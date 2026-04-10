オルタナティブポップバンド・ユカリが、新曲『発明』を本日配信リリース！

株式会社massenext

音楽エージェントサイト「ZULA（読み：ズーラ、 https://zula.jp/ ）」を運営する株式会社massenext（東京都港区）は、ユカリの新曲『発明』を本日配信リリースした。『発明』は、各種音楽ストリーミングサービス、及びダウンロードサービスにて配信中。

2024年3月結成。2025年夏から本格始動。

コンセプチュアルなポップスを軸に据えながらも、その枠を軽々と飛び越える自由な音楽性。ジャンルを横断しながらも、核にはどこか人肌のぬくもりと、物語性を帯びた世界観が息づいているオルタナティブポップバンド・ユカリ。

そんなユカリが本日、新曲『発明』を配信リリースした。

今作は、遊び心とワクワク感が詰まった、中毒性のあるポップソング。

日常のやりとりの中に潜む幸福感を、疾走感あふれるサウンドに乗せて描く、優しくも心躍る一曲に仕上がっている。

そんな今作について、ユカリ・ゆふり（Vo./Gt.）よりコメントが届いた。

【ゆふり／コメント】

ユカリにとって、現状最もポップな仕上がりになりました。

ワクワクをテーマに作ったタイムマシンそのものが出てくるSF風な歌詞に、メンバー各々の解釈を入れ込んで作り上げました。

僕たちにとっても「発明」で、試行錯誤の分だけ、この曲の世界を再現できたと思います。

貴方にワクワクしてほしいです。



また、リリース当日には下北沢で行われるライブイベントに出演。

ユカリの音楽をぜひ会場で体感してほしい。

ユカリ『発明』は、各ストリーミング、ダウンロードサイトで配信中。

・リリース情報

タイトル：発明

アーティスト名 : ユカリ

作詞：ゆふり

作曲：ゆふり、伊藤陸

編曲：ユカリ

リリース日：2026年4月10日

配信サービス：https://zula.lnk.to/zRswwNZL

・ライブ情報

『僕らの物語を此処から、』 #139

2026年4月10日（金）

下北沢 近松

act : ユカリ / シベリアンハスキー / 441Hz / 442hz / anthias

OPEN 18:00 / START 18:30

前売り\2,300- / 当日 \2,800- / 高校生以下 \1,300-(各1ドリンク別)

no-no 3rd EP「心造クオリア」release tour "今日で最後みたいな夜を"

2026年4月21日（火）

下北沢 MOSAiC

act : no-no / 海月にさされたら / ユカリ / シェカラーシカ / メトロワ

OPEN 18:15 / START 18:45

前売り\2,400- / 学生 \1,200-(各1ドリンク別)

詳細はSNSにて

https://x.com/yukar1_official

・アーティスト情報

ユカリ

2024年3月結成。2025年夏、本格始動。

コンセプチュアルなポップスを軸に据えながらも、その枠を軽々と飛び越える自由な音楽性。

ジャンルを横断しながらも、核にはどこか人肌のぬくもりと、物語性を帯びた世界観が息づいている。「ポップ」という言葉の解釈を更新し続けるバンド、それが"ユカリ"。

ユカリ Official YouTube Channel：https://www.youtube.com/@yukari.band.official

ユカリ Official TikTok：https://www.tiktok.com/@yukari.band.official

ユカリ Official X：https://x.com/yukar1_official

ユカリ Official Instagram：https://www.instagram.com/yukari_band_official/

・ZULAについて

株式会社 massenext （東京都港区） が運営する「ZULA(ズーラ)」は、 最先端のディストリビューションシステム「Zu-MAP」と豊富なエージェント実績を駆使し、アーティストがよりフレキシブルに世界に楽曲配信が出来るようサポートするデジタルディストリビューターです。

私たちZULAは、新時代のアーティスト至上主義を哲学とし、インディペンデントなアーティストやレーベルのパートナーであり続けます。

ZULA公式サイト：http://www.zula.jp

ZULA公式X：https://x.com/ZULA_JP

ZULA公式Instagram：https://www.instagram.com/zula_jp/

ZULA公式TikTok：https://www.tiktok.com/@zula_jp