8年目となる「スシロー」一斉休業のお知らせ 5月12日（火）、13日（水）の2日間 店舗で実施
株式会社FOOD & LIFE COMPANIES
株式会社FOOD & LIFE COMPANIES（本社：大阪府吹田市、代表取締役社長 CEO：山本 雅啓 以下、「F&LC」）の子会社である株式会社あきんどスシロー（本社：大阪府吹田市、代表取締役社長：新居 耕平 以下、「スシロー」）は、日本国内のスシロー全店舗で、5月12日（火）、13日（水）の2日間を一斉に休業させていただきますので、ここにお知らせいたします。
一斉休業日： 5月12日（火）、13日（水）の2日間
（参考情報）
株式会社FOOD & LIFE COMPANIES（本社：大阪府吹田市、代表取締役社長 CEO：山本 雅啓 以下、「F&LC」）の子会社である株式会社あきんどスシロー（本社：大阪府吹田市、代表取締役社長：新居 耕平 以下、「スシロー」）は、日本国内のスシロー全店舗で、5月12日（火）、13日（水）の2日間を一斉に休業させていただきますので、ここにお知らせいたします。
この一斉休業は、「働きやすい環境づくり」の一環として、2019年から実施しており、社員や従業員、そのご家族からの高い反響を受け8年目となる本年も継続して実施いたします。
お客さまにおかれましては、大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解をいただきますよう、お願い申し上げます。
一斉休業日： 5月12日（火）、13日（水）の2日間
対象店舗：（株）あきんどスシローが運営する日本国内のスシロー全店663店舗
※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」は営業いたします。
※スシロー宮崎新別府店・南越谷店についてはリニューアルに伴い休業期間が異なります。
※詳細は下記公式サイトをご確認ください。
スシロー公式サイト：https://www.akindo-sushiro.co.jp/
F&LCは、人的資本経営を推進する中で、社員や従業員の「働きやすい環境づくり」に努めております。
（参考情報）
・F&LCコーポレートサイト
https://food-and-life.co.jp/
・F&LCが取り組む「働き方への支援」
https://food-and-life.co.jp/sustainability/diversity-inclusion/environment-treatment/