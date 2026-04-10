8年目となる「スシロー」一斉休業のお知らせ　5月12日（火）、13日（水）の2日間　店舗で実施

株式会社FOOD & LIFE COMPANIES

株式会社FOOD & LIFE COMPANIES（本社：大阪府吹田市、代表取締役社長 CEO：山本 雅啓 以下、「F&LC」）の子会社である株式会社あきんどスシロー（本社：大阪府吹田市、代表取締役社長：新居 耕平 以下、「スシロー」）は、日本国内のスシロー全店舗で、5月12日（火）、13日（水）の2日間を一斉に休業させていただきますので、ここにお知らせいたします。

この一斉休業は、「働きやすい環境づくり」の一環として、2019年から実施しており、社員や従業員、そのご家族からの高い反響を受け8年目となる本年も継続して実施いたします。

お客さまにおかれましては、大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解をいただきますよう、お願い申し上げます。

一斉休業日： 5月12日（火）、13日（水）の2日間

対象店舗：（株）あきんどスシローが運営する日本国内のスシロー全店663店舗

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」は営業いたします。

※スシロー宮崎新別府店・南越谷店についてはリニューアルに伴い休業期間が異なります。

※詳細は下記公式サイトをご確認ください。

スシロー公式サイト：https://www.akindo-sushiro.co.jp/

F&LCは、人的資本経営を推進する中で、社員や従業員の「働きやすい環境づくり」に努めております。

（参考情報）

・F&LCコーポレートサイト

https://food-and-life.co.jp/

・F&LCが取り組む「働き方への支援」

https://food-and-life.co.jp/sustainability/diversity-inclusion/environment-treatment/