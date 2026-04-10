＼2026年 モール最新トレンド／ 事例から学ぶ、モールのプロが ″″絶対″″ やるべきと断言する施策とは？ 4/21(火)無料セミナー開催

株式会社ウブン

Amazonに特化したマーケティング・テクノロジーによって、ECブランドの成長を実現するグロースパートナー株式会社ウブン（本社：東京都港区、代表取締役社長：森岡健太郎）は、2026年4月21日(火)に開催される「＼2026年 モール最新トレンド／ 事例から学ぶ、モールのプロが ""絶対"" やるべきと断言する施策とは？」に登壇することが決定しました。当社は「Amazonデータは"モール施策"で終わらせない。ブランド成長のためのLTV戦略」をテーマに登壇します。ぜひ、ご参加ください。

＼2026年 モール最新トレンド／ 事例から学ぶ、モールのプロが ""絶対"" やるべきと断言する施策とは？

楽天・Amazon・Yahoo!・自社ECと複数チャネルを運用する中で、「どこに注力すべきかわからない」「施策を打っても売上が伸びない」といった課題を感じていませんか？特に近年は、広告費の高騰や競争激化により、“なんとなくの運用”では成果が出にくい状況になっています。

本セミナーでは、2026年最新のモールトレンドを踏まえながら、売上を伸ばしているEC事業者が実際に取り組んでいる“再現性の高い施策”を具体的に解説します。楽天における検索対策と販促設計やAmazonでのCVR改善施策、Yahoo!の活用ポイント、自社ECでのLTV最大化の設計など、各チャネルごとに押さえるべき戦略を事例ベースでお伝えします。

さらに、単一チャネルの最適化ではなく、モールと自社ECを横断した“全体最適の考え方”や、売上につながる施策の優先順位の付け方まで踏み込みます。参加いただくことで、自社の現状に合わせた具体的な打ち手が明確になり、明日から実践できる状態を目指します。

ウブンは第3部（13:40～14:00）にて「Amazonデータは"モール施策"で終わらせない。ブランド成長のためのLTV戦略」をテーマに、当社マーケティング＆セールス部の番が登壇します。

開催概要

名称：＼2026年 モール最新トレンド／ 事例から学ぶ、モールのプロが ""絶対"" やるべきと断言する施策とは？

開催日時：2026年4月21日（火）13:00~14:20

開催形式：オンライン開催（Zoom）

お申し込み方法：以下のURLより事前にお申し込みください。

https://www.ecnopro.jp/times/seminar-20260421

参加費：無料

対象：EC/通販事業に携わる方全般

主催：株式会社WUUZY

タイムテーブル：

第1部（13:00～13:20）｜新年度におえておきたいモールのこと｜アレコレ（株式会社WUUZY）

第2部（13:20～13:40）｜楽天市場の2026年の最新トレンドと利益を残す運用方法を徹底解説（ec vision株式会社）

第3部（13:40～14:00）｜Amazonデータは"モール施策"で終わらせない。ブランド成長のためのLTV戦略（株式会社ウブン）

第4部（14:00～14:20）｜今あらためて押さえておきたいECサイトにおけるCRMの基本と重要ポイント（株式会社E-Grant）

ウブンの登壇内容

日時：2026年4月21日(火)13:40～14:00（第3部）

演題：Amazonデータは"モール施策"で終わらせない。ブランド成長のためのLTV戦略

登壇者：株式会社ウブン マーケティング＆セールス部 番 優仁

概要：

Amazonは今、データ×AIを軸に進化し、単なるモール施策ではなく、事業全体のLTVを高めるプラットフォームへと変化しています。本講演では、Amazonデータを活用して顧客の購買ファネルとLTVを可視化し、「誰に・何を・どのように投資すべきか」を再設計する手法をご紹介。実購入データに基づくフルファネル施策とCRM活用を通じて、新規獲得からF2転換・ロイヤル化までを一気通貫で最適化する方法を解説します。自社ECや他チャネルを含めた全体最適の視点で、Amazonデータを活用すべき理由をお伝えします。

【こんな方におすすめ】

ウブンからの登壇者

- 売上が伸び悩んでいるが、何から改善すべきかわからないEC担当者- 楽天・Amazonを運用しているが、成果に繋がる施策が打てていない方- 広告費が高騰し、集客効率に課題を感じているEC責任者- 自社ECとモールの役割整理ができていない担当者

番 優仁

株式会社ウブン マーケティング＆セールス部

大学卒業後、株式会社オプトに入社。小売業界特化のオム二チャネル支援を実現する組織の立ち上げを経験。アカウントエグゼクティブとして小売クライアントのデジタルマーケティング支援に従事。2021年から株式会社ウブンに入社し、様々なクライアントのAmazonの売上拡大を経験し、現在ではマーケティングとセールス領域の責任を担う。

お申し込み

以下のURLから事前にお申し込みください。

https://www.ecnopro.jp/times/seminar-20260421

注意事項：

ウブンについて

- ‍Wi-Fi環境など高速通信が可能な電波の良い所でご視聴ください。- プログラムは予告無く変更となる場合がございます。- 本セミナーは競合企業様のご参加をお断りさせていただく場合がございます。- 視聴用URLをメールで個別にご案内させていただくため、参加は申込者本人に限ります。

私たちはAmazonに特化し、マーケティング・テクノロジーによって、ECブランドの成長を実現するグロースパートナーです。ECブランドの成功をサポートするため、戦略策定から実行までのフルサービスを提供します。広告の費用対効果だけでなく、新規顧客の獲得からLTVを加味した買い回りの最適化を設計し、ECブランドの売上最大化を実現していきます。

会社概要

株式会社ウブン

所在地：東京都港区虎ノ門3丁目1-1 虎の門三丁目ビルディング3階

代表取締役社長：森岡 健太郎

創業日：2018年1月4日

URL：https://www.ubun.co.jp/