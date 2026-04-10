ロコディ兎、ビスブラきん、さや香石井によるロケ番組『うさいしきんのマイマップ』 待望のレギュラー化! 初回は石井が大遅刻の波乱の幕開け!?

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ロングコートダディ・兎、ビスケットブラザーズ・きん、さや香・石井の3人が気になるスポットを訪ねる、BSよしもと放送の『うさいしきんのマイマップ』。これまでに2回の特番を経て、4月よりレギュラー番組としての放送が決定しました！ 初回は4月11日（土）21:30～22:00に放送されます。

3人の番組なのに、なぜかオープニングはうさ＆きんのみ。石井はどこに?!

ロングコートダディ・兎、ビスケットブラザーズ・きん、さや香・石井の3人からそれぞれ一文字ずつとって“うさいしきん”。この番組は、大阪時代から仲が良いこの3人で、地図アプリに登録している、東京のお気に入りスポットを巡るという内容になっています。

3人の番組なのに、なぜか兎ときんの2人でのオープニング。初回は小豆島スペシャルなのですが、なんとレギュラー初回という大事なタイミングで石井が大遅刻という波乱のスタート。羽田空港にいる石井と電話をつなぎ、石井の口から発せられたのは、まさかの「……リモートロケって出来ないですか？」という言葉。もちろん、リモートではできないため、急いで小豆島に向かうことになりますが、そんな無茶苦茶な提案にも笑って対応する先輩の兎＆きんの姿に、普段の3人の仲の良さが感じられます。

初回はスペシャルということで、小豆島の気になるスポットを巡る！

ということで、小豆島のオリーブ公園かロケをらスタートする“うさ＆きん”。今回は、小豆島にまだマイマップ保存したところがないため、「マイマップリストに入れたいスポット」を巡ることになり、1軒目のスポットに車を走らせます。過去2回の放送では移動の間の車中での仲良しトークも見どころになっていましたが、もちろんレギュラー放送でもそれは健在！ 「小豆島と言えば」トークでは、きんが小豆島には猿がいると話せば、兎は「猿を仲間にできたら、石井の代わりになりそう」と話します。その頃の石井は小豆島へ向かうフェリーの中で……?!

そして、1軒目のスポットである「小豆島手延べそうめん学校」に到着したうさ＆きん。小豆島の伝統産業であるそうめんの歴史や製造工程を学んでいきます。そうめんが出来上がる工程について丁寧に説明をうける2人。例えば、小豆島手延べそうめんで使われている油は、小豆島のもうひとつの名産なのですが、それはいったい何油なのでしょうか？ 答えは番組でチェックしてみてください。

番組の最後には、石井が小豆島で走る映像が流れるのですが、はたして石井は、初回放送に間に合うのか、そこも今回の見どころになっています！ 3人のYouTubeチャンネル『うさいしきんの東京モヒート』とあわせて見るとより楽しめるので、そちらもお見逃しなく！

【番組情報】うさいしきんのマイマップ

放送チャンネル：BSよしもと (BS265ch)

放送日：４月11日（土）21:30～22:00

出演者：兎（ロングコートダディ）、きん（ビスケットブラザーズ）、石井（さや香）

視聴方法：【ＴＶ】BS265ch（無料放送）

【見逃し配信】https://video.bsy.co.jp/ （無料配信）

番組HP：https://bsy.co.jp/programs/by0000023932

うさいしきんの東京モヒート：https://youtube.com/@tokyo_mojito