「タレントパワーランキング」2026年2月度調査（第1四半期）の総合 トップ10を発表！！

株式会社アーキテクトタレントパワーランキングは、株式会社アーキテクトが実施する業界最大規模のタレント(芸能人等有名人)調査結果をもとに、各タレントの有するパワーをリアルタイムにお届けします。

今回、株式会社アーキテクトが実施しているタレントパワーランキングの最新2026年第1四半期調査結果がまとまりました。

タレントパワーランキングの最新トップ10を発表します！

https://tpranking.com/talent-power-ranking-2026-02

1位は正月特番のMCで活躍したサンドウィッチマン

総合ランキング1位は、サンドウィッチマンがランクイン。前回調査（2025年11月度）では1位の座を大谷翔平に譲りましたが、正月特番のMCでも活躍を見せて関心の高さを示す誘引率の順位が上昇し、1位に返り咲きました。

２位は、MLB・ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平がランクイン。MLBのシーズンオフでWBC開催前だったことも影響し、誘引率の順位が下降。MLB開幕後の、次回の順位がどうなるかが注目されます。

3位はマツコ・デラックス。前回8位から順位を上げました。2月上旬に首の脊髄の手術を受けて入院してレギュラー番組の出演を一時休んでいることから、今後の動向が気になった人が多く、誘引率上昇につながったと考えられます。

天海祐希がトップ10入り

天海祐希が前回17位から大きく順位を上げ、9位にランクイン。2025年12月26日に公開された劇場版『緊急取調室THE FINAL』で主演し、注目を集めました。

■タレントパワーランキングの調査概要

・調査内容 タレント1280名を抽出／イメージ調査は内約330名抽出（有識者からなる選考委員会で抽出）

1.認知度調査（名前を知っている・顔も知っている）

2.誘引率調査（見たい・聞きたい・知りたい）

3.イメージ調査（男性タレント17ワード、女性タレント18ワード、お笑いタレント17ワード）

・調査手法 WEB調査

・調査時期 1年に4回（2月、5月、8月、11月）実施

・調査対象 一都三県在住の10歳から59歳までの男女を5歳刻みで各50名、60歳から69歳までの男女各50名、計1,100名を一つのグループとして、計4グループで総数4,400名が対象

「タレントパワーランキング」2026年2月度調査（第1四半期）総合トップ10を発表！

https://tpranking.com/talent-power-ranking-2026-02

前回調査(2025年11月度調査)のランキングはこちら

https://tpranking.com/talent-power-ranking-2025-11

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■タレントパワーランキングとは？

「タレントパワーランキング」では、3カ月に1度、テレビ番組やCMのキャスティングに幅広くご活用いただけるタレント調査を実施しております。タレント調査史上、業界最大規模、最多頻度で定量調査を実施し、タレントの認知度や人気度をリアルタイムでご覧いただけます。

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■会社概要

会社名：株式会社アーキテクト

（東証プライム上場 株式会社ダイレクトマーケティングミックス100％子会社）

本社：東京都港区芝大門二丁目11番8号 住友不動産芝大門二丁目ビル 8F

URL：https://www.architect.co.jp/

事業内容：

・マーケティングリサーチ

・テレビ番組およびイベント等に対する観覧者、参加者の動員

・セールスプロモーション等に関する企画、立案、実施、支援業務

・メディア運営（https://tpranking.com/）

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株式会社アーキテクト マーケティング事業部

タレントパワーランキング担当：荒井

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