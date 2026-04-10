GREEN×EXPO 2027 　TSP太陽が独自開発した木造モジュールユニット（仮称）のパースを初公開

TSP太陽株式会社

TSP太陽株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：池澤 嘉悟）は、GREEN×EXPO 2027が掲げる「GREEN サーキュラー建築」に賛同し、同博覧会内に設置する木造モジュールユニット（仮称）を独自に開発。会場内の店舗などに活用予定の建築物に着工し、博覧会のテーマのひとつである循環型経済（サーキュラーエコノミー）の実現に貢献します。

■「自然・人・社会が共に持続するための最適解」を目指した木造モジュールユニット

当社が開発した木造モジュールユニット（仮称）のパース

当社が独自開発した木造モジュールユニット（仮称）は、GREEN×EXPO 2027で9棟の建設を計画しており、2026年3月から順次着工。4月10日現在、5棟で建設が進行しています。同博覧会内の協会施設や公式ショップ、カフェとして活用されます。

■開発背景

昨今、国内では「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材利用の促進に関する法律」 が制定され、建築や多岐にわたる分野でサステナブルな資源である木材の利用が促進されています。同博覧会内の仮設建築物においても、規格化されたリユース部材を再利用することで、環境への負荷を低減し、同時に素材の調達から建設、運用、撤去、再利用まで、可能な限り廃棄物の削減を目指すGREENサーキュラー建築の概念が取り入れられています。

イベントコンサルティング企業である当社は、短期で設営・撤去されるイベント施設においても「木材の積極的利用と循環システム」を取り入れるべきと考え、2023年頃から木造モジュールユニット（仮称）の開発に取り組み始めました。木材利用を促進することで循環型社会の実現に貢献できるほか、設計計画・コスト・施工工期等の短縮が期待できます。

また建設時から解体することを考慮して開発するため、出展者が施工する内装工事を除き、ほぼ100％再利用が可能です。そのため博覧会終了後は新たな場所で生まれ変わる予定です。

当社の技術を活用することで、同博覧会が大事にする価値観“自然・人・社会が、共に持続するための最適解”を実現してまいります。

【TSP太陽株式会社 会社概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/56254/table/178_1_5252202bed9290f8de338a2d2348f543.jpg?v=202604101051 ]

2025年で設立70周年を迎えたTSP太陽株式会社は、空間ソリューションによるイベントコンサルティングから企画・制作まで、あらゆる感動の場を一気通貫した支援で創造するプロフェッショナル集団です。国際的なビッグイベントを始め、あらゆるイベントに携わるデザイン・コンサルティング会社として、収益の最大化を図る事前収支計画から企画・クリエイティブ制作・建築設計・施工・運営までをトータルソリューションとして提供しています。PR・プロモーション・イベントに付随するホスピタリティサービスもお任せください。近年では、豊富な経験から培われた独自のノウハウを駆使し、ダイバーシティやSDGs・ESGへの取り組みを積極的に推進しています。