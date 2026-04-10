ピッコマ、Sensor Tower State of Mobile 2026に2025年、国内アプリ年間売上1位（ゲーム・非ゲーム総合）を獲得

株式会社カカオピッコマ出典：Sensor Tower Mobile App Insights注：iOSとGoogle Playの合計。中国はiOSのみ。収益は総額であり、アプリストアによって差し引かれる任意の販売手数料が含まれています。アプリの分類は、2026年1月時点のSensor Towerの分類体系に基づきます。

株式会社カカオピッコマ（本社：東京都港区、代表取締役社長：金在龍）が運営する電子マンガ・ノベルサービス「ピッコマ」は、アプリ分析企業Sensor Tower（センサータワー）の集計において、2025年日本国内のモバイルアプリ売上ランキング（ゲーム・非ゲーム総合）で1位を獲得いたしました。

最新レポート「State of Mobile 2026」においても非ゲームアプリ部門で圧倒的な実績が示されており、これらを背景として、ピッコマは2023年から3年連続で「日本国内の全アプリにおける年間売上1位（※）」を達成いたしました。

■ 3年連続の変遷（日本国内・非ゲームアプリ）

- 2023年：年間売上1位（Sensor Tower調べ）- 2024年：年間売上1位（Sensor Tower調べ）- 2025年：国内アプリ年間売上1位（ゲーム・非ゲーム総合 / Sensor Tower調べ）

※ Sensor Towerが保有する包括的な市場データに基づき、ゲームと非ゲームを合わせた全アプリを対象として集計。

■受賞理由（Sensor Tower レポートより引用(https://sensortower.com/report/state-of-mobile-2026)）

2025年の日本モバイル市場において、ピッコマがアプリ売上総合首位となった背景について、最新レポート「State of Mobile 2026」における非ゲーム市場の分析およびSensor Towerのデータを基にすると、以下の要因が挙げられます。

- デバイスシフトへの適合：マンガ家や読者が従来のメディアからモバイルデバイスにシフトしたことに加え、ピッコマが提供するマンガ、ノベル、SMARTOON(R)︎といった多様なコンテンツが現代のユーザーニーズに深くマッチしました。その結果、レポート内でも示されている通り、非ゲームアプリ市場において圧倒的なプレゼンスを確立しています。- 圧倒的な作品ラインナップとユーザー体験：ピッコマならではの作品の質と量、およびモバイルに最適化されたユーザー体験の提供により、国内の非ゲームアプリ市場において極めて高い支持を獲得しました。この非ゲーム分野での巨大なシェアが、ゲームを含むアプリ総合ランキングにおいても首位を維持する原動力となっています。- 市場トレンドの牽引：これらの好調な要因により、ピッコマは年間を通じて市場をリードし続けています。「State of Mobile 2026」で詳述されている非ゲーム分野での成長、および市場全体のトレンドを捉えた戦略が、2023年から3年連続となる国内アプリ売上総合1位という結果に繋がりました。- モバイル市場トレンドの牽引：これらの好調な要因により、ピッコマは年間を通じて市場をリードし続けています。「State of Mobile 2026」で詳述されている非ゲーム分野での成長、および市場全体のトレンドを捉えた戦略が、2023年から3年連続となる国内アプリ売上総合1位という結果に繋がりました。

■ Sensor Tower 「State of Mobile 2026」の概要

本レポートは、Sensor Towerが保有する膨大なプラットフォーム推定データに基づき、世界のモバイルエコシステムにおける最新トレンドと、優れた成果を収めたアプリを分析するものです。

2025年の総括として、世界第3位の規模を持つ日本市場では、モバイル上でのデジタルコンテンツ消費がさらに拡大しましたという事が発表されています。

Sensor Tower 「 State of Mobile 2026 」ページ：

https://sensortower.com/report/state-of-mobile-2026

■ピッコマについて

話題の人気マンガやノベル、オリジナル作品を、毎日待つだけで1作品につき1話を無料で読むことができる電子マンガ・ノベルサービスです。アプリ版「ピッコマ」は2016年4月20日のサービスリリース以来、累計5,000万ダウンロードを突破しております。※累計ダウンロード数は 2025年3月時点の iOS/Android の合算です。

- サービス名：ピッコマ- プラットフォーム：iOS / Android / Web- 利用料金：無料（一部サービス内課金あり）- 公式サイト：https://piccoma.com/web- アプリダウンロード:http://piccoma.com/web/redir/853- 公式サイト:https://piccoma.com/web(http://piccoma.com/web/redir/853)- 公式 X（旧Twitter）:https://twitter.com/piccoma_jp- 運営：株式会社カカオピッコマ