一般社団法人日本ゴールボール協会とのオフィシャル・ブロンズ・パートナー契約を締結

株式会社ニデック

株式会社ニデック（本社：愛知県蒲郡市、代表取締役社長：小澤素生、以下「ニデック」）は4月1日（水）に一般社団法人日本ゴールボール協会（本部：東京都足立区、会長：梶本美智子、以下「日本ゴールボール協会」）と「オフィシャル・ブロンズ・パートナー契約」を締結しましたのでお知らせいたします。

日本ゴールボール協会は、国内におけるゴールボール競技の中央競技連盟として、視覚障がい者スポーツの普及促進、国内大会の開催、日本代表選手の国際大会派遣など、競技の振興に取り組んでいます。

ニデックは、「見えないものを見えるようにする」ために設立され、視覚に関わる技術の発展に取り組んできました。

今回のパートナーシップは、目に疾病のある方を支えるための取り組みで「パートナーと共にQOL（Quality of Life）の向上を実現する」という方針に基づいています。ゴールボールという視覚障がい者スポーツの発展と、共生社会の実現に貢献してまいります。

＜ニデック 代表取締役社長 小澤 素生 コメント＞

日本ゴールボール協会とパートナーシップを締結できたことを、大変嬉しく思います。

当社は設立当初より目にこだわった製品開発を継続しており、視覚に障がいのある方々から多くの示唆や知見をいただきながら、技術開発を進めてまいりました。

このたび日本ゴールボール協会を支援させていただくことを通じて、視覚障がい者と共に歩み、相互理解がより一層深まる社会の実現に貢献できればと願っております。また当社は「気概・違い・世界」を基本姿勢とし、世界に向けて事業を展開しています。日本代表選手の皆様が世界の舞台で活躍されることを、心より応援してまいります。

＜日本ゴールボール協会 会長 梶本 美智子 コメント＞

ニデックは眼科医療機器メーカーとして視覚にかかわる分野で社会に貢献しており、そのような企業に本協会の活動にご理解とご賛同をいただき、オフィシャル・ブロンズ・パートナー契約を締結できたことに大変な喜びを感じています。視覚障がい者スポーツであるゴールボールを推進する当協会にとって同じく「眼科」という領域で、社会と向き合うニデックとの連携は大変意義深く心強いものです。

本パートナーシップを大きな力として、ゴールボールの更なる普及と発展、競技力の向上に取り組むとともに視覚障がいへの理解促進と共生社会の実現に向けて、より一層邁進してまいります。

■ゴールボールについて

ゴールボールは、視覚障がいのある選手が音の出るボールを使い、鈴の音を頼りに得点を競うパラスポーツです。選手全員がアイシェードを着用し、聴覚や身体感覚を頼りにプレーするため、障害の有無や、視野や視力といった障害の程度にかかわらず、同じ条件で参加できる特徴があります。国内外で幅広く親しまれ、パラリンピック正式競技として実施されています。

■一般社団法人日本ゴールボール協会について

一般社団法人日本ゴールボール協会は、ゴールボール競技を通じて障害の有無を越え交流しあい、スポーツ・文化活動に参加する機会を作り出すことで、共生社会（ノーマライゼーション社会）の実現への貢献を基本理念とするゴールボール競技における日本国内の中央競技連盟（National Federation／NF）です。ゴールボール日本代表「オリオンJAPAN」の強化や国際大会への派遣のほか、体験会や講演会を通じたゴールボールの普及、大会の主催・協力、指導者や審判員の育成など、日本全国で活動しています。

公式サイト：https://jgba.or.jp/

株式会社ニデック

ニデックは、最先端の光学技術と電子技術を基に、医療分野、眼鏡店向け機器分野、コーティング分野という多彩な分野で世界市場に事業を展開している企業です。開発から製造、販売、アフターサービスまで一貫しておこなっており、製品を約100カ国に輸出しております。眼科医療機器・眼鏡機器のリーディングカンパニーとして、世界中の人々が健康な生活を送ることができるようサポートしてまいります。

詳細はWeb サイトをご参照ください。https://www.nidek.co.jp