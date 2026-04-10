SPACECOOL、熱帯都市における持続可能性課題への革新的ソリューションを評価する「The Liveability Challenge 2026」日本唯一のファイナリストに選出

SPACECOOL株式会社

SPACECOOL株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：末光 真大、以下「当社」）は、Temasek Foundationが主催し、Eco-Businessが運営するThe Liveability Challenge 2026において、ファイナリスト8社に選出されたことをお知らせします。

The Liveability Challenge（TLC）は、都市型熱帯地域における喫緊の持続可能性課題の解決に向けた革新的ソリューションを評価するグローバルイニシアティブです。

今年は「Decarbonisation」および「Cool Earth」の2テーマのもと、100か国以上から過去最多となる1,500件超の応募がありました。当社は日本企業として唯一、ファイナリストに選出され、気候変動に伴う極端気象への対応をテーマとするCool Earth分野において評価を受けました。

当社は、2026年5月20日にシンガポールのMarina Bay Sands Expo and Convention Centreで開催されるグランドファイナルに登壇し、最終ピッチに臨みます。

TLCに関する詳細はこちら(https://www.theliveabilitychallenge.org/)

―Eco-Business最高商務責任者 Meaghan See氏コメント

世界の政治情勢が分断される中でも、気候危機の緊急性は増し続けています。気温上昇や気候災害の増加がその証左です。TLC 2026への強いグローバルな反応は、特に熱帯地域のような脆弱な地域において、イノベーションコミュニティがこれらの課題に真正面から取り組んでいることを示しています。今こそ政府・金融機関・企業が継続的な支援を行い、これらのソリューションを社会実装し、実効的なインパクトを創出することが求められています。

―Temasek Foundationについて

シンガポール政府が出資する投資会社Temasekによる寄付を基盤とし、人々の生活やコミュニティを向上させる多様なプログラムを支援する公益財団。

―Eco-Businessについて

持続可能な開発の推進に特化した、アジア太平洋地域を代表するビジネスインテリジェンスおよびアドバイザリープラットフォーム。グローバルの課題およびソリューションに関する信頼性の高いコンテンツ発信を行う。

※SPACECOOLは登録商標です。