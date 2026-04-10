【千葉県市原市】「理想の自習室」の機能を拡充します

市原市役所

千葉県市原市では、高校生・大学生からいただいた「こんな居場所がほしい」というアイデアを形にし、2024年6月に若者の活動・応援拠点「理想の自習室」をオープンしました。

2026年春、理想の自習室がもっと利用しやすくなります！4月限定イベント「春のガチャ祭り」も開催中。皆様のご利用をお待ちしております。

どんな風に便利になるの？

- 運営スタッフがいる火・金曜日に加えて、水・木曜日も学習スペースを利用できるようになります。- 交流スペースに、おにぎり、パン、あめなどの軽食を持ち込んで、食べることができます。※当面の間は運営スタッフがいる時間帯のみ

利用案内

開室日時

通常開室（交流スペース・学習スペース）：毎週火・金曜日16時～19時

学習スペースのみ利用可：毎週水・木曜日16時～19時

※通常開室日は運営スタッフが進路相談などに対応しています。

※スケジュールを変更することがありますので、利用前に市ウェブサイトや公式インスタグラムで御確認ください。

住所

千葉県市原市五井中央西1-1-25サンプラザ市原10階 生涯学習センター

（JR五井駅西口ペデストリアンデッキ直結）

利用料金

無料

利用方法

予約不要、利用したい日時に直接お越しください

イベント

「春のガチャ祭り」

ガチャを引いてお題に答えよう！運営メンバーがあなたの新生活を応援します！

開催日：4月7日(火)～4月28日(火)の通常開室時

説明会「理想の自習室ってどんなところ？」

理想の自習室についてご説明します。参加費無料、予約不要です。当日直接会場にお越しください。

開催日時：4月29日(水・祝)14時～15時

「理想の自習室」公式インスタグラム

https://www.instagram.com/ichihara.jisyushitu/

これまでの活動

https://prtimes.jp/a/?f=d127749-195-d975da5f3acf92193ca0750f525c083e.pdf