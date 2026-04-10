【5月15日（金）13:40～14:10登壇】調査データで″売れる空気″をつくる「BtoBリサーチコンテンツ活用の実践フレーム」を徹底解説

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株式会社IDEATECH

　ファクトに基づいたコンテンツ開発とマーケティング支援を行う、株式会社IDEATECH（本社：東京都港区、代表取締役社長：石川友夫、以下 IDEATECH）は、株式会社マーケティングコミット（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：吉田博嗣）主催のカンファレンス「THE COMMIT」に、2026年5月15日（金）に登壇いたします。



尚、IDEATECHは、取締役の競仁志が13:40～14:10の枠で「調査データで"売れる空気"をつくる。BtoBリサーチコンテンツ活用の実践フレーム」のタイトルの下、効果的なマーケティング手法を具体的な実践例とともに徹底解説いたします。




カンファレンスお申し込みはこちら：


https://marketingcommit.com/202605131415_conference/?day=3&c=ideatech(https://marketingcommit.com/202605131415_conference/?day=3&c=ideatech)



◼️本カンファレンスについて

ビジネスの成果を左右するのは、戦略と実行がどれだけ密接に紐づいているか。


しかし実際の現場では、目の前のリード獲得やコンテンツ制作に追われるあまり、中長期的な「誰に・何を・どう届けるか」という根本の設計まで手が回らず、両者が切り離されてしまっているケースが少なくありません。



そこで本イベントでは、「戦略」と「実行」を確実に "結ぶ" ことをテーマに掲げました。


リード獲得から育成、商談化、そして受注に至るまで、BtoBビジネスにおける一連のプロセスを網羅した全30セッションをお届けします。



さらに、各社の最新トレンドや、実際の現場で培われた「成果に直結する成功事例・実践的なノウハウ」も惜しみなく公開いたします。



3日間を通じて、参加者の皆さまが自身の戦略に充足しているラストピースや、新たな気づきを持ち帰れるよう、学びと発見の機会を提供します。


◼️13:40～14:10登壇｜調査データで"売れる空気"をつくる。BtoBリサーチコンテンツ活用の実践フレームを解説



質の良いリード獲得、ハウスリスト掘り起こし、成約への後押し――


マーケティングで必ずぶつかるこれらの壁を突破するカギは、顧客にとって有益な「コンテンツ」の提供です。


中でも最も強力なのが調査データや事例といった「事実」。顧客は問題解決のヒントとなる事実情報を求めています。


この事実情報を活用したマーケティング手法が「リサーチマーケティング」です。


本セッションでは、この効果的な手法を具体的な実践例とともに徹底解説いたします。



■こんな方におすすめ

- 今のマーケ施策に限界を感じており、新しい打ち手を探している方
- 机上の戦略ではなく、すぐに試せる実践アイデアが欲しい方
- 営業やISとの連携を強化し、商談・売上に繋げたい方
- 成果を出すために、リード獲得～LTV最大化まで一気通貫で見直したい方
- 限られたリソースの中で、"成功確率の高い施策"を見極めたい方

■概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/45863/table/624_1_3519041d9490525bc1a8965d95d56d8f.jpg?v=202604101051 ]

◼️IDEATECH｜登壇者


株式会社IDEATECH　専務取締役　競 仁志


　2013年株式会社ネットプロテクションズへ入社。その後自身で会社を創業。海外企業の日本市場進出支援を行う。2020年より株式会社IDEATECH（旧：ベイニッチ）の取締役へと就任。リサーチデータマーケティング「リサピー」事業の立ち上げ・推進の責任者となる。企画立案数は3,000以上、累計担当企業社数は300社以上を実施。BtoB領域のPR・マーケティング・セールスを「コンテンツ」で統合し、売上向上を実現。







カンファレンスお申し込みはこちら：
https://marketingcommit.com/202605131415_conference/?day=3&c=ideatech(https://marketingcommit.com/202605131415_conference/?day=3&c=ideatech)　



■リサーチマーケティングで事業を成長させる『リサピー(R)︎』


　リサーチマーケティング『リサピー(R)︎』は、アンケート調査により世の中の声を裏付けとして取り、そのリサーチコンテンツをプレスリリースやホワイトペーパー、メルマガコンテンツ、営業資料、Webサイトなどに活用し、マーケティングを加速させるサービスです。企画決定から20営業日の納品で、スピーディーに事業を推進します。





『リサピー(R)︎』公式サイト｜https://ideatech.jp/service/research-pr


■会社概要

会社名　：株式会社IDEATECH（アイデアテック）


代表者　：代表取締役社長 石川友夫


所在地　：〒107-0062　東京都港区南青山2丁目11番17号　第一法規ビル3階


設立日　：2010年2月


事業内容：１.IDEAコンテンツ事業 　　　　　


　　　　　・リサーチデータマーケティング「リサピー(R)︎」 　　　　　


　　　　　・レポートマーケティング「レポピー(R)︎」 　　　　　


　　　　　・ソートリーダーシップマーケティング「ハクピー(R)︎」 　　　　　


　　　　　・コラムマーケティング「コラピー(R)︎」 　　　　　


　　　　　・Q&Aマーケティング「X-Questions(R)︎」 　　　　　


２.IDEA PR事業


　　　　　・PR戦略コンサルティング「PR-GROWTH」


　　　　　・PR内製化支援「IDEA PR houseAI」


　　　　　・LLMO戦略コンサルティング 　　　　　


３.IDEAマーケティング事業 　　　　　


４.IDEAデザイン事業 　　　　　


５.IDEAセールス事業（コンテンツセールス(R)︎） 　　　　　


６.IDEAソリューションズ事業 　　　　　


７.IDEA AI事業


　　　　　・生成AI導入・運用支援研修


　　　　　・生成AI研修


URL　　：https://ideatech.jp