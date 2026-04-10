山ノ井拓己選手　レノファ山口FCへ期限付き移籍のお知らせ

株式会社石川ツエーゲン

この度、山ノ井拓己選手がレノファ山口FCへ期限付き移籍することが決定しました。移籍期間は2026年6月30日までです。なお、山ノ井選手は契約により期限付き移籍期間中は、ツエーゲン金沢と対戦する全ての公式試合に出場できません。

山ノ井 拓己 / Takumi YAMANOI

◼️ポジション

GK

◼️生年月日

1998/10/25（27歳）



◼️出身地

千葉県



◼️身長/体重

185cm/80kg



◼️出場記録

J1リーグ 0試合(0得点)

J2リーグ 1試合(0得点)

J3リーグ 34試合(0得点)

カップ戦 5試合(0得点)

◼️コメント

まずこのようなタイミングでチームを離脱したことで多くのファン・サポーターの皆様にご迷惑をおかけしてしまい大変申し訳ありません。

昨年の悔しさを晴らすために、覚悟を決めて契約更新しましたが、このような形で移籍するとは思っていませんでした。

私がチーム活動を離脱するというリリースを出した際、たくさんの方々に愛されていたことを強く感じましたし、私自身もファン・サポーターの皆さんを愛していたことに改めて気付かされました。

また、昨シーズンはプロ9年目で初めてシーズン通して試合に出場させていただき、本当の意味でのプロサッカー選手にしていただいた特別な時間でした。

ツエーゲン金沢のファン・サポーターの皆様と守ったゴールは私にとってかけがえのないものになりました。

この移籍を決断するまでの全ての過程は、私のサッカー人生において貴重な経験、そしてこれから先の大きな糧になると信じています。

離れてもツエーゲン金沢のファン・サポーターの皆様は私の中で大切な存在です。

また成長した姿をお見せできるよう、これからも私らしく歩んで行きます。

本当にありがとうございました。