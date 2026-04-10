山ノ井拓己選手 レノファ山口FCへ期限付き移籍のお知らせ
株式会社石川ツエーゲン
◼️生年月日
この度、山ノ井拓己選手がレノファ山口FCへ期限付き移籍することが決定しました。移籍期間は2026年6月30日までです。なお、山ノ井選手は契約により期限付き移籍期間中は、ツエーゲン金沢と対戦する全ての公式試合に出場できません。
山ノ井 拓己 / Takumi YAMANOI
◼️ポジション
GK
◼️生年月日
1998/10/25（27歳）
◼️出身地
千葉県
◼️身長/体重
185cm/80kg
◼️出場記録
J1リーグ 0試合(0得点)
J2リーグ 1試合(0得点)
J3リーグ 34試合(0得点)
カップ戦 5試合(0得点)
◼️コメント
まずこのようなタイミングでチームを離脱したことで多くのファン・サポーターの皆様にご迷惑をおかけしてしまい大変申し訳ありません。
昨年の悔しさを晴らすために、覚悟を決めて契約更新しましたが、このような形で移籍するとは思っていませんでした。
私がチーム活動を離脱するというリリースを出した際、たくさんの方々に愛されていたことを強く感じましたし、私自身もファン・サポーターの皆さんを愛していたことに改めて気付かされました。
また、昨シーズンはプロ9年目で初めてシーズン通して試合に出場させていただき、本当の意味でのプロサッカー選手にしていただいた特別な時間でした。
ツエーゲン金沢のファン・サポーターの皆様と守ったゴールは私にとってかけがえのないものになりました。
この移籍を決断するまでの全ての過程は、私のサッカー人生において貴重な経験、そしてこれから先の大きな糧になると信じています。
離れてもツエーゲン金沢のファン・サポーターの皆様は私の中で大切な存在です。
また成長した姿をお見せできるよう、これからも私らしく歩んで行きます。
本当にありがとうございました。