ペイロール、女性の活躍推進企業として「えるぼし認定（３つ星）」を取得

株式会社ペイロール

給与計算サービス「HR BPaaS（エイチアールビーパース）」を提供する株式会社ペイロール（本社：東京都江東区、代表取締役社長 CEO：湯浅哲哉、以下：ペイロール）は、女性活躍推進法に基づく「えるぼし認定」において、最高位である「３つ星」認定を取得しましたのでお知らせします。

「えるぼし認定」は、女性の活躍推進に向けた取り組みが優良な企業を厚生労働大臣が認定する制度です。認定段階は3段階あり、ペイロールは採用・継続就業・労働時間等の働き方・管理職比率・多様なキャリアコースの5項目すべてを満たし、「えるぼし認定（３つ星）」を取得しました。

ペイロールの取り組み

- 女性社員の活躍推進を目的とした、フェムテック（女性の健康課題をテクノロジーで解決する製品やサービス）福利厚生サービスの導入- 時短勤務や在宅勤務など、働き方の拡充- 女性管理職割合増加（2025年3月：34.8％→2026年3月：37.2％）- 職種別メンタルヘルスケア研修- 女性社員の活躍推進に関する内容のオンラインセミナーコンテンツ整備

ペイロールは今後も、女性管理職の登用を推進し、働き方改革・職場環境の整備を通じて、社員一人ひとりが能力を発揮できる組織づくりに取り組んでまいります。

株式会社ペイロールについて

1989年4月1日設立。創業以来、主に大手企業を対象として給与計算業務のBPO（ビジネス・プロセス・アウトソーシング）を提供しており、257社114万人（2026年3月時点）の給与計算業務を受託しています。ペイロールの汎用型給与計算サービス「HR BPaaS」は、独自開発したクラウド人事給与ソフトと給与計算BPOを統合したサービスで、お客様固有の複雑な給与計算ロジックに対応しつつ、全てのお客様で共通する業務の標準化を推し進めることで、高い柔軟性と拡張性を併せ持っているところが特徴です。

労働人口が不足していく日本において、ペイロールは、人事部が抱える専門性の高いオペレーション業務を担うソフトインフラ企業となり、人事部がより戦略的な業務に注力できる環境を支えます。