「Unity World Japan 2027」エントリー募集開始！日本の美と才能を世界へ発信する新たなチャンス

合同会社セイントビューティーインターナショナルUnity World 2026 日本大会の様子 (撮影:Divine Proportion Studio）

日本国内外で注目を集める美の祭典、「Unity World Japan」の2027年度エントリー募集が本日より開始されました。今年度も、世界の舞台で日本の女性たちがその輝きを放ち、新たな可能性を切り開くチャンスが広がっています。

エントリーする :https://unityworldjapan.com/%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%83%88%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%82%b8/「Unity World Pageants」とは

Unity World Pageantsは、2023年に初開催された国際的なビューティーコンテストです。

初年度から日本代表が優勝を果たし、その後もカテゴリー別で3大会連続優勝という快挙を達成しています。

世界の舞台で、日本人女性の美しさ・知性・表現力の高さが際立ち、「日本は強い」と国際的にも高く評価されています。

この輝かしい実績を背景に、2027年度の日本代表にも大きな期待が寄せられています。

2024年度優勝者 沢井利江(当時42歳) 優勝インタビューシーン (撮影:Divine Proportion Studio）



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2027年エントリーの詳細

書類選考を通過した女性はオンライン面接に進み、オンライン面接に合格した女性は、日本大会で日本代表を目指し、国内での強化トレーニングを受けることができます。これにより、さらなるスキルアップを目指し、世界大会へと挑戦する準備を整えていきます。

ビューティーキャンプの様子 (撮影:Divine Proportion Studio）

Unity World Japan 2027では、ドレス審査、スピーチ審査、質疑応答審査など、各種審査が行われるだけでなく、日頃の努力や姿勢も総合的に評価されます。この評価を通じて、世界大会への出場を果たす女性たちは、国内外で活躍できるようなスキルを身につけ、次のステージで更に輝き、社会にポジティブな影響を与えるための活動を行なっていきます。

2026年度日本大会の受賞式 (撮影:Divine Proportion Studio）

また、Unity World 2027日本代表に選出された女性達には、樫村友希子ナショナルディレクターの指導のもと、世界で活躍する女性を育成する特別メソッドを提供しています。このメソッドは、初心者の方でも安心して世界大会を目指せる内容であり、スキルや心構えの向上をサポートします。

樫村友希子ナショナルディレクターは、優れたディレクションとプロデュースを行っている国に送られる「ベスト・ナショナル・ディレクター賞」を2年連続で受賞、昨年2025年は「最優秀国内大会賞」を受賞し、日本代表チームを勝利へと導きました。

「ベスト・ナショナル・ディレクター賞」を受賞した樫村友希子ナショナルディレクター (撮影:Divine Proportion Studio）

エントリーは無料、多くのチャンスが広がっています。

今すぐエントリーし、次のステージへの第一歩を踏み出しましょう。



応募資格

・19歳以上の女性

・身長、体重、婚姻歴制限なし

応募締切

2026年9月14日(月)



早期エントリー割引あり

2026年6月30日(火)までにエントリーいただくと、ファイナリストに選出された場合は、ファイナリストフィー(参加費)から3万円引きです！

皆様のエントリーお待ちしております！



日本大会

2027年3月1日(月)

場所: 東京都 北とぴあ

エントリーする :https://unityworldjapan.com/%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%83%88%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%82%b8/

審査基準

「Unity World Japan」は、ただのビューティーコンテストではありません。審査基準は多岐にわたり、参加者の外見だけでなく、知性や人間性、社会貢献に対する姿勢も重視されます。過去の大会で日本が3年連続優勝という快挙を達成した実績に基づき、2027年度もさらに多くの女性たちが自らの力を最大限に発揮し、世界の舞台で活躍することを期待しています。

上島栄美子(当時56歳) Mrs部門準グランプリ受賞シーン (撮影:Divine Proportion Studio）

エントリー方法

2027年度のエントリー方法や大会詳細スケジュールは公式ウェブサイトでご確認ください。

2025 Team Japan (撮影:Divine Proportion Studio）大会詳細を確認する :https://unityworldjapan.com/%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%83%88%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%82%b8/

Unity World Pageants 2027への挑戦、今、あなたの一歩が世界を変える瞬間に。

参加者一人ひとりの努力が、世界大会でどのように花開くのか注目が集まっています。

2027年度の大会に向けて、さらなる輝きを目指す女性たちからの熱いエントリーをお待ちしております。

世界大会優勝者のクラウン(撮影:Divine Proportion Studio）

エントリーする :https://unityworldjapan.com/%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%83%88%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%82%b8/



お問い合わせ先：



【会社情報】

会社名：合同会社セイントビューティーインターナショナル

本社所在地：東京都中央区銀座1丁目12番4号N&E BLD.6F

代表：森 まどか

公式サイト：http://unityworldjapan.com

Instagram：https://www.instagram.com/unityworldjapan





【本件に関するお問い合わせ先】

Unity World Japan運営事務局

広報担当メールアドレス：info@st-beauty.jp