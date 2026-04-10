家事激変　洗浄剤を入れてシャカシャカ振るだけ！水筒・ボトルのお手入れをもっと安く・快適に　ヒット商品「ブラシ・つけ置き不要 水筒・ボトルの洗浄剤（パウチタイプ）」が使いやすく・容量アップで新登場！

株式会社丹羽久

地球環境と身体にやさしい家庭用品メーカーの株式会社丹羽久（本社：岐阜県恵那市、代表取締役社長：丹羽 誠）は、ヒット商品「ブラシ・つけ置き不要 水筒・ボトルの洗浄剤（パウチタイプ）」をボトルタイプにした「ブラシ・つけ置き不要 水筒・ボトル洗浄剤 200g」を、全国のドラッグストア、スーパーマーケット、ホームセンター、オンラインストアなどで順次販売します。

「ブラシ・つけ置き不要 水筒・ボトル洗浄剤 200g」は、ワンタッチキャップのボトルを採用し、容量を200gに増量。台所でも使いやすく・置きやすくなり、よりたくさんご利用いただけるようになりました。

■開発の背景

昨今、ペットボトル飲料等の値上げが続き、海外情勢不安定の影響等による原料価格の高騰により、さらなる値上げが予想されます。

また、今夏も猛暑・酷暑になると推測され、学校や職場、お出かけ等でのマイボトルの利用機会はさらに拡大すると思われます。

そうした中で、マイボトルの洗浄をもっと手軽に・簡単に、さらにお安くご利用いただけるよう、これまでのパウチタイプから新たにボトルタイプにした「ブラシ・つけ置き不要 水筒・ボトル洗浄剤 200g」の開発・販売に至りました。

洗剤やスポンジ等と一緒にシンクに置くことができ、さらにワンタッチキャップという手軽さのある「ブラシ・つけ置き不要 水筒・ボトル洗浄剤 200g」を各ご家庭に提供することで、ラクラク清潔なボトルライフの習慣化を実現します。

■特長

ヒット商品「ブラシ・つけ置き不要 水筒・ボトルの洗浄剤（パウチタイプ）※2025年7月販売開始）」をボトル化

・ワンタッチキャップで片手でも使え、シンクでも使いやすく置きやすく

・さらにお買い求めやすく ※パウチタイプ：100g\298(\14.9/回)、ボトルサイズ：200g(\12.5/回)

“洗浄剤を入れてシャカシャカ振るだけ”

・簡単！振るだけの3ステップでラクラク清潔なボトルライフを実現します。

■製品概要

商品名：ブラシ・つけ置き不要 水筒・ボトル洗浄剤 200g

容量：200g

液性：弱アルカリ性

主成分：過炭酸ナトリウム(酸素系)、キレート剤

用途：水筒・マグボトルの洗浄

希望小売価格： 498円（税抜）

販売場所： 2026年3月30日よりメーカー出荷開始。全国のドラッグストア、スーパーマーケット、ホームセンター、オンラインストア等にて順次販売予定