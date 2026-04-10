カラクリ、「AICX Frontier 2026」に参画

カラクリ株式会社

カラクリ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：小田 志門、以下「カラクリ」）は、コールセンターの自動化・高度化を推進するAI関連企業6社と共に、2026年5月19日（火）、ビジネスカンファレンス「AICX Frontier 2026 ～AIエージェントの社会実装と、顧客接点の価値再定義～」を開催することをお知らせいたします。

■ 開催背景と目的

AIエージェントは今、実証・検証の段階を超え、「実装」そして「市場拡大」のフェーズへと移行しています 。特にコールセンターをはじめとした顧客接点領域では、AIによる自動化・高度化が急速に進み、企業の競争力を左右する重要なテーマとなっています 。

このような潮流の中で、コールセンターは、顧客インサイトを起点に売上・LTV・ブランド価値を高める「価値創出型のプロフィットセンター」への転換が、現実のものとなりつつあります 。カラクリは、本イベントを通じて、変革の現在地を正確に見つめ、今後の顧客接点をどうデザインしていくのかという議論を深めてまいります 。

■ イベントの見どころ

本カンファレンスの最大の特徴は、特定のサービス訴求を目的とせず、業界横断でコールセンター自動化領域をリードする企業が、自らの実践知をもとに議論を行う点にあります 。 当社からは、代表取締役CEOの小田 志門がパネルディスカッションに登壇し、AIを活用できる人材や組織の育成方法について、現場視点の知見を共有いたします 。

- 価値創出型センターへの変革における構造転換の最前線- AIエージェントによる顧客対応の自動化・高度化の最新動向- 実際の導入・運用を通じて得られた成功事例と課題- AIを活用できる人材・組織の育成方法と実践知

■ イベント開催概要

イベント名：AICX Frontier 2026 ～AIエージェントの社会実装と、顧客接点の価値再定義～

開催日時：2026年5月19日（火） 14:00～

開催形式：オフライン開催

会場：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2丁目24-12 渋谷スクランブルスクエア21F

主催：AICX協会、株式会社AI Shift、株式会社IVRy、カラクリ株式会社、Gen-AX株式会社、株式会社RightTouch、モビルス株式会社/vottia株式会社（順不同）

■ タイムテーブル

[表: https://prtimes.jp/data/corp/25663/table/150_1_f777076528f0041ffbf3ae5213e1bb3e.jpg?v=202604101051 ]

■ このような方におすすめ

- コールセンターの自動化・効率化を推進したい責任者の方- コールセンターを「コスト部門」から「収益部門」に転換したい経営層・責任者の方- AIエージェントの導入・活用を検討している企業担当者の方- AI活用を推進するための組織づくり・人材育成に課題を感じている方

■ 参加申し込み

https://peatix.com/event/4959660

(https://peatix.com/event/4959660) ※定員に達し次第、受付終了となる可能性があります 。