理学修士課程修了。同大学院臨床心理学博士課程修了（法廷心理学特化）。博士論文では、臨床家の判断や意思決定の偏りを測定する心理尺度を開発。心理学・統計学・脳科学を統合した研究を行う。博士号取得後、米国オレゴン州にて臨床心理学者の国家免許を取得。マイアミ市警、FBI、CIAへの捜査・調査支援に携わり、犯罪心理、依存、再犯防止分野で実務経験を積む。2017年、薬物依存人口の減少に貢献した功績が評価され、フロリダ州ジュピター市より表彰（2017 Best of Jupiter Awards - Drug Abuse & Addiction Center）。現在は、「脳がYESと言ってしまう構造」をビジネス・教育・組織開発へ転用する活動を展開。理論ではなく再現性を重視したニューロマーケティング、セールス、プレゼンテーション、組織・人材育成のトレーニングを提供している。

・著書

『売れるまでの時間 ― 残り39秒脳が断れない「無敵のセールスシステム」』（2017年4月/きずな出版）

『仕事の教科書』（2019年3月/徳間書店・共著）

『ザ・ニューロマーケティング』（2025年11月/KADOKAWA）

https://www.kadokawa.co.jp/product/322412000747/

【デジタルハリウッド大学［DHU］】

https://www.dhw.ac.jp

2005年4月、文部科学省認可の株式会社立の大学として東京・秋葉原に開学(現在の所在地は東京・御茶ノ水)。デジタルコミュニケーション学部（4年制大学）とデジタルコンテンツ研究科（専門職大学院）を設置している。

デジタルコミュニケーション学部では、不確実で予測不能な未来を自分らしく生き抜く力を身につける。 デジタルコンテンツ（3DCG/VFX、VR/AR、ゲーム、映像、グラフィック、Webデザイン、メディアアート、プログラミング等）と企画・コミュニケーション（ビジネスプラン、マーケティング、広報PR等）を産業界の第一線で活躍する教員から幅広く学べる一学部一学科制を採用。さらにグローバル人材を育成するために外国語の重点的な学習プログラムを備え、留学を推進している。世界46か国・地域出身の学生が在籍し、御茶ノ水駅前で多様性に富むキャンパスを運営している。

デジタルコンテンツ研究科では、超高度情報化社会においてデジタルコミュニケーションを駆使し、社会に変革を起こすリーダーを輩出すべく、創発的学究領域 [SEAD（Science／Engineering／Art／Design)]の4要素をバランス良く身につけ融合し、理論と実務を架橋する人材育成を行う。新規事業プランニングとプロトタイピングなど、院生のアイデアの実装およびスタートアップ支援により「令和6年度大学発ベンチャー調査」（経済産業省）では全国大学中15位、私立大学6位となっており、多数の起業家を輩出している。