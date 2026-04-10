『QUOカードPay(クオ・カード ペイ)』「東京駅一番街」や「キュービックプラザ新横浜」等、JR東海グループが運営する商業施設でご利用いただけるようになりました！

株式会社クオカード

株式会社クオカード（以下 当社、本社：東京都中央区、代表取締役社長：近田 剛）が展開する、スマートフォンで使えるデジタルギフト『QUOカードPay（クオ・カード ペイ）』は、東海旅客鉄道株式会社（JR東海）グループが運営する「東京駅一番街」や「キュービックプラザ新横浜」等の各商業施設にてご利用可能になりました。

「QUOカードPay」は日常のあらゆるシーンでご利用いただけるデジタルギフトを目指し、今後も加盟店拡大に努めてまいります。

■東海旅客鉄道株式会社

社名：東海旅客鉄道株式会社

所在地：愛知県名古屋市中村区名駅一丁目1番4号 ＪＲセントラルタワーズ

代表者：代表取締役社長 丹羽 俊介

ホームページ：https://jr-central.co.jp/

■ご利用可能施設について

・東京駅一番街：https://www.tokyoeki-1bangai.co.jp/

・キュービックプラザ新横浜：https://www.cubicplaza.com/

・パルシェ：https://www.parche.co.jp/

・アントレ：https://www.parche.co.jp/antre/

・メイワン：https://www.may-one.co.jp/

・カルミア：https://www.toyohashi-kalmia.jp/

・タワーズプラザ・ゲートタワープラザレストラン街12・13F

：https://www.towers.jp/restaurant/

・ゲートウォーク：https://www.towers.jp/gatewalk

※各施設において一部ご利用いただけない店舗がございます。

■『QUOカードPay』の特長

面倒な情報登録一切なし！「もらう」「ひらく」「みせる」の3ステップで利用可能

『QUOカードPay』は、面倒な銀行の口座登録やクレジットカード情報、名前やメールアドレスなどの登録なし、専用アプリのダウンロードも不要、受け取ってすぐに利用でき、不足分は現金と併用できます。

※一部の加盟店では、現金等を併用してお支払いできない場合がございます。 詳しくはQUOカードPayの「使えるお店」ページをご参照ください。

最短即時発行！手間も送料もなし！オリジナル画面の作成で贈り手の気持ちが伝わるデジタルギフト

最短即時で納品ができ、発行されたURLをメールや各種SNSなどで贈るだけなので、手間も送料もかかりません。

残高が表示されるだけでなく、店頭で利用するたびにカード画像が表示されるため、ブランドとの接点を生み出す新たなコミュニケーションツールになります。

【株式会社クオカードについて】

コンビニエンスストアやドラッグストア、書店、カフェなど全国の身近なお店で利用でき、一般消費者の認知度90.8％※を誇るギフトカード「QUOカード」と、１.アプリ不要でスマホで「簡単に使える」、２.オリジナル画像で贈れて「気持ちが伝わる」、３.メールやSMSで「すぐに贈れる」デジタルギフト「QUOカードPay」の発行会社です。贈る人も、もらう人も、どちらも”嬉しい”「QUOカード」と「QUOカードPay」の発行数量は1987年の創立以来、累計約10億枚/コード。

いずれも企業によるキャンペーンなどのインセンティブや挨拶品、福利厚生、株主優待品での利用のほか地方自治体やNPO法人、学校法人等による各種助成など用途や業態を問わず多数採用されています。

当社は、「贈る想いに寄り添い、つなぐ。小さな「うれしい」で、笑顔あふれる未来を創る。」をパーパスとして掲げ、これからも人と人、人と会社、人とビジネス、人と社会といった様々なステークホルダーを“つなぐ”という価値を創造し続け、「リアル」と「デジタル」の2つの「QUO」で贈る想いを人から人へ、未来へとつないでまいります。

※全国約4万人を対象に当社調べ

【株式会社クオカード公式サイト】 https://go.quocard.com/pr/

【QUOカードPay（クオ・カード ペイ） 商品サイト】 https://go.quocard.com/quopay/pr/