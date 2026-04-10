かつて日本で人気を集めた音楽アプリ「LiveTunes」が復活。フルリニューアルした4.0をリリース

Rockstar App Solutions, LLC

2026年4月9日、Rockstar App Solutions, LLCは、フルリニューアルしたiPhone向け音楽アプリ「LiveTunes 4.0」をリリースします。LiveTunesは、楽曲をライブ会場のような臨場感あるサウンドへ変える音楽アプリとして、日本でも多くのユーザーに支持されてきました。今回の4.0では、会場音響、歓声演出、音源読み込み、Setlists機能、LiveTunes Studio機能などを大幅に強化しています。詳細は公式サイトおよびApp Storeをご確認ください。

公式サイト：https://livetunesapp.com/

サービスの目的や背景

Rockstar App Solutions, LLCは、iPhone向け音楽アプリ「LiveTunes 4.0」をリリースしました。

LiveTunesは2013年に登場し、日本でも多くのユーザーに支持され、音楽カテゴリで1位を記録したこともあるアプリです。Appleに取り上げられた実績もあり、このたび長い時間を経て、全面的に再構築した新バージョンとして復活しました。

LiveTunesは、手持ちの楽曲をまるでライブ会場で聴いているかのような体験へと変える音楽アプリです。会場ごとの響きや歓声、拍手などの観客演出を加え、臨場感のある新しいリスニング体験を提供します。

サービス詳細

今回の4.0は、LiveTunes史上最大のアップデートです。

主な新機能

・Filesやクラウドドライブからのオーディオ読み込み

・ライブラリ楽曲と読み込み音源を組み合わせたSetlists作成

・楽曲の展開に合わせて歓声を自動で加える「CrowdSense(TM)」

・歓声演出をその場で調整できる「Crowd Control」

・ライブショー形式で構成し書き出せる「LiveTunes Studio」

・立体感や奥行きを調整できる「3D Spatializer」

・Venue Shopでの試聴プレビュー

・リマスターされた会場サウンド、歓声、EQ機能

すべての会場は4.0向けに見直され、リバーブ、歓声、全体の音作りが強化されています。

サービス料金

「LiveTunes 4.0」はiPhone向けに提供しています。

また、オプション機能として「VIP ACCESS」も開始しました。VIP ACCESSでは、今後追加される会場を含む全会場の解放に加え、Unlimited Setlists、LiveTunes Studio、3D Spatializer などの拡張機能が利用できます。

詳細はApp Storeをご確認ください。

今後の展開

今後は、さらなる会場追加、新機能の拡充、Featured Artistsを通じた音楽発見体験の強化などを予定しています。LiveTunesは、音楽ファンだけでなく、アーティストや音作りにこだわるユーザーにも楽しんでいただける体験を目指して、今後もアップデートを続けてまいります。

担当者コメント

開発者・Mark Hill コメント

長い時間を経て、LiveTunesを新しい形でお届けできることをとても嬉しく思っています。日本のユーザーの皆さまからいただいた声も、このアプリをもう一度作り直す大きな力になりました。LiveTunes 4.0では、よりリアルで没入感のあるライブ体験を目指して、サウンドや機能を大きく進化させています。これからもアップデートを重ねながら、音楽をもっと楽しくする体験を届けていきたいと思っています。