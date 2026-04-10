英ブライトンの“ウォンク・ポップ”バンドライム・ガーデン（Lime Garden）がニューアルバム『Maybe Not Tonight』をリリース

The Orchard Japan

英ブライトン出身の４人組バンド、ライム・ガーデン（Lime Garden）が待望のセカンドアルバム『Maybe Not Tonight』をSo Young Recordsよりリリース。一夜の夜遊びの始まりから終わりまでが描かれるこのアルバムには、青春のめまぐるしい日々の高揚感、混沌、自己不信、失望がリアルタイムで捉えられている。2024年のデビュー作『One More Thing』の生々しい緊急性を遥かに超え、バンドはより複雑で完成度の高いサウンドに進化。バンドの代名詞である“ウォンク・ポップ”（＝風変わりなポップ）サウンドを、より鋭く、より奇妙で、感情をさらけ出したものに昇華させている。その結果、これまでになく魅惑的で輝かしい作品が誕生した。

バンドのボーカル兼ギタリストのクロエ・ハワードはこう語る。

「このアルバムは、一夜の外出の最初から最後までを描いたサウンドトラックです。ワクワクしながら出掛ける支度をして、でも心の奥底では悲しい気持ちが渦巻いていて、何か上手く行かない予感がしています。夜が深まるにつれ、最高に楽しい時間になっていく。ところが、そこに別れた恋人が他の人と一緒に現れて、気分は最悪、でも帰宅しないでパニクって取り乱す。結局、憂鬱と混乱、怒りを抱えて家路に着きます。

歌詞的には、自分の良い部分と、自分でも嫌になる悪い部分を認めることを歌っています。自分が何者で、どうなりたいのかを模索し、何が正しいのか確信が持てないでいる。その混乱を受け入れ、疑わしい選択結果のカオスを楽しめばいいのです。間違ったって大丈夫、コソコソ隠れずに、堂々と生きるという選択です！」

バンドが“集団的な大分裂”と表現する出来事の直後に書かれたアルバム『Maybe Not Tonight』の楽曲は、メンバー各自の激動期を、共同体的でカタルシスをもたらすものへと昇華。全10曲を通して、ライム・ガーデンは悲嘆、飲酒、ボディイメージ、自尊心といったテーマと向き合いながら、あえて無謀とも言える逃避願望に身を委ねる。

既発のシングル曲からも、そうした感情が窺い知れる。オープニングを飾る「23」の冒頭のビートは弾むようなベースラインとダンスフロアへの期待感を膨らませ、アルバム全体のトーンをいち早く確立。続いてリリースされた「All Bad Parts」は、明るくて皮肉を効かせたポップなサウンドと、本作で最も暗い底流を併せ持ち、一方「Downtown Lover」では、その内省的な見解とは裏腹に、軽快でさりげない魅力を放ち、回避的な行動を分析する。また先頃、アビー・ロード・スタジオで特別ライブセッションの一環として録音された、ニュー・オーダーの「Age Of Consent」の爽快なカバーを公開した。

Lime Garden - 'Age of Consent' & 'Downtown Lover' (Abbey Road Session)

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=-yufxbov3do ]

アルバムのプロデュースには、チャーリー・アンドリュー（ウルフ・アリス、アルト・ジェイ）があたり、ドラマーのアナベル・ウィットルがアディショナルプロデューサーを担当。バンドの急速な進化を反映する。グリッチー感のあるザラついたボーカル、催眠的なドラムビート、張り詰めたギター、チューンの狂ったシンセなどが巧みに織り交ぜられ、重層的でありながら、本能的かつ直感的に響くサウンドを構築。多くの楽曲は自宅で録音されたデモ音源から生まれ、オルタナティブダンスやインディーポップから、より実験的なエレクトロニック・テクスチャーに至るまで、幅広い影響が取り込まれている。

内省的な要素をコアに持ちつつも、アルバム『Maybe Not Tonight』は、バンドの本質であるエネルギーとの絆を決して失わない。その核心にあるのは、バンドの結成当初の感覚である最初の閃きであり、それを信じて、その過程を通して自分自身を見出していくことなのだ。

「このアルバムの制作により、バンドを始めた頃の感覚を取り戻しました」とハワードは振り返る。「17歳の頃、私たちは自分たちが最高だと思って、それを誰にも否定させなかった。あの頃の感覚です。そして今、私たちはここにいるべき、という新鮮な感覚を抱いています。それはとても特別なことなのです」。

Lime Garden - Downtown Lover (Official Video)

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=V42WIHyjWY8 ]

リリース情報

Lime Garden（ライム・ガーデン）

ニュー・アルバム『Maybe Not Tonight』配信中

配信リンク：https://limegarden.lnk.to/MaybeNotTonight

レーベル：So Young Records

Tracklist:

1 23

2 Cross My Heart

3 Downtown Lover

4 All Bad Parts

5 Maybe Not Tonight

6 Body

7 Lifestyle

8 Undressed

9 Always Talking About You

10 Do You Know What I'm Thinking

Music Videos:

「Downtown Lover」https://www.youtube.com/watch?v=V42WIHyjWY8

「All Bad Parts (Lyric Video)」https://www.youtube.com/watch?v=Y_Ag9zgY2QM

「23」https://www.youtube.com/watch?v=a_HZ8HyM5UU

「Maybe Not Tonight」https://www.youtube.com/watch?v=gV2SHgj601o

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ーーThe Orchard Japanは、音楽配信とアーティスト＆レーベルサービスにおけるテクノロジーを駆使したディストリビューター。ニューヨークに本社を置き、世界45以上の市場でアーティストがグローバルに活躍し、最大限のパワーを発揮するための多角的サポートをしている。