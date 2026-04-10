人気シリーズ「乙女の本棚」の第53弾が登場！　大人気の文豪・国木田独歩の傑作エッセイとイラストレーター・しまざきジョゼとのコラボレーションで『武蔵野』が発売

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループで音楽関連のメディア事業を手掛ける株式会社リットーミュージック（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松本大輔）内で文芸・カルチャー関連を扱う出版レーベル立東舎は、『武蔵野』を、2026年4月10日に発売しました。

「乙女の本棚」とは、文豪の名作に、現代のイラストレーターが自由な感性でイラストを添える、絵本感覚で楽しめるコラボレーション・シリーズです。2016年のシリーズ第1弾発売から好評を博し、今回の作品で53冊目となります。『武蔵野』は、詩人、小説家、編集者など幅広いジャンルで活躍した、本シリーズ初登場の文豪、国木田独歩による、生活と自然が共存する物語を内包した土地「武蔵野」をめぐる愛にあふれた名文が楽しめる1冊です。叙情的なイラストを得意とし、本シリーズでは太宰治『きりぎりす』を担当する大人気イラストレーター・しまざきジョゼが、描き下ろしで多くのイラストを制作しています。オールカラーで、小説の世界をより豪華に楽しむことができる作品です。

本文より

■書誌情報

書名：武蔵野

著者：国木田独歩+しまざきジョゼ

定価：2,475円（本体2,250円＋税10％）

発売日：2026年4月10日

発行：立東舎／発売：リットーミュージック

商品情報ページ https://rittorsha.jp/s/otome/3126317402.html

■PROFILE

国木田独歩

明治4年（1871年）千葉生まれ。5歳から広島、山口など中国地方で育つ。田山花袋らとの合著『抒情詩』で詩人として作品を発表したのち、小説家としても活躍し、自然主義の先駆と目された。36歳のとき結核のため死去。代表作に『牛肉と馬鈴薯』、『春の鳥』などがある。

しまざきジョゼ

東京都在住のイラストレーター。京都芸術大学客員教授。グラフィックデザイナーとしてデザイン事務所に4年勤務ののち退社しフリーランスとして活動。著書に『きりぎりす』（太宰治+しまざきジョゼ）、『描きたい絵が描けるようになる本』、『永い季節』がある。

【立東舎】 https://rittorsha.jp/

立東舎は文芸、マンガほか、さまざまな分野のポップカルチャーを紹介する出版活動を展開中。「乙女の本棚」などの好評シリーズのほか、手塚治虫、谷ゆき子らの幻のマンガの復刻などで感度の高い読者の話題を集めている出版ブランドです。

【株式会社リットーミュージック】https://www.rittor-music.co.jp/

『ギター・マガジン』『サウンド＆レコーディング・マガジン』等の楽器演奏や音楽制作を行う

プレイヤー＆クリエイター向け専門雑誌、楽器教則本等の出版に加え、電子出版、映像・音源の

配信等、音楽関連のメディア＆コンテンツ事業を展開しています。多目的スペース「御茶ノ水RITTOR BASE」の運営のほか、国内最大級の楽器マーケットプレイス『デジマート』やTシャツのオンデマンド販売サイト『T-OD』等のWebサービスも人気です。

【インプレスグループ】https://www.impressholdings.com/

株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。

【本件に関するお問合せ先】

株式会社リットーミュージック 広報担当

E-mail: pr@rittor-music.co.jp

https://prtimes.jp/a/?f=d5875-7322-bd4ebcbad5587cd7bb885ecbd61117ca.pdf