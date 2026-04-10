いなばペットフード　わんちゃんの「おやつセット」が当たる4月の「ワンワンキャンペーン」

いなば食品株式会社

いなばペットフード株式会社（いなば食品グループ 本社：静岡県静岡市清水区由比 会長：稲葉優子）は、2026年4月11日（土）23:59まで、弊社Instagram公式アカウントにて「ワンワンキャンペーン」を開催中です。

今月のプレゼントは、いなば自慢のわんちゃん用「おやつセット」をご用意いたしました。毎日のコミュニケーションにぴったりな人気商品を一度に試せるチャンスです。

本キャンペーンは、公式アカウントをフォローするだけでエントリーが完了いたします。明日11日（ワンワンの日）の23:59をもって締め切りとなりますので、まだエントリーされていない方はこの機会にぜひご参加ください！

■4月「ワンワンキャンペーン」概要

・受付期間：2026年4月11日（土）23:59まで

・応募方法： Instagram公式アカウント（＠inaba_frozen_foods(https://www.instagram.com/inaba_frozen_foods/)）をフォロー

・当選人数：20名様

※厳正な抽選の上、DMにて当選通知をご連絡させていただきます。DMの受信拒否設定をされている方は解除をお願いいたします。

※賞品発送以前にフォローを解除された場合、ご当選は無効とさせていただきます。

公式アカウントでは、各種キャンペーン情報に加えて、商品に関するお得な情報をタイムリーにお届けしております。この機会にぜひフォローください！

いなばペットフードHP→いなばペットフード株式会社(https://www.inaba-petfood.co.jp/)

いなば食品グループHP→いなば食品株式会社(https://www.inaba-foods.jp/)