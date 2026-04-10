石川企画合同会社、令和7年度補正・令和8年度「DR家庭用蓄電池事業」等の支援事業者として参画

石川企画合同会社

業界歴14年、8,000件の太陽光・蓄電池の設置を手掛ける石川企画合同会社(本社：茨城県常総市、代表：石川 聡)は、経済産業省(執行団体：一般社団法人 環境共創イニシアチブ / SII)が実施する「令和7年度補正 DR家庭用蓄電池導入事業」をはじめ、国および東京都が推進する省エネ設備導入補助金事業において、支援事業者として参画したことをお知らせいたします。当社は、アグリゲーターと連携し、昨年度に引き続き、お客さまが補助金制度を活用しながらエネルギー設備を導入できるよう、最適な機器選定から導入までを総合的にサポートしてまいります。

■「DR家庭用蓄電池事業」の背景と重要性

DR家庭用蓄電池事業 :https://dr-battery.sii.or.jp/r7h/

本事業は、電力の需要と供給のバランス調整(DR：デマンドレスポンス)に対応した家庭用蓄電池の導入を支援するものです。2050年のカーボンニュートラル、および2040年のエネルギーミックス(電源構成の最適化)達成に向けて、太陽光発電をはじめとする再生可能エネルギーの導入拡大と、電力の安定供給の両立が求められています。

当社は昨年に続き、本事業の支援事業者として継続参画いたしました。これまでの導入支援実績と知見を活かし、家庭におけるエネルギーの最適活用と自給自足体制の構築を支援するとともに、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

なお、本事業は昨年度、予算上限に達したため開始から約3か月で受付終了となりました。今年度も申請が集中する可能性があり、早期の検討が推奨されています。

■支援・取り扱いを開始する主な補助金事業

令和8年度 DR家庭用蓄電池事業（全国）

・予算規模：約60億円（約12,000件規模の採択を想定）

・内容：電力需給の調整に貢献する家庭用蓄電池の導入を支援

東京都 アグリゲーションビジネス実装事業

・対象：家庭用蓄電池、エコキュート等

みらいエコ住宅事業（GX志向型補助金）

・内容：省エネ設備導入や断熱リフォーム等を支援

■石川企画の役割とサポート体制

1．電気代負担の軽減と再生可能エネルギー活用

太陽光発電と蓄電池を組み合わせることで、発電した電力を効率的に活用し、電気代高騰への対策を支援します。

2．電力の安定供給への貢献

導入した蓄電池を電力需給の調整(DR)に活用することで、停電リスクの低減や再生可能エネルギーの有効活用に寄与します。

3．住環境に合わせた最適な提案

複数メーカーの機器の中から、住環境やライフスタイルに合わせた設備構成を提案します。

4．補助金申請手続きのサポート

補助金要件に適合した機器選定から申請書類の準備まで、専門スタッフが丁寧に対応し、導入までをサポートいたします。

■石川企画合同会社 会社概要

石川企画合同会社は、太陽光発電・家庭用蓄電池・EV充電設備の販売・設計・施工・保守ま

でを一貫対応するエネルギー設備の専門会社です。2011年の創業以来、地域密着での実績を積

み重ね、累計8,000件以上の導入をサポート。個人住宅から法人施設、災害対策設備まで、安

心できるエネルギー環境の整備を幅広く支援しています。また、現地調査・補助金対応・長期

サポートといった導入後の安心までを見据えた提案力に定評があり、「設備を売るのではなく、暮らしを支えるパートナーであること」を企業姿勢としています。

＜公式SNS＞

石川企画合同会社では、太陽光発電や蓄電池、住まいの省エネに関する情報をSNSでも発信しています。導入のポイントや設備の活用方法などを分かりやすく紹介しています。

- Instagram：https://www.instagram.com/satoshihouse2024?igsh=Y2F2OGRlMWltZWt3- TikTok：https://www.tiktok.com/@satoshihouse2024?_r=1&_t=ZS-94YwHuZ5xBt(https://www.tiktok.com/@satoshihouse2024?_r=1&_t=ZS-94YwHuZ5xBt)

【会社概要】

法人名：石川企画合同会社

代表者：石川 聡

所在地：茨城県常総市内守谷町 2719-1

設立：2014 年 11 月（創業：2011 年 5 月）

事業内容：太陽光発電、蓄電池、EV 充電設備の販売・施工・アフター保守

公式 HP：https://www.ishikawakikaku.com/

累計実績：施工件数 8,000 件超（2025 年 8 月現在）

建設業許可番号：茨城県知事許可(般-03)第 37444 号／電気工事業登録 第 20210005 号