【5月15日（金）13:40～14:10登壇】調査データで″売れる空気″をつくる「BtoBリサーチコンテンツ活用の実践フレーム」を徹底解説

株式会社IDEATECH

ファクトに基づいたコンテンツ開発とマーケティング支援を行う、株式会社IDEATECH（本社：東京都港区、代表取締役社長：石川友夫、以下 IDEATECH）は、株式会社マーケティングコミット（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：吉田博嗣）主催のカンファレンス「THE COMMIT」に、2026年5月15日（金）に登壇いたします。

尚、IDEATECHは、取締役の競仁志が13:40～14:10の枠で「調査データで"売れる空気"をつくる。BtoBリサーチコンテンツ活用の実践フレーム」のタイトルの下、効果的なマーケティング手法を具体的な実践例とともに徹底解説いたします。

カンファレンスお申し込みはこちら：

https://marketingcommit.com/202605131415_conference/?day=3&c=ideatech(https://marketingcommit.com/202605131415_conference/?day=3&c=ideatech)

◼️本カンファレンスについて

ビジネスの成果を左右するのは、戦略と実行がどれだけ密接に紐づいているか。

しかし実際の現場では、目の前のリード獲得やコンテンツ制作に追われるあまり、中長期的な「誰に・何を・どう届けるか」という根本の設計まで手が回らず、両者が切り離されてしまっているケースが少なくありません。

そこで本イベントでは、「戦略」と「実行」を確実に "結ぶ" ことをテーマに掲げました。

リード獲得から育成、商談化、そして受注に至るまで、BtoBビジネスにおける一連のプロセスを網羅した全30セッションをお届けします。

さらに、各社の最新トレンドや、実際の現場で培われた「成果に直結する成功事例・実践的なノウハウ」も惜しみなく公開いたします。

3日間を通じて、参加者の皆さまが自身の戦略に充足しているラストピースや、新たな気づきを持ち帰れるよう、学びと発見の機会を提供します。

◼️13:40～14:10登壇｜調査データで"売れる空気"をつくる。BtoBリサーチコンテンツ活用の実践フレームを解説

質の良いリード獲得、ハウスリスト掘り起こし、成約への後押し――

マーケティングで必ずぶつかるこれらの壁を突破するカギは、顧客にとって有益な「コンテンツ」の提供です。

中でも最も強力なのが調査データや事例といった「事実」。顧客は問題解決のヒントとなる事実情報を求めています。

この事実情報を活用したマーケティング手法が「リサーチマーケティング」です。

本セッションでは、この効果的な手法を具体的な実践例とともに徹底解説いたします。

■こんな方におすすめ

■概要

◼️IDEATECH｜登壇者

- 今のマーケ施策に限界を感じており、新しい打ち手を探している方- 机上の戦略ではなく、すぐに試せる実践アイデアが欲しい方- 営業やISとの連携を強化し、商談・売上に繋げたい方- 成果を出すために、リード獲得～LTV最大化まで一気通貫で見直したい方- 限られたリソースの中で、"成功確率の高い施策"を見極めたい方[表: https://prtimes.jp/data/corp/45863/table/624_1_3519041d9490525bc1a8965d95d56d8f.jpg?v=202604101051 ]

株式会社IDEATECH 専務取締役 競 仁志

2013年株式会社ネットプロテクションズへ入社。その後自身で会社を創業。海外企業の日本市場進出支援を行う。2020年より株式会社IDEATECH（旧：ベイニッチ）の取締役へと就任。リサーチデータマーケティング「リサピー」事業の立ち上げ・推進の責任者となる。企画立案数は3,000以上、累計担当企業社数は300社以上を実施。BtoB領域のPR・マーケティング・セールスを「コンテンツ」で統合し、売上向上を実現。

カンファレンスお申し込みはこちら：

https://marketingcommit.com/202605131415_conference/?day=3&c=ideatech(https://marketingcommit.com/202605131415_conference/?day=3&c=ideatech)

■リサーチマーケティングで事業を成長させる『リサピー(R)︎』

リサーチマーケティング『リサピー(R)︎』は、アンケート調査により世の中の声を裏付けとして取り、そのリサーチコンテンツをプレスリリースやホワイトペーパー、メルマガコンテンツ、営業資料、Webサイトなどに活用し、マーケティングを加速させるサービスです。企画決定から20営業日の納品で、スピーディーに事業を推進します。

『リサピー(R)︎』公式サイト｜https://ideatech.jp/service/research-pr

■会社概要

会社名 ：株式会社IDEATECH（アイデアテック）

代表者 ：代表取締役社長 石川友夫

所在地 ：〒107-0062 東京都港区南青山2丁目11番17号 第一法規ビル3階

設立日 ：2010年2月

事業内容：１.IDEAコンテンツ事業

・リサーチデータマーケティング「リサピー(R)︎」

・レポートマーケティング「レポピー(R)︎」

・ソートリーダーシップマーケティング「ハクピー(R)︎」

・コラムマーケティング「コラピー(R)︎」

・Q&Aマーケティング「X-Questions(R)︎」

２.IDEA PR事業

・PR戦略コンサルティング「PR-GROWTH」

・PR内製化支援「IDEA PR houseAI」

・LLMO戦略コンサルティング

３.IDEAマーケティング事業

４.IDEAデザイン事業

５.IDEAセールス事業（コンテンツセールス(R)︎）

６.IDEAソリューションズ事業

７.IDEA AI事業

・生成AI導入・運用支援研修

・生成AI研修

URL ：https://ideatech.jp