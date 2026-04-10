【東急SレイエスFC】チームスタッフ研修

東急スポーツシステム株式会社

東急SレイエスFCでは、アカデミーチームスタッフを対象とした社内研修を、今年度も一般公開にて実施いたします。

本研修は、スタッフ自身の刺激と学びの場とすることはもちろん、地域の皆さまとの新たな出会いやつながりを生み、日頃の活動や考え方を共有し合う機会とすることを目的としています。

下記内容をご確認のうえ、ご興味をお持ちいただけましたら、ぜひご参加ください。

■内容

東急SレイエスFC コーチングスタッフによる、海外遠征報告会を開催いたします。

・フットサルU-13・U-14：タイ遠征（3月25日～3月30日）

・サッカーU-15：イタリア遠征（3月27日～4月4日）

※海外遠征の担当者による実施報告をご聴講いただくのと併せて、質疑応答や情報交換の場をご用意させていただきます。

■対象

サッカー・フットサル指導者

※カテゴリーは問いません

■日程

2026年4月14日（火）9:30 ～ 12:00

※9:00 ～ 9:15 集合

■費用

無料

■申込方法

下記URLよりお申し込みください。

https://www.tokyu-sports.com/football/reyes/coach_learning_training_report/2026/entry.html

■申込期間

2026年4月1日(水) 14:00 ～ 4月10日(金) 21:00迄

■会場

青葉公会堂 1号会議室



〒225-0024 神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町３１－４

※東急田園都市線「市が尾駅」下車 徒歩10分

■その他

ご不明な点は東急SレイエスFC事務局へお問い合わせください。

■東急SレイエスFC事務局

担当：柳川（やながわ）

045-903-9852