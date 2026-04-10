主婦の友社創業110周年記念として、対象書籍2冊以上の同時購入で「Amazonポイント35％還元」となる特大謝恩フェアを4月10日より開催！

株式会社主婦の友社

株式会社主婦の友社は、読者の皆様に支えられ創業110周年を迎えました。これまでのご愛顧に心より感謝を込めて、2026年4月10日（金）から5月10日（日）の期間、Amazonにて「Amazon 主婦の友社創業110周年フェア」を開催いたします。

本フェアでは、対象商品2点以上同時購入でAmazonポイント35％還元となる、大変お得な特別企画をご用意いたしました。

主婦の友社創業110周年フェア :https://www.amazon.co.jp/b?node=217264062051

■創業110周年を記念した「特大ポイント還元」で読書の春を応援

主婦の友社は110年にわたり、日々の暮らしを豊かにする実用書や、子どもの心を育む絵本など、多彩な書籍をお届けしてまいりました。今回のフェアは、長年のご支援に対する創業110周年を記念した謝恩企画です。対象書籍を2冊以上同時にご購入いただくとAmazonポイントが35%還元されます。

GW前後含めた長期展開となりますので、大型連休中のご自宅での読書、帰省時のご家族・ご友人へのプレゼント、あるいは新生活で揃えておきたいレシピ本や育児本などの「まとめ買い」に最適なキャンペーンとなっております。

■フェア概要

フェア名： Amazon 主婦の友社創業110周年フェア

開催期間： 2026/4/10（金）～ 5/10（日）

キャンペーン内容： 対象商品2点以上同時購入でAmazonポイント35％還元

特設ページURL： https://www.amazon.co.jp/b?node=217264062051(https://www.amazon.co.jp/b?node=217264062051)

ページ公開日時： 4/10（金）午前0時～公開

※キャンペーン対象商品や条件の詳細は、上記特設ページよりご確認ください。

※本キャンペーンは予告なく変更・終了する場合がございます。予めご了承ください。

本件に関するメディア関係者のお問い合わせ先

【主婦の友社広報窓口】株式会社C-パブリッシングサービス広報宣伝部

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