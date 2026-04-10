「ローソン銀行ATMでのd払いチャージ開始記念！リポストキャンペーン」の実施について
当行は、ローソン銀行ATMでのd払い残高への現金チャージ及び出金サービスの開始※を記念して、ローソン銀行公式Xアカウントでのリポストキャンペーンを2026年4月10日（金）から4月16日（木）まで実施いたします。
期間中、ローソン銀行公式Xアカウントの対象投稿をリポストいただいた方の中から、抽選で5名さまに1万円分のdポイントをプレゼントいたします。キャンペーンの詳細は以下をご参照ください。
※本サービスについては、2026年3月31日公表の「ローソン銀行 ATM において、d 払い残高への現金によるチャージおよび出金の取り扱い開始(https://www.lawsonbank.jp/corporate/release/pdf/20260331_02_release.pdf)」をご参照ください。
ローソン銀行ATMでのd払いチャージ開始記念！リポストキャンペーン
■キャンペーン概要
1. キャンペーン名
ローソン銀行ATMでのd払いチャージ開始記念！リポストキャンペーン
2. キャンペーン期間
2026年4月10日（金）午前10時00分～2026年4月16日（木）午後11時59分
3. 特典
抽選で5名さまに1万円分のdポイントを進呈
4. 参加条件
ローソン銀行公式Xアカウントの対象投稿をリポスト
※ローソン銀行公式Xアカウントのフォローは不要です。
5. キャンペーンサイト
https://www.lawsonbank.jp/lp/20260410/
《注意事項》
※当キャンペーンの内容は事前の予告なく変更、または終了することがありますので、予めご了承ください。
※当選されたお客さまには、キャンペーン終了後１ヵ月以内に、ローソン銀行Ｘ公式アカウントからダイレクトメッセージにて当選通知を行い、特典を進呈します。
※その他、キャンペーンについての注意事項はキャンペーンサイトをご確認ください。
■お問い合わせ先
ローソン銀行お客さまサポートセンター
0120-17-6389（通話料無料）、050-3786-6389（IP電話、海外からのご利用の場合）（通話料有料）
受付時間：毎日9時～17時（年中無休）
以 上