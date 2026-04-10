カオナビ、CPO・CCO就任のお知らせ

株式会社カオナビ

株式会社カオナビ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長CEO：佐藤 寛之、以下：当社）は、さらなる「Talent intelligence(TM)（タレントインテリジェンス）」の加速とブランド価値の向上を目指し、CPO（Chief Product Officer）に井上 英樹、CCO（Chief Creative Officer）に長谷川 亮が就任したことをお知らせいたします。

■ タレントインテリジェンスを、社会のスタンダードへ

当社はこれまで、タレントマネジメントシステム「カオナビ」を通じて、企業の人的資本経営や人材戦略の実現を支援してきました。今後、データとAIを駆使した「タレントインテリジェンス」をより高度な次元で提供するためには、プロダクトの進化と、それを直感的に伝え、ユーザーの感情を動かすクリエイティブの両面が不可欠であると考えています。

今回の新体制により、井上がプロダクトの知性を磨き上げ、長谷川がその価値をブランド体験として具現化することで、個人の才能を解き放つ新しい社会の実現をリードしていきます。

■ プロフィール井上 英樹（Hideki Inoue）

CPO (Chief Product Officer)

ECサイト構築・支援企業にて、主に大手企業向けECサイトの構築を担当。その後、製品開発部門にて執行役員としてプロダクト開発と事業推進を統括する。2025年に当社に入社し、プロダクトマネージャーとしてプロダクト戦略を推進。プロダクトプランニング本部長を経て、2026年4月にCPOに就任。

長谷川 亮（Ryo Hasegawa）

CCO (Chief Creative Officer)

HAKUHODO DESIGN、GREY tokyo、アサツーディ・ケイといった広告代理店を経て、2021年に当社に入社。クリエイティブディレクターとして、さまざまなブランディング施策を先導する。2023年よりHead of Creativeを務め、2026年4月にCCOに就任。

■ タレントインテリジェンスについて

当社は、タレントマネジメントを次のステージへの進化させ、人材データにAIをかけあわせることで、具体的なアクションに繋がる「知見（intelligence）」を導き出します。膨大な人材データが蓄積されるほど、AIエージェントが個社に最適化された優れたHRSolutionを提案・実行できるようになり、「属人的な知見に頼らない再現性」「一過性のプロジェクトではない継続性」「組織規模や課題に合わせた汎用性」の高い人事変革を可能にします。

＜タレントインテリジェンス詳細サイト ：https://www.kaonavi.jp/talentintelligence/＞

■ 株式会社カオナビについて

当社は、タレントマネジメントシステムのリーディングカンパニーとして、「“はたらく”にテクノロジーを実装し、個の力から社会の仕様を変える」というパーパスを掲げています。その実現に向けて策定したビジョン「Talent intelligence(TM)︎」のもと、データとAIの力で人的資本（Talent）に知性（intelligence）をもたらし、タレントマネジメントを次のステージへと進化させます。そして、「個」の力を最大限に引き出すプラットフォーマーとして、組織、そして社会を革新し続けます。

＜会社HP ：https://corp.kaonavi.jp/ ＞





所在地 ： 東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア 38F

設立 ： 2008年5月27日

代表者 ： 代表取締役社長CEO 佐藤 寛之

事業内容 ：タレントマネジメントシステム「カオナビ」、予実管理システム「ヨジツティクス」の開発・販売・サポート