J:COM STREAMでタイドラマ『私こそが最美のプリンス様！～I’m The Most Beautiful Count～』を2026年4月10日（金）より見放題で最速配信！

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J:COMの動画配信サービス「J:COM STREAM」では、2026年4月10日（金）よりタイBLドラマ『私こそが最美のプリンス様！～I’m The Most Beautiful Count～』を見放題で最速配信いたします。



▶視聴ページ：https://linkvod.myjcom.jp/video/sr00299896?type=series(https://linkvod.myjcom.jp/video/sr00299896?type=series&utm_source=prtimes&utm_campaign=prtimes_260410_prince_detail)





現代で歌手活動をしていた個性派アイドルが、突然数百年前のタナープラ王国で別の男性として降臨!?するタイムリープ・ラブコメディーです。日本でも大ヒットを記録したタイBLドラマ『PIT BABE』シリーズを手掛けたタイの大手制作会社「CHANGE2561」による作品としても話題となった本作。その『PIT BABE』シリーズでクールなキャラクターを演じ、高い評価を得たイケメン俳優スパナット・ラオハパニット（ナット）が、今度はフォロワー300万人を誇るバリバリの人気アイドル・プリンスに！

タイムリープ先でも自分らしく生きるため、キャラ全開で奮闘するプリンス。武闘派のコーソン（ピン）と役人のバンジョン（ポップ）から思いを寄せられ、2人の間で揺れながらも、同志たちと時の権力者に立ち向かっていきます。プリンスたちは自分らしく生きる未来を勝ち取ることができるのか？そしてプリンスをめぐる三角関係のゆくえは？革命に、恋に、時代と運命を越えた壮大な物語を、ぜひ「J:COM STREAM」にてお楽しみください。

【配信概要】

■タイトル

『私こそが最美のプリンス様！～I’m The Most Beautiful Count～』＜全13話＞



■配信開始日

2026年4月10日（金）0:00～ J:COM STREAMの見放題にて最速配信

▶視聴ページ：https://linkvod.myjcom.jp/video/sr00299896?type=series(https://linkvod.myjcom.jp/video/sr00299896?type=series&utm_source=prtimes&utm_campaign=prtimes_260410_prince_detail)



■キャスト

スパナット・ラオハパニット（ナット）／プリンス/ウォーラデート役、オブニティ・リーラヴェッチャブタ（ピン）／コーソン役、パタラポール・ワンロプシリ（ポップ）／バンジョン役



■ストーリー

性別にそぐわない振る舞いが罪に問われるセーンヤー国で、自分を隠さず堂々と歌手活動をしていたプリンス。ある日、ホスト遊びをしていたプリンスは突然意識を失い、数百年前のタナープラ王国にタイムリープする。周囲からウォーラデートという名で呼ばれ戸惑うプリンスだが、どうやらこの時代に生きていたウォーラデートは失恋して服毒自殺を図り、一度は死んでいたらしい。プリンスは、ウォーラデートの失恋相手が誰だったのか人間関係を探るうち、自分が歴史的な重大事件に巻き込まれていることに気付き…。

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＜J:COM STREAM について＞

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