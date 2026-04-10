統合型タレントアクイジションプラットフォーム「MyTalent Platform」を東京海上日動が導入し、カムバック採用を推進

株式会社TalentX

株式会社TalentX（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：鈴木 貴史、証券コード：330A、以下「当社」）は、東京海上日動火災保険株式会社（本社：東京都千代田区、取締役社長：城田 宏明、以下「東京海上日動」）が、統合型タレントアクイジションプラットフォーム「MyTalent Platform」内の「MyRefer（MyTalent Refer）」を導入したことをお知らせいたします。

■導入背景

東京海上日動は、これまで新卒一括採用を中心とした採用活動を展開してきましたが、近年は事業成長を牽引する優秀な人材の獲得に向けて、キャリア採用を大幅に強化しています。実際に、2024年度に約80名だったキャリア採用目標を、2025年度には約200名へと拡大しました。激化する人材獲得競争において、採用数の充足だけでなく「カルチャーマッチ」と「即戦力性」を兼ね揃えた優秀な人材を採用する施策として、同社は退職者とのつながりを活かした「カムバック（アルムナイ）採用」を戦略の柱に据えました。

この動きをさらに加速させるプラットフォームとして「MyRefer（MyTalent Refer）」を導入し、アルムナイネットワークへの登録導線を構築。さらに、退職者への継続的な情報発信を通じて信頼関係を深化させ、質の高いマッチングを生み出す採用基盤の構築を目指しています。

■AIネイティブな統合型タレントアクイジションプラットフォーム「MyTalent Platform」／「MyRefer（MyTalent Refer）」について

「MyTalent Platform」は、企業の持続的な優秀人材の獲得をオールインワンで実現する、日本初のAIネイティブな統合型タレントアクイジションプラットフォームです。従来の外部サービスや採用管理システム（ATS）に依存した「掛け捨て型」の採用から脱却するため、候補者データを経営資産へと転換する採用CRMを基盤に、タレントプール、ブランディング、リファラル、候補者管理といった全機能を統合。「AIはつながりを駆動し、人間はエンゲージメントを」をコンセプトに、AIを単なる効率化ツールではなく候補者体験（CX）を設計する中核エンジンとして機能することで、集客から獲得、関係構築、選考、採用、そして入社後の活躍までを一気通貫でつなぎ、企業のタレントアクイジション（持続的な優秀人材の獲得）を支援します。

また、本プラットフォーム内の「MyRefer（MyTalent Refer）」は、社員紹介（リファラル）を通じて社員と採用の距離を縮める、国内シェアNo.1（※）のリファラル採用サービスです。リファラル制度の設計や運用定着、社内ブランディングなど、リファラル採用の全プロセスを支援する機能を備えています。AIによる運用の自動化機能も搭載し、採用担当者の人事の工数を削減しながら、社員一人ひとりのエンゲージメントを高めてファン化を促進することで、自律的なリファラル採用の仕組みを構築します。

（※：矢野経済研究所 「リファラル採用・アルムナイ採用支援サービス市場の実態と展望（2025）」における導入社数）

（サービスサイト：https://mytalent.jp）

■株式会社TalentXについて

株式会社TalentXは、AIネイティブ採用を実現する統合型タレントアクイジションプラットフォーム「MyTalent Platform」を展開しています。国内初の採用CRMをはじめ、採用ブランディング、リファラル採用、アルムナイ採用、候補者管理などを通じて、企業のタレントアクイジション（持続的な優秀人材の獲得）をオールインワンで支援しています。また、テクノロジーのみに留まらず、採用戦略の設計と伴走支援をする戦略RPOサービス、プロフリーランス人事サービス「すごい人事」など、戦略人事の実行支援サービスを提供しています。テクノロジーと戦略、実行支援を掛け合わせることで、人と組織のポテンシャルを最大限に引き出す社会の実現をめざしています。

【会社概要】

社 名：株式会社TalentX（証券コード：330A）

所 在 地：〒162-0825 東京都新宿区神楽坂4-8 神楽坂プラザビルG階

代 表：代表取締役社長CEO 鈴木 貴史

設 立：2018年5月28日

会社HP： https://talentx.co.jp

「MyTalent Platform」 サービスHP： https://mytalent.jp/