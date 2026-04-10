経営戦略を推進するクラウドサービス「ビズクリクラウド」リニューアルのお知らせ

BCC株式会社

当社は、「ビズクリ」を構成するクラウド上で経営戦略を策定できるWebアプリである「ビズクリクラウド」の全面リニューアル版を2026年4月9日より提供開始いたしました。

本リニューアルでは、中小企業診断士などの経営の専門家に加え、経営者や経営管理層の方々など多くのユーザーにご利用いただき、その知見をもとに、操作性および視認性の向上を目的として、デザインや画面構成を含むユーザーインターフェースの刷新をおこないました。

１．リニューアルのポイント

■ 操作性の向上

画面設計や操作導線の見直しにより、必要な機能へ迅速にアクセスできる直感的な操作性と入力のしやすさを実現するとともに、操作ステップを削減しました。

■ 視認性の向上

情報の配置と表示を整理し、必要な情報がひと目で分かる画面構成に改善しました。

■ 経営課題に沿ったフレームワークの設置

「事業承継」「補助金申請」「年間予算策定」など、経営課題ごとのフレームワークを用意しており、目的に応じた課題の設定に取り組むことができます。

２．ビズクリの概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/12929/table/138_1_b892399d5b85426668d52b66918dff8c.jpg?v=202604101051 ]