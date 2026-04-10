Toi Toi Toi、自分らしく一歩踏み出す勇気をくれる新曲「咲いてなくたって」リリース　メンバー星野ティナ復帰後初の8人体制で1周年公演のステージへ

アソビシステム株式会社

8人組アイドルグループToi Toi Toiが、10thデジタルシングル「咲いてなくたって」を2026年4月10日（金）に配信リリースした。

Toi Toi Toiは、発起人・朝倉未来のもと、新しい未来のテレビ「ABEMA」とアソビシステムが手掛けたガールズグループオーディション番組「Dark Idol」から誕生し、PEAK SPOTより第2のグループとしてデビューしたアイドルグループ。2026年1月より萩田こころと山田せいあの2名が加入し、8人体制となった。

今作は、迷いや葛藤を抱えながらも前に進もうとするすべての人の背中を押す応援ソング。誰かと自分を比べてしまったり、将来への不安に立ち止まってしまったり、そんな揺れる気持ちに寄り添いながら、「咲いてなくたって 咲いちゃえ！」というメッセージを力強い歌声に乗せて届けるロックチューンだ。自分を信じ、未来へ踏み出す勇気をそっと後押しする。

また、Toi Toi Toiは5月16日（土）にSpotify O-WESTにてデビュー1周年公演「Toi Toi Toi 1st ANNIVERSARY LIVE ～Re:solution～」を開催。2025年末より治療・療養のため活動を休止していたメンバーの星野ティナが、本公演をもって活動を再開することも発表されており、新体制後初の8人でのステージとなる。なお、チケットの先行受付は4月12日（土）より開始される。

さらにパワーアップしたToi Toi Toiが放つ輝きの瞬間を、ぜひその目で見届けてほしい。

＜楽曲リリース概要＞

Toi Toi Toi 10th Digital Single「咲いてなくたって」

配信日：2026年4月10日（金）

配信URL：https://peakspot.lnk.to/Bloom_Anyway

＜デビュー1周年公演情報＞

「Toi Toi Toi 1st ANNIVERSARY LIVE ～Re:solution～」

日程：2026年5月16日（土）

会場：東京都 Spotify O-WEST

時間：開場 16:45 ／ 開演 17:30

チケット購入：https://t.pia.jp/pia/ticketInformation.do?eventCd=2611571&rlsCd=&lotRlsCd=84281(https://t.pia.jp/pia/ticketInformation.do?eventCd=2611571&rlsCd=&lotRlsCd=84281)

＜Toi Toi Toiライブ情報＞

「Toi Toi Toi 4月主催ライブ～Bloom Anyway～」

日程：2026年4月26日（日）

会場：東京都 表参道GROUND

時間：開場 18:30 ／ 開演 19:00

チケット購入：https://ticketdive.com/event/Toi_Bloom_Anyway

＜Toi Toi Toi Profile＞

発起人・朝倉未来のもと、新しい未来のテレビ「ABEMA」とアソビシステムが手掛けたガールズグループオーディション番組「Dark Idol」より誕生したアイドルグループ。2025年4月4日、デビュー記念公演「ッスッゴイライブ」にてステージデビューを果たし、同年4月30日にはアソビシステムのアイドルプロジェクト「PEAK SPOT」に2ndグループとして加入。2026年1月5日より、新メンバーとして萩田こころ、山田せいあを迎え、8人体制の新体制で活動を開始。

グループ名のToi Toi Toiは「大丈夫、上手くいくよ」という相手の幸せを願うドイツのおまじないから命名。「Be Alright」をコンセプトに活動をしていく。

Official website：https://toitoitoi.asobisystem.com/

X：https://x.com/toitoitoi_staff

Instagram：https://www.instagram.com/toitoitoi__official/

YouTube：https://www.youtube.com/@toitoitoi__official

TikTok：https://www.tiktok.com/@toitoitoi__official