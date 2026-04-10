【SBI VCトレード×マツモト】マツモト株主優待でのソラナ（SOL）配布をサポート

SBI VCトレード株式会社

SBIホールディングス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役会長兼社長：北尾 吉孝）の連結子会社で暗号資産交換業を営むSBI VCトレード株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：近藤 智彦、以下「当社」）は、東証スタンダード市場上場で印刷、デザインの基盤を活かしながらブロックチェーン技術を使った新しい仕組みの構築、提案に取り組む株式会社マツモト（本社：福岡県北九州市、代表取締役：松本大輝、以下、「マツモト」）と連携し、マツモトの2026年4月末確定分株主優待として抽選でプレゼントされる暗号資産銘柄ソラナ（SOL）の配布をサポートすることをお知らせいたします。

マツモトは、事業収益を、活動する子供たちやその家庭に還元・分配するエコシステムの構築を目指して、「次世代の子供たちのための次世代 DAT（デジタル・アセット・トレジャリー）事業」構想を策定し、この事業に取り組んでおります。特に、暗号資産銘柄ソラナ（SOL）を主体とした本事業は、国内でもまだ実例が少ないことから、先進的な取り組みとして注目されています。

マツモトはこの事業を通じて、企業価値向上及び株主優待の強化を目指すことから、現行の株主優待制度に加えて、新たな制度の一つとして、ソラナ（SOL）のプレゼントを行います。

当社は、マツモトと連携し、この株主優待として抽選でプレゼントされるソラナ（SOL）配布をサポートします。

詳細については、マツモトの適時開示をご覧ください。

今回の株主優待における配布サポートを皮切りに、今後も、当社はマツモトのブロックチェーン戦略の促進を支援し、マツモトの暗号資産保有・活用に寄与してまいります。

【株主優待概要】

■対象となるお客さま

以下の全ての条件を達成したお客さま

１. 2026年4月30日時点の株主名簿に記載または記録された株主様で、同日時点でマツモトの株式を1 単元（100株）以上保有していること

２. 2026年8月31日23時59分までに当社のVCTRADEサービス口座を開設し、維持していること。

※未成年や日本非居住者の株主様は当社口座を開設できません。

３. １.の対象となる株主様向けの特設サイト※から、2026年8月31日23時59分までにエントリーを完了していること。

※特設サイトのURLおよびアクセス時のパスワード等の必要情報は、マツモトから１.の対象者宛に、2026年7月頃より郵送で案内される予定です。

■優待内容

抽選で以下のような優待をプレゼントいたします。

１. 1名様に100,000円相当のSOLをプレゼント

２. 3名様に50,000円相当のSOLをプレゼント

３. 15名様に10,000円相当のSOLをプレゼント

４. 100名様に1,000円相当のSOLをプレゼント

ソラナ（SOL）の進呈数は、2026年9月30日23:59時点の当社の販売価格に基づき決定いたします。

■優待ご提供時期

2026年10月上旬ごろに、条件を満たしたお客さまのVCTRADEサービス口座内に進呈します。

【SBI VCトレードについて】

SBI VCトレードは、「暗号資産もSBI」のスローガンのもと、国内最大級のインターネット総合金融グループであるSBIグループの総合力を生かし、暗号資産取引におけるフルラインナップサービスを提供しております。暗号資産交換業者・第一種金融商品取引業者・電子決済手段等取引業者として高いセキュリティ体制のもと、暗号資産の売買にとどまらない暗号資産運用サービスや法人向けサービスの展開、さらにステーブルコインのユーエスディーシー（USDC）の国内初の取扱い開始など、「顧客中心主義」に基づく革新的なサービス・ビジネスを創出してまいります。

VCTRADEサービスサイト：https://www.sbivc.co.jp/

VCTRADEサービスX（旧Twitter）：https://x.com/sbivc_official

【マツモトについて】

株式会社マツモトは、1932 年創業の北九州市に本社を構える総合印刷会社です。 年間に納品するアルバムの学校数は約 7,000 校にも上ります。業界に先んじて商業用インクジェット印刷工場なども設立し、常に最新の事業に投資してまいりましたが、近年では印刷事業だけではなく、2023 年 2 月より web3、ブロックチェーンを使ったビジネスにも取り組んでいる会社です。

公式サイト：https://www.matsumoto-inc.co.jp/

当社ではSBIグループが掲げる「顧客中心主義」に基づき、お客さま視点に立ったサービスを実現してまいります。今後ともご愛顧賜りますよう、お願い申し上げます。

以上

（SBI VCトレード株式会社）

＜暗号資産及び電子決済手段を利用する際の注意点＞

暗号資産及び電子決済手段は、日本円、ドルなどの「法定通貨」とは異なり、国等によりその価値が保証されているものではありません。

暗号資産及び電子決済手段は、価格変動により損失が生じる可能性があります。

外国通貨で表示される電子決済手段については、為替レートの変動により、日本円における換算価値が購入時点に比べて減少する可能性があります。

暗号資産及び電子決済手段は、移転記録の仕組みの破綻によりその価値が失われる可能性があります。

当社が倒産した場合には、預託された金銭及び暗号資産及び電子決済手段を返還することができない可能性があります。

暗号資産及び電子決済手段は支払いを受ける者の同意がある場合に限り、代価の支払いのために使用することができます。

当社の取り扱う暗号資産及び電子決済手段のお取引にあたっては、その他にも注意を要する点があります。お取引を始めるに際してはサービスごとの「サービス総合約款 」「暗号資産取引説明書（契約締結前交付書面）」「電子決済手段取引説明書（契約締結前交付書面）」等をよくお読みのうえ、取引内容や仕組み、リスク等を十分にご理解いただきご自身の判断にてお取引くださるようお願いいたします。

秘密鍵を失った場合、保有する暗号資産及び電子決済手段を利用することができず、その価値を失う可能性があります。

商号 ： SBI VCトレード株式会社

第一種金融商品取引業： 関東財務局長（金商）第3247号

暗号資産交換業 ： 関東財務局長 第00011号

電子決済手段等取引業： 関東財務局長 第00001号

加入協会 ： 一般社団法人 日本暗号資産等取引業協会（会員番号1011）