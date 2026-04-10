“1万円で始められる”は本当？──釣り初心者の“想定と現実の出費差”調査

Song合同会社

Song合同会社は、20～40代の男女を対象に「釣り初心者の初期費用と実際の支出」に関する調査を実施した。SNSや入門記事では「1万円で始められる」という情報が広く発信されているが、実際に釣りを始めた初心者の多くは想定外の出費を経験している。本調査では、事前に想定していた予算と、初回～3回目までの実際の支出を比較し、そのギャップと原因を明らかにした。

調査概要

章1：“1万円で始められる”の想定ラインはどこ？初心者の事前予算

[表: https://prtimes.jp/data/corp/157151/table/26_1_a2256c0719798ff6fafbf152172b0494.jpg?v=202604101051 ]

釣りを始める前に想定していた初期費用について調査したところ、「1万円以内で始められると思っていた」と回答した人は 58％ にのぼった。平均想定額は\11,200、中央値は\10,000となり、“1万円前後で始められる”という認識が主流であることが分かる。

想定していた内訳では、ロッド・リールが74％、ルアー／餌が62％と、“道具中心”の意識が強かった。一方で、交通費、釣り場料金、消耗品まで含めて考えていた人は少なく、総額のイメージが十分ではなかった。

情報源としては、入門記事が41％、SNSが33％、友人が17％、店員が9％という結果となった。特に、スターターセットの価格をそのまま“釣りを始める総額”だと受け取っていた層が目立った。

今回の調査で見えた新しい観点の1つは、初心者が「総額」ではなく「セット価格だけ」で判断しやすい点である。道具を買えば始められるというイメージが強く、初回当日に発生する細かな出費までは想定されていないケースが多かった。

章2：現実はこうだった：初回～3回目までの“総額”とギャップ

ユーザコメント- T.K., 27, 事務：セットが1万円くらいだったので、それで全部そろうと思っていました。- M.S., 34, 営業：SNSで気軽に始められる雰囲気を見て、そこまでお金はかからないと思っていました。- R.H., 29, IT：道具さえ買えば大丈夫で、交通費や消耗品は後から考えればいいくらいの感覚でした。

実際に釣りを始めた初心者の初回～3回目までの累計支出は、平均で \26,800 だった。中央値は\24,800で、事前の想定より平均で約\15,600高い結果となっている。多くの人は\18,000～\34,000台に収まっており、「思っていたより2～3倍かかった」と感じるケースが目立った。

想定外出費として多かったのは、消耗品（68％）、餌・氷など当日費用（61％）、交通費（57％）、ロストによる追加購入（52％）、釣り場料金（46％）だった。単発の高額出費よりも、細かい出費が何度も積み重なることが、予算オーバーにつながっていた。

ここで浮かび上がった新しい観点の2つ目は、仕掛けや針、ラインなどの消耗品が“毎回かかるコスト”になっている点である。また3つ目として、交通費や駐車場代、釣り場利用料など、釣りそのもの以外のレジャー費が大きな割合を占めていた。

想定外出費ランキング- 消耗品（仕掛け・針・ライン）：68％- 餌・氷など当日費用：61％- 交通費（駐車場・ガソリン等）：57％- ロスト（根掛かり等）：52％- 釣り場料金：46％- クーラー・保冷用品：42％- 安全装備（ライフジャケット）：38％釣行タイプ別・3回累計の平均額- 堤防：\22,400- 海釣り公園：\28,600- 管理釣り場：\31,200- 船釣り入門：\42,800モデル別シミュレーション（3回分）

初心者ソロモデル

入門セット \9,800／交通費 \6,000／消耗品 \5,200／餌・氷 \3,800

合計：\24,800

初心者ペアモデル

入門セット2人分 \19,600／交通費 \8,000／釣り場料金 \6,000／消耗品 \7,400

合計：\41,000

章3：ギャップを減らして続ける：初心者の“買い方・使い方”最適解

ユーザコメント- K.Y., 31, 販売：仕掛けをなくしたり切れたりして、思った以上に買い足しが多かったです。- S.N., 36, 公務員：道具よりも、駐車場代や高速代のほうがあとから効いてきました。- A.T., 28, デザイナー：釣れなくても餌代や氷代はかかるので、行くたびに出費がある感覚でした。

初心者が出費ギャップを抑えるために有効だった方法として、レンタル利用、中古購入、必要十分なセット選び、近場釣行への切り替えが挙げられた。特にレンタルを活用した層では、平均で約28％のコスト削減が見られた。

また、ロストしやすいポイントを避ける、予備の仕掛けをまとめ買いする、無料または低料金の釣り場を選ぶ、餌や氷を事前に比較して購入するといった工夫も、出費を抑えるのに有効だった。

さらに今回の調査では、初回から高額な道具をそろえるよりも、「必要なものだけで始める」ほうが満足度と継続意向の両方につながりやすいことが分かった。釣果が出なくても納得しやすい費用感に抑えることが、続けやすさに直結している。

買ってよかった最小アイテムTop5- クーラーボックス：62％- ライフジャケット：58％- 替え仕掛けセット：55％- 偏光サングラス：44％- 小型タックルボックス：41％最初に買わなくてよかったTop5- 高額ロッド：49％- 大型クーラー：43％- 多機能バッグ：39％- 高級ルアー：36％- 専用ウェア：33％取り組み別の節約効果- レンタル利用：平均で約28％削減（約\7,500）- 中古購入：平均で約18％削減（約\4,800）- 消耗品のまとめ買い：平均で約12％削減（約\3,200）- 近場釣行への切り替え：平均で約21％削減（約\5,600）

節約施策を取り入れた層では、満足度が17％高く、継続意向も 22％高い 結果となった。費用を抑えること自体が目的ではなく、“無理なく楽しめる形”をつくることが継続につながっている。

まとめ

ユーザコメント- H.M., 33, 会社員：最初はレンタルにしたことで、いきなり大きく失敗せずに済みました。- Y.O., 40, 自営業：遠出を減らして近場中心にしたら、負担が減って続けやすくなりました。- D.K., 26, 学生：最初から全部買わず、必要になったものだけ足す形のほうが自分には合っていました。

「1万円で始められる」という情報は、最低限の道具価格としては間違いではない。しかし実際には、初回～3回目までで平均\26,800の支出が発生しており、想定との差は小さくない。特に、消耗品、ロスト、交通費、釣り場料金など、道具以外の出費が初心者の予算を押し上げていた。

釣りを無理なく始め、長く続けるためには、最初の購入価格だけでなく、初回から3回目までの総額で考えることが重要である。レンタルや中古、近場釣行などを上手に取り入れることで、初心者でも納得感のあるスタートがしやすくなる。

【本件に関するお問い合わせ先】

会社名：Song合同会社

メール:info@song.co.jp

URL：https://song.co.jp/

調査詳細：https://song.co.jp/press33/