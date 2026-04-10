2026年最新調査 : 日本人536名に聞くThreadsの利用実態レポート

合同会社RASA JAPAN

hotice株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：趙 無極）は、全国の生活者を対象に「Threads利用実態調査」を実施しました。

本調査では、2026年現在の日本人の視聴習慣や利用タイミング、属性別の活用動機を多角的に分析。

その結果、Threadsは利用者の約7割が1日の利用を30分以内に収める「高効率な情報インフラ」として定着しつつある実態が判明しました。

特に20代の約3割が毎日利用するなど若年層で高い定着率を誇り、女性を中心とした共感型のコミュニケーションや隙間時間を活用した情報摂取が、現代の新しい消費行動を動かすトリガーとなっていることが浮き彫りとなっています。

https://hoticeglobal.com/blog/trends/japanese-threads-usage-survey-2026/

■ 調査概要

調査主体：hotice株式会社

調査実施：合同会社RASA JAPAN

調査手法：インターネット調査

調査実施日：2026年3月19日

調査対象：日本国内在住の一般ユーザー

有効回答数：536名

■ 主な調査結果

日本人のThreads利用頻度はどれくらい？

Threadsが日本の日常生活においてどの程度浸透し、どのレベルの頻度でアクセスされているのか。

テキストベースの新たな潮流が、現代人のライフスタイルにどう組み込まれているのか、属性別の実態を整理します。

約2割が毎日利用

今回の調査回答者536人の結果を分析すると、Threadsは特定の熱心な層によって日常的に活用されている実態が浮かび上がりました。

最も顕著なのは「ほぼ毎日」と回答した層の20.34％（109人）であり、約5人に1人がデイリーユーザーとして定着しています。



一方で「利用していない」と回答した人は36.19％（194人）存在し、普及の余地を残している段階であることも分かります。

週に1回以上アクセスしている層を合計すると約48％に達し、日本人の約半数にとってThreadsは情報の選択肢の一つとなっています。



かつてのテキストSNSとは異なる独自の距離感を持っており、時々開くツールというよりも、特定の目的やコミュニティを求めてアクセスする「常駐型メディア」としての側面が強まっています。

情報の取捨選択が加速する中で、着実に生活の一部へと食い込んでいる証左といえるでしょう。

20代の約3割が毎日利用

年代別のデータを確認すると、20代を中心とした若い世代におけるアクティブな活用実態がはっきりと数値に表れました。

20代では「ほぼ毎日」利用している人が28.71％（29人）と全世代で最高の数値を記録しており、感度の高い層にとって欠かせないプラットフォームです。



30代（20.95％）や40代（22.86％）においても約2割以上が毎日アクセスしており、ビジネスやプライベートの情報をアップデートする場として機能しています。

一方で70歳以上の毎日利用は10.91％に留まりますが、全く利用していない層ばかりではなく、緩やかに全世代へ波及している様子がうかがえます。

若年層が「情報の呼吸口」として活用する一方で、中堅層は既存のSNSでは得られない新たな繋がりや知見を求めて利用している推察が可能です。

世代によって定着のスピードに差はあるものの、特に20代においては生活インフラとしての地位を確立しつつあるのが現状です。

女性の毎日利用が約24％

性別による比較では、男女ともに一定の利用率を維持しながらも、日本人女性の方がより習慣的にThreadsを使いこなしている傾向が鮮明になりました。

女性の「ほぼ毎日」利用は24.22％（47人）に達しており、男性の17.57％（60人）を大きく引き離すアクティブな結果となっています。



「利用していない」という回答も、女性は28.35％であるのに対し、男性は40.52％と12ポイント以上の開きがあり、女性の方がプラットフォームへの受容性が高いといえます。

男性が速報性や実益を重視する傾向にあるのに対し、女性は日常の何気ない発信や共感を軸としたコミュニケーションをThreadsに求めている姿が推察されます。

このことから、Threadsは特に日本人女性にとって、生活動線の中で心地よく情報を摂取できる「サードプレイス」のような役割を担っている側面が強いようです。

感性豊かなユーザー体験が、女性層からの厚い支持を支えている背景が本調査から浮き彫りになりました。

Threadsを1日にどれくらい利用する？

Threadsを利用しているユーザーが、1日の生活の中で実際にどの程度の時間を費やしているのか、その利用の深さを整理します。

常時接続が当たり前となった現代において、1回あたりの接触がどの程度の熱量で行われているのか、詳細な実態を見ていきましょう。

7割が30分以内の利用

利用時間に関する342人の回答を分析したところ、1回あたりの利用は短く、必要な情報を効率よく摂取するスタイルが主流であることが分かりました。

最も高い割合を示したのは「10分未満」の37.13％（127人）で、次いで「10分以上～30分未満」が33.33％（114人）と続きます。

これらを合わせると約70％のユーザーが1日の利用時間を30分以内に収めており、隙間時間を活用した「スマートな付き合い方」が定着しています。

動画メディアのような長時間の没入を前提とするのではなく、タイムラインを素早くスクロールして「今」を確認する高頻度・短時間消費型の傾向が顕著です。

一日のトータルで見れば、日本人の忙しい日常の合間に、情報の鮮度を損なうことなく入り込んでいるメディアであるという実態が浮き彫りになりました。

一過性の深い没入よりも、生活のあらゆるシーンで「世の中の空気感」を確認する回数こそが、Threadsの本質的な価値といえそうです。

20代の約4割が30分以上滞在

年代別に滞在時間を比較すると、若年層ほどThreadsという空間に長く留まり、コンテンツを能動的に消費している実態が見えてきました。

特に20代では、1日に30分以上の時間を費やす層が約42％に達しており、全世代平均を上回る没入感を持ってプラットフォームに接しています。



彼らにとってThreadsは、単なる通知の確認場所ではなく、興味のあるトピックを深掘りするための「探索プラットフォーム」としての役割も兼ね備えているのでしょう。

一方で、40代や50代の層では滞在時間のコンパクト化が進み、10分未満の回答がボリュームゾーンとなる効率重視の姿勢が鮮明です。



年齢が上がるにつれて、Threadsは趣味を楽しむための「滞在する場所」から、世の中の要点を素早く掴むための「情報のフィルター」へと立ち位置を変化させています。

世代ごとに情報の摂取リズムが最適化されており、それぞれのライフスタイルに合わせた使い分けがなされている様子がうかがえます。

男性は長時間で女性は隙間時間

性別による利用時間の違いからは、日本人の男女でThreadsに対する向き合い方の微細なスタイルの差が反映されています。

日本人女性は「10分未満」が38.16％（58人）と最多になり、30分未満で利用を終える層が全体の約74％に達しているのが特徴です。



女性ユーザーは家事や仕事の合間にアプリを上手く取り入れ、手際よく最新情報をキャッチアップしている姿がうかがえます。

一方、日本人男性も短時間利用が中心ですが、1時間以上の長時間利用をする割合が女性よりも高く、特定の議論をじっくり追いかける没入型のスタイルが一定数存在します。

女性が「生活の隙間を彩る情報の確認」として利用するのに対し、男性は「興味のある対象を徹底的に追跡する」ために時間を割いているという構図が見て取れました。

同じプラットフォームであっても、女性は感性による情報の取捨選択、男性は対象への深いコミットメントという、性別特有の活用シーンの違いが数値として表れた結果となりました。

Threadsを利用することが多いタイミングは？

日本人の1日の生活動線において、Threadsがどのように組み込まれているのか、具体的な利用シーンを整理していきます。

「今、何が起きているか」を即座に確認できるメディアだからこそ、生活のあらゆる場面でアプリが開かれている実態が見えてきました。

日中のリフレッシュに定着

今回の自社調査で回答した342人の結果を詳しく見ると、Threadsは特定の時間帯に固定されるのではなく、生活のあらゆる「区切り」で利用されている実態が浮かび上がりました。

最も回答が多かったのは「昼休み・日中の休憩時間」の30.41％（104人）となっており、仕事や学業の合間に情報をアップデートする習慣が定着しています。

次いで「通勤・通学などの移動中」が25.44％（87人）、「就寝前」が23.98％（82人）と続きました。

これらのデータは、Threadsが短文主体の軽快なメディアであることから、短時間で気分転換や情報収集を行いたいタイミングと非常に相性が良いことを示しています。

また「帰宅直後～夕食前」も22.22％（76人）と比較的高くなっており、公私を切り替える瞬間にアプリを開いて「今」の動きに追いつこうとする姿が見て取れます。

「特に決まっていない」という回答も23.39％（80人）存在する点から、特定の時間帯に限定されないインフラとしての性質が浮き彫りになりました。

40代は昼休みに集中して活用

年代別に利用タイミングを比較したところ、それぞれの世代のライフスタイルが色濃く反映された結果となりました。

40代の働き盛りな世代においては、「昼休み・日中の休憩時間」の利用が全世代の中でも目立っており、限られた自由時間を使って効率的に情報をキャッチアップしています。



ビジネスの最前線にいる層にとって、日中のわずかな隙間にトレンドや知人の動向を把握することは、一種の習慣となっているのでしょう。

一方で20代では、昼休みの利用に加えて「就寝前」の割合も高く、夜間のプライベートな時間にじっくりとタイムラインを遡るリズムが確立されています。

さらに60代以上の高年層では、「特に決まっていない」という回答が他世代より多く、自身の生活ペースに合わせて自由にアプリを開く様子がうかがえます。

現役世代が「日中の効率」を優先するのに対し、シニア層は「時間のゆとり」の中で活用するという、世代ごとの情報の摂取リズムの違いが明確になりました。

女性は寝る前・男性は移動中に利用

性別による利用タイミングの違いを分析すると、日本人の男女でThreadsに触れる動機や瞬間に明確な差異が見られました。

日本人女性は「就寝前」の利用が29.03％（45人）と全項目で最多となり、1日の締めくくりとしてリラックスしながら情報をチェックするスタイルが主流です。



これは、多忙な家事やルーティンを終えた後に、自分だけの時間を確保するための「情報の小窓」としてThreadsが機能していることを示唆しています。

一方で、日本人男性は「通勤・通学などの移動中」や「昼休み」の利用が女性を上回る結果となりました。



移動という手持ち無沙汰な時間を埋めるため、あるいは外出先での社会的な繋がりを維持するために、能動的にアプリを開くスタイルは男性特有の傾向といえそうです。

女性は「夜の自分時間」として活用し、男性は「日中の余白」を埋めるために活用するという、性別による生活意識の違いが接触タイミングの差として如実に表れました。

Threadsをどのような目的で利用することが多い？

日本人がThreadsを開く際に何を求めているのか、その具体的な利用動機を自社の集計データから整理していきます。

テキストベースの新しいつながりが生まれるプラットフォームにおいて、娯楽と実用がどのように混ざり合っているのかを見ていきましょう。

暇つぶしが4割超で最多

Threadsを開く動機を分析したところ、単なる「暇つぶし」を超えた、多層的なニーズがこのプラットフォームに向けられていることが分かりました。

最も多かったのは「暇つぶし・隙間時間の埋め合わせ」の42.11％（144人）ですが、注目すべきは「趣味・エンタメ・リラックス」の39.47％（135人）という高い数値です。

さらに「トレンドや流行のチェック」が35.96％（123人）となっており、情報の「新しさ」を求めてアクセスする姿勢が鮮明です。

また「商品・サービスの検索・検討」に22.22％（76人）が活用しており、SNS上のリアルな声を購買の判断材料にする使い方も浸透しています。

その一方で「友人・知人とのコミュニケーション」は14.33％（49人）に留まり、Threadsは「繋がる場所」から「情報を得る場所」へと役割を移しているようです。

現代の日本人はThreadsを、自身の興味関心を深める「パーソナルな情報基地」として多角的に使いこなしている実態が浮き彫りになりました。

40代は実用的な検索が中心

年代別の利用目的を比較すると、ライフステージに応じてThreadsに期待する役割が変化していく様子が見て取れます。

20代では「トレンドや流行のチェック」の割合が40.28％（29人）に達しており、常に新しい情報に触れていたいという感度の高さが反映されています。



また「好きなタレント・インフルエンサーのチェック」も若年層で高く、憧れの対象を追いかけるための「ファンメディア」としての側面が強調されています。

一方、40代の層になると、「商品・サービスの検索・検討」を目的とするユーザーが27.16％（22人）存在しており、実用性を重視する姿勢が見て取れます。

実社会での責任が増すにつれ、Threads上のリアルなクチコミや専門的な知見を、生活の質を高めるための判断材料にしようとする堅実な姿勢が鮮明になります。

若年層が「感性の刺激」を求めるのに対し、中堅層以上は「情報の活用」を優先するという、年代ごとの明確な目的のシフトが本調査から明らかになりました。

女性は趣味の世界を広げる

性別による目的の違いを詳しく分析すると、Threadsというメディアに対する期待値の差が浮き彫りになりました。

日本人女性は「趣味・エンタメ・リラックス」が44.08％（67人）と高く、さらに「タレントのチェック」でも男性を上回る情緒的な利用が中心です。



自分のお気に入りの世界を広げ、日々の暮らしに潤いを与えるためのツールとしてThreadsが愛用されています。

対照的に日本人男性は、「トレンドや流行のチェック」が37.89％（72人）となっており、世の中の動向を素早く掴むことを優先しています。

また「仕事・業務の情報収集」においても男性の割合が女性を上回っており、理性的・機能的な活用スタイルが男性特有の傾向といえそうです。

女性は「お気に入りとの繋がり」を重視し、男性は「情報の網羅性と実効性」を重視するという、性別による活用の本質的な違いが色濃く反映された結果となりました。

Threadsで主にどのようなアカウントをフォローしている？

アンケートの締めくくりとして、Threadsでどのようなアカウントがフォローされ、継続的な情報源となっているのかを整理します。

独自のレコメンド機能が強力なプラットフォームにおいて、「誰を追うか」という選択に表れるユーザーの関心事を見ていきましょう。

有名人フォローが3割超

ユーザーがどのようなアカウントをフォローし、継続的に情報を摂取しているのかを整理したところ、「個人のキャラクター」を軸とした情報収集のスタイルが鮮明になりました。

最も多かったのは「有名人・タレント」の31.58％（108人）で、次いで「インフルエンサー」の30.41％（104人）となっています。

公式な著名人の動向を追う一方で、SNS発のクリエイターが持つ独自の影響力が、ユーザーのタイムラインにおいて大きな存在感を放っています。

また「企業・ブランド公式アカウント」を23.68％（81人）がフォローしており、約4人に1人が企業発信の情報を直接受け取っている点も特徴的です。

Threadsにおけるフォロー行動は、単なる知人との繋がりを超えて、自分自身の興味関心を拡張するための「パーソナルなメディア構築」としての側面が強まっていることが浮き彫りになりました。

誰が発信しているかという「個の信頼性」が、情報の価値を担保する重要な要素となっているようです。

若年層はインフルエンサーを支持

年代別にフォロー傾向を分析すると、情報を得るための「信頼の置き所」が世代によって異なる実態が見えてきました。

20代の若年層では「インフルエンサー」のフォロー率が41.67％（30人）に達しており、SNSから生まれるスターを最も身近で影響力のある存在として捉えています。

彼らにとって、リアルタイムの熱量を持って発信されるインフルエンサーの言葉こそが、最も価値のある情報ソースとなっているのでしょう。

一方、40代以上の層になると、「有名人・タレント」を重視する傾向が強まり、テレビや既存メディアで馴染みのある人物をフォローする堅実な選択がなされています。

また「フォローはあまりしていない」という回答が年齢とともに増加する傾向もあり、シニア層ほど特定のチャンネルに固執せず、流れてくる情報を楽しむ受動的な姿勢がうかがえます。

若年層が「個人の熱量」に惹かれ、中高年層が「既知の安心感」を優先するという、世代ごとのフォロー基準の違いが明確に示された結果となりました。



■ 会社概要

hotice株式会社

所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-17-4 山口ビル（新館）4階

代表取締役：趙 無極（Mukyoku Cho）

設立：2021年9月1日

事業内容：SNS運用支援／インフルエンサー施策／動画制作／デジタル広告／コンサルティング

公式サイト（日本語）：https://hotice.jp

公式サイト（英語）：https://hoticeglobal.com

日本のインフルエンサーマーケティングについて（英語）：https://hoticeglobal.com/blog/marketing/influencer-marketing-japan/

調査協力：合同会社RASA JAPAN

所在地：〒225-0011 神奈川県横浜市青葉区あざみ野1-27-1 G-201

代表取締役：喜多 克（Masaru Kita）

設立：2019年2月21日

事業内容：マーケティングオペレーション構築支援／BPOサービス／デジタル戦略支援

公式サイト：https://rasa-jp.co.jp/



■ お問い合わせ

hotice株式会社

メール：contact@hotice.jp

お問い合わせフォーム：https://hotice.jp/contact

英語窓口：https://hoticeglobal.com/contact/