【ルイ・ヴィトン】モノグラム・シャドウ レザーがシンプルなエレガンスを際立たせる新作メンズウォレットとレザーグッズを発売

ルイ・ヴィトン ジャパン株式会社

ルイ・ヴィトンは、しなやかなレザーにエンボス加工されたアイコニックなモノグラム・パターンに、3重のシルクスクリーンプリント技法による独特なグラデーション効果で彩りを添えたモノグラム・シャドウ レザーの新作メンズウォレットとレザーグッズを発売しました。

モノグラム・シャドウ レザーが定番アイテムにモダンなスタイルをもたらす「ポルトフォイユ・ミュルティプル」。複数のカードスロット、2つの内ポケット、紙幣やチケット用の2つのコンパートメント、レシート用の2つのスロットを備えた小ぶりな財布です。

製品名：ポルトフォイユ・ミュルティプル

価格：123,200円

素材：モノグラム・シャドウ カーフレザー

サイズ：W 11.5 x H 9 x D 1.5 cm

収まりのいいコンパクトなサイズ感が魅力の「ヴィクター・ウォレット」。スナップボタン開閉式で、ファスナー式ポケット、紙幣やレシート用のコンパートメント、5つのカードスロットを備えています。

製品名：ヴィクター・ウォレット

価格：119,900円

素材：モノグラム・シャドウ カーフレザー

サイズ：W 11.5 x H 9 x D 2.5 cm

中身をしっかりと守るファスナー開閉式の「ジッピー・ウォレット ホリゾンタル」。内装には12のカードスロット、中央にコインポケット、紙幣やレシート用の2つのコンパートメントを備え、機能性にも優れたデザイン。クラフツマンシップと日々の実用性を見事に融合させた一品。

製品名：ジッピー・ウォレット ホリゾンタル

価格：169,400円

素材：モノグラム・シャドウ カーフレザー

サイズ：W 21 x H 10 x D 2.5 cm

スポーティな印象を演出する「オーガナイザー・ドゥ ポッシュ」。内側にはレザーのライニングをあしらい、3つのカードスロットと5つの内ポケット、外側の背面にポケットを備えた、ポケットサイズのカードケース。

製品名：カードケース オーガナイザー・ドゥ ポッシュ

価格：89,100円

素材：モノグラム・シャドウ カーフレザー

サイズ：W 7.5 x H 11.1 x D 1 cm

旅にスポーティーなエレガンスをプラスする、「クーヴェルテュール・パスポール」。

内装にはフラットポケットと4つのカードスロットに加え、パスポートを収納するためのオープンポケットも備えています。

製品名：パスポートカバー クーヴェルテュール・パスポール

価格：84,700円

素材：モノグラム・シャドウ カーフレザー

サイズ：W 10 x H 14 x D 2.5 cm

*税込価格表記

PHOTO CREDIT：LOUIS VUITTON

ルイ・ヴィトンについて

1854年の創業以来、ルイ・ヴィトンは、革新とスタイルを組み合わせた独自のデザインを常に最高級な品質で提供し続けています。現在もトラベルラゲージ、バッグ、アクセサリーなどの製品を通じて、クリエイティブでありながらエレガントで実用的である、創業者ルイ・ヴィトンが生み出した「旅の真髄(こころ)」の精神を忠実に受け継いでいます。ルイ・ヴィトンというストーリーを作り上げたのは「大胆さ」でした。伝統を重んじ、歴史の中で建築家やアーティスト、デザイナーに門戸を開き、プレタポルテ、シューズ、アクセサリー、ウォッチ＆ファインジュエリー、ビューティー、フレグランスなどの分野を開拓してきたのです。これらの丁寧に 製作された製品は、ルイ・ヴィトンがクラフツマンシップにいかにこだわりを持ってきたかという証となっています。

詳細は、ルイ・ヴィトン 公式サイトhttps://www.louisvuitton.com をご覧ください。