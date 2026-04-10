書籍『当事者発想　あなたの「誰かのため」は、何のためか』刊行

株式会社STYZ

株式会社STYZ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：田中辰也）が運営するインクルーシブデザインスタジオ「CULUMU（クルム）」は、当社メンバーと外部専門家の共著による書籍『当事者発想 あなたの誰かのためは、何のためか?』（クロスメディア・パブリッシング）が2026年4月17日に出版されることをお知らせいたします。

書籍『当事者発想 あなたの「誰かのため」は、何のためか』が刊行され、Amazonにて予約受付を開始しました。本書は、顧客理解や共創のあり方を問い直し、「N=1（当事者）」からの探索を通じて意思決定の質を高める実践的視点を提示するものです。

あわせて、noteやPodcastなど複数の発信チャネルを通じた継続的な知見共有も展開し、企業・組織における顧客理解の再設計を支援します。

■当事者発想出版の背景

当事者発想 書籍LP公開 :https://tojisha.com/Amazonにて予約受付中 :https://amzn.asia/d/02eE8VSq

今、企業も行政も「共創」「ユーザー中心」「D&I（ダイバーシティ＆インクルージョン）」を掲げています。しかし現場では「声は聞いたのに形骸化する」「共感しても実装できない」「支援が押しつけになる」という声も……。

この本は、その“なぜうまくいかないのか”を心理・構造・文化・権力・経済の視点から解き明かし、“善意が独り善がりになる構造”そのものを可視化します。単なる概念論や理想論ではなく、「失敗の構造 → 転換方法 → 実践プロセス → デザイン思想」の順に考えを深めます。

思想と社会への実装を両立させた、これからの時代に必須の一冊です。

■対象読者

- 「社会のため」「誰かのため」と思って行動したいのに、なぜか気持ちが乗らない人、ポジティブな反響・反応が得られていない人、行動を実践したにもかかわらず望ましい成果が得られていないと感じている人。- SDGsや多様性やDXなど、正しいとされるテーマには賛成できる。でも、それを自分の問題として動けるかと言われると、どこか遠い話に感じてしまう人。- 良いことをしたいと思っているのに、現場ではうまくいかず、誰かを助けたつもりが相手に嫌がられてしまったり、むしろ関係が悪くなってしまった経験がある人。

■目次

- プロローグ

- 第一章 “誰かのため〞がすれ違う理由

- 第二章 当事者発想の技術［ Do ］

- 第三章 当事者発想をドライブさせる思考［ Think ］

- 第四章 当事者発想を育む土壌となる技術［ Cultivate ］

- 第五章 分野を横断する当事者発想のこれまでとこれから

- エピローグ

■著者プロフィール

佐藤 徹

STYZ CEO室長／デザインリサーチャー

コンサルティングファーム、小児総合医療施設、小児クリニックでの実務を経て、社会課題解決を事業として推進する株式会社STYZに参画。大手企業との新規事業開発や、小児医療・福祉を中心とした次世代支援領域の実証プロジェクトを推進するほか、非営利団体の運営支援や政策提言にも携わる。2026年より共創型R&D組織「当事者発想ラボ」リードリサーチャー。当事者発想と生成AIを掛け合わせ、複雑化する社会課題を構造的に捉え直し、多様なステークホルダーとともに問いを設定し、社会的インパクトの設計と検証を行う。TRIO JAPAN理事。

川合 俊輔

CULUMU代表／デザイナー／研究者

海外拠点のデザイン会社を経て、インクルーシブデザインスタジオ「CULUMU」を設立。多様なユーザー・生活者とともに課題を捉え直す共創型デザインプロジェクトを、さまざまな業界・企業と実践している。芝浦工業大学非常勤講師としてUXデザイン演習等を担当し、人間工学を基盤としたユーザー中心設計、デザイン評価手法、UX研究・教育に従事。共著に『ノンデザイナーでもわかる UX+理論で作るWebデザイン』（マイナビ出版）など。理論と実践を横断しながら、インクルーシブデザインの社会実装を探究している。

各務 太郎

SEN 代表／建築家／Identity Academy 理事

早稲田大学理工学部建築学科卒業後、電通にてコピーライター・CMプランナーとして活動。2014年退社後、都市と社会課題に向き合う建築家を志し渡米。2017年ハーバード大学デザイン大学院（都市デザイン学修士）修了。2018年株式会社SEN創業。「泊まれる茶室」ホテル事業を経て、現在はヘルスケア領域でウェルビーイングを可視化する事業を展開。建築・都市・事業を横断しながら、N=1の当事者視点から問いを立て、社会実装へと接続する実践を続けている。著書に『デザイン思考の先を行くもの』『アイデンティティのつくり方』（クロスメディア・パブリッシング）。

当事者発想の仕組みとしてのインクルーシブデザイン

この度、当事者の視点から発想するデザイン手法の一つである「インクルーシブデザイン」について解説する無料ウェビナーを、インクルーシブデザインスタジオCULUMUが開催いたします。

本ウェビナーでは、インクルーシブデザインの考え方や実践方法について、具体的な事例を交えながら分かりやすくご紹介いたします。

ご興味ご関心をお持ちの方は、ぜひこの機会にご参加いただけますと幸いです。

インクルーシブデザインスタジオ CULUMU について

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/22873/table/340_1_de56cf1ebae18f2fff03b062e1552648.jpg?v=202604101051 ]

インクルーシブデザインスタジオCULUMUは、高齢者や障がい者、外国人など、多様な当事者と共創し、事業開発を支援する専門家集団です。 最大の特徴は、5,000以上の非営利団体とのネットワークを活かした独自の調査パネルです。これまでリーチが困難だった人々とのマッチングや定性調査を可能にし、その仕組みは「当事者と近い距離で開発を支援する」と高く評価され、2024年度グッドデザイン賞を受賞しました。 大手企業からスタートアップまで100件以上の取引実績があり、NPOや研究機関などのパートナーと共に、社会課題解決やDE&Iを推進するプロジェクトを多数手掛けています。

株式会社 STYZ 概要

当事者発想で問いを発見し、人・市場・制度・テクノロジーをつなぐことで新しい価値を社会に実装することを目指しています。

- ドネーションプラットフォーム事業（Syncable）：非営利セクターへの新たな資金流入を促進。- インクルーシブデザイン事業（CULUMU）：企業課題と社会課題を同時に解決。- テクノロジー事業（STYZ Tech）：次世代技術による人間中心の体験創造。[表2: https://prtimes.jp/data/corp/22873/table/340_2_9ebf9b1086aaf7929737fe53d2f3e8f5.jpg?v=202604101051 ]