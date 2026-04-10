malna、AIエージェント事業を本格始動 ── 無料学習プラットフォーム「Claude Code道場」と成果報酬型の構築支援サービスを同時展開

malna株式会社

「歳をとるのが楽しみな社会をつくる」をビジョンに掲げるmalna株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：高橋一志）は、AIエージェント事業を本格始動しました。

非エンジニア向けの学習プラットフォーム「Claude Code道場」（ https://claudedojo.com/ ）の無料公開に加え、企業の業務自動化を支援する「成果報酬型AIエージェント構築支援」サービス（ https://malna.co.jp/service-ai-agent/ ）の提供を開始しています。

■ 背景：AIの活用が「チャット」から「エージェント」へ

生成AIの活用は、チャットで質問に答えてもらう段階から、AIが自律的に業務を遂行する「AIエージェント」の段階へと移行しつつあります。

しかし多くの企業では、「何から始めればいいかわからない」「技術的なハードルが高い」「高額なコンサルティング費用に見合う成果が出るか不安」といった課題から、導入に踏み切れていないのが現状です。

malnaでは、自社の事業運営において50以上のAIエージェントを日常的に実運用してきました。議事録の要約・タスク振り分けからコンテンツ制作、営業フォローアップの自動化まで、あらゆる部門で稼働するエージェントの開発・運用ノウハウを蓄積しています。

この実運用の知見を、「学ぶ」と「構築する」の2軸で社会に還元するのが、今回のAIエージェント事業です。

■ 学ぶ：Claude Code道場 ── 非エンジニアのためのAIエージェント学習プラットフォーム

Claude Code道場（https://claudedojo.com/）は、プログラミング経験のないビジネスパーソンがAIエージェントを使いこなせるようになるための学習プラットフォームです。malnaの社内研修から生まれたコンテンツを体系化し、無料公開しました。

【特長】

・全19章 / 4段階のカリキュラム：基本操作からガバナンス設計まで段階的に学習。1章あたり30～60分、総学習時間は約10～20時間

・非エンジニア対応設計：用語解説 / 操作画面の図解を豊富に掲載。Mac / Windows両対応。

・実務直結のワーク：提案書の自動生成、採用スクリーニング、契約書リスクチェック、競合モニタリングなど実践的な課題に取り組めます

・組織導入対応：チーム単位での導入・進捗管理が可能

【料金】

全19章を期間限定で完全無料公開（クレジットカード不要・登録2分）

▶ Claude Code道場に無料でアクセスする：https://claudedojo.com/

■ 導入する：成果報酬型AIエージェント構築支援

自社でエージェントを構築するリソースがない企業向けに、malnaが伴走してAIエージェントを構築・運用するサービスです。

【特長】

・自社実運用がベース：malnaが自社で毎日稼働させているエージェントをクライアント企業向けにカスタマイズして構築。

・成果報酬型：初期費用0円 / 月額固定費0円。業務削減効果が確認された場合にのみ、削減コストの一部を報酬としていただくモデル

・一気通貫の伴走支援：業務診断（PHASE 1）→ データ・環境整備（PHASE 2）→ エージェント構築 / チューニング（PHASE 3）まで段階的にサポート

・セキュリティ設計：エージェントの権限管理やデータフローのセキュリティポリシー策定もサポート

【導入実績（自社運用ベース）】

・業務時間削減：月160時間中50時間削減（削減率31%）

・年間人件費削減：約150万円/人

無料診断：業務棚卸し・削減効果の診断は完全無料で実施しています。

※ 成果報酬型のほか、通常のコンサルティング支援も承っております。

▶ 無料で削減効果を診断する：https://malna.co.jp/service-ai-agent/

■ 2つのサービスの関係

【Claude Code道場】

・対象：自分たちで学びたい企業 / 個人

・提供形態：オンライン学習プラットフォーム

・費用：無料（期間限定）

・ゴール：社内人材がAIエージェントを使える状態

【成果報酬型 構築支援】

・対象：プロに任せて導入したい企業

・提供形態：伴走型コンサルティング

・費用：成果報酬（初期費用・月額固定費0円）

・ゴール：業務に組み込まれたAIエージェントが稼働する状態

「まず学んでから導入を検討したい」企業にはClaude Code道場を、

「すぐに成果を出したい」企業には構築支援を

──企業のフェーズや体制に応じた選択肢を用意しています。

▶ まず学ぶ（Claude Code道場）：https://claudedojo.com/

▶ 導入を相談する（無料診断）：https://malna.co.jp/service-ai-agent/

■ 代表コメント

「malnaでは、自分たちが毎日使っているAIエージェントの力を実感しているからこそ、その価値を多くの企業に届けたいと考えています。『学ぶ場』と『導入を任せられるパートナー』の両方を揃えることで、AIエージェントの恩恵をより多くの企業が受け、歳をとるのが楽しみな社会の実現を目指します。」

── malna株式会社 代表取締役 高橋一志

■ 会社概要

・企業名：malna株式会社

・代表者：高橋一志

・設立：2018年5月

・本社所在地：〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-19-19 恵比寿ビジネスタワー2F・10F（受付）

・事業内容：マーケティング支援事業 / AIエージェント導入支援事業

・URL：https://malna.co.jp/