KPMGジャパン

KPMGインターナショナル（チェアマン：ビル・トーマス）は、環境・社会・ガバナンス（ESG）への取り組みと、その進捗をまとめた最新のグローバルレポート「Our Impact Plan 2026(https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmgsites/xx/pdf/2026/03/kpmg-our-impact-plan-2026.pdf)」を発行しましたので、お知らせします。

本レポートは、KPMG全体の取り組みを基に作成した年次レポートで、People（人）・Planet（地球環境）・Prosperity（繁栄）・Governance（ガバナンス） の4つの柱にもと、責任ある価値創出に向けた活動内容とその進捗を体系的に示しています。

主なハイライト

People（人）

- 97％の従業員が、KPMGのAI活用基準（Trusted AI Framework）に基づき承認された、安全で信頼性の高いAIツールを利用できる環境を整備- デジタル・データ・AI分野で32万件超、ESG／サステナビリティ分野で22万件超の学習を修了- ウェルビーイングへの取り組みを強化し、世界メンタルヘルスデーにあわせた啓発活動を展開

Planet（地球環境）

- 2019年比で温室効果ガス排出量を30％削減し、再生可能エネルギー利用率は83％に到達- 2050年のネットゼロ達成に向けた取り組みを継続的に推進- 「サマリー版 気候移行計画（Summary Climate Transition Plan）」を初めて公表

Prosperity（繁栄）

- 「10by30」プログラムを通じ、開始以来累計420万人の若者を支援- AI・デジタルスキルの育成や教育機会の拡大を通じ、地域社会および次世代の成長を後押し- グローバル総収入は398億米ドル、事業活動を通じて21億米ドルの税金を拠出

Governance（ガバナンス）

- KPMGのAI活用基準（Trusted AI Framework）を軸に、倫理的かつ安全なAI活用を推進- ISO 42001（AIマネジメントシステム）認証を、複数のKPMGメンバーファームにおいて取得- 倫理カルチャー諮問グループの設立などを通じ、ガバナンス体制を一層強化

これらの取り組みは、KPMGインターナショナルのもと、世界各地のKPMGメンバーファームの協働により推進されています。各国・地域のKPMGメンバーファームに所属するプロフェッショナル一人ひとりの行動が、信頼の醸成と社会における前向きな変化を生み出しています。

KPMGジャパンは、今後もKPMGネットワークの一員として、専門性とイノベーションを通じ、社会に対する責任ある価値の提供に貢献してまいります。

レポート全文はこちら(https://kpmg.com/xx/en/about/corporate-reporting/our-impact-plan.html)よりご確認いただけます。

※本プレスリリースは、KPMGインターナショナルが発行したグローバルレポート「Our Impact Plan 2026(https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmgsites/xx/pdf/2026/03/kpmg-our-impact-plan-2026.pdf)」に基づいて作成されています。

KPMGについて

KPMGは、監査、税務、アドバイザリーサービスを提供する、独立したプロフェッショナルファームによるグローバルな組織体です。世界138の国と地域のメンバーファームに276,000人以上の人員を擁し、サービスを提供しています。KPMGの各ファームは、法律上独立した別の組織体です。

KPMG International Limitedは英国の保証有限責任会社（private English company limited by guarantee）です。KPMG International Limitedおよびその関連事業体は、クライアントに対していかなるサービスも提供していません。

日本におけるメンバーファームは、次のとおりです。

有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人、KPMGアドバイザリーホールディングス株式会社、KPMGコンサルティング株式会社、株式会社 KPMG FAS、株式会社 KPMG Forensic & Risk Advisory、KPMGあずさサステナビリティ株式会社、KPMGヘルスケアジャパン株式会社、KPMG社会保険労務士法人、株式会社 KPMG Ignition Tokyo