「ローソン銀行ATMでのd払いチャージ開始記念！リポストキャンペーン」の実施について

株式会社ローソン銀行

当行は、ローソン銀行ATMでのd払い残高への現金チャージ及び出金サービスの開始※を記念して、ローソン銀行公式Xアカウントでのリポストキャンペーンを2026年4月10日（金）から4月16日（木）まで実施いたします。

期間中、ローソン銀行公式Xアカウントの対象投稿をリポストいただいた方の中から、抽選で5名さまに1万円分のdポイントをプレゼントいたします。キャンペーンの詳細は以下をご参照ください。

※本サービスについては、2026年3月31日公表の「ローソン銀行 ATM において、d 払い残高への現金によるチャージおよび出金の取り扱い開始(https://www.lawsonbank.jp/corporate/release/pdf/20260331_02_release.pdf)」をご参照ください。

ローソン銀行ATMでのd払いチャージ開始記念！リポストキャンペーン

■キャンペーン概要

1. キャンペーン名

ローソン銀行ATMでのd払いチャージ開始記念！リポストキャンペーン

2. キャンペーン期間

2026年4月10日（金）午前10時00分～2026年4月16日（木）午後11時59分

3. 特典

抽選で5名さまに1万円分のdポイントを進呈

4. 参加条件

ローソン銀行公式Xアカウントの対象投稿をリポスト

※ローソン銀行公式Xアカウントのフォローは不要です。

5. キャンペーンサイト

https://www.lawsonbank.jp/lp/20260410/

《注意事項》

※当キャンペーンの内容は事前の予告なく変更、または終了することがありますので、予めご了承ください。

※当選されたお客さまには、キャンペーン終了後１ヵ月以内に、ローソン銀行Ｘ公式アカウントからダイレクトメッセージにて当選通知を行い、特典を進呈します。

※その他、キャンペーンについての注意事項はキャンペーンサイトをご確認ください。

■お問い合わせ先

ローソン銀行お客さまサポートセンター

0120-17-6389（通話料無料）、050-3786-6389（IP電話、海外からのご利用の場合）（通話料有料）

受付時間：毎日9時～17時（年中無休）

以 上