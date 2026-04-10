IVRy、コールセンターの自動化・高度化を推進するAI企業6社と「AICX Frontier 2026」を開催

株式会社IVRy

対話型音声AI SaaS「アイブリー」を提供する株式会社IVRy（本社：東京都港区、代表取締役/CEO：奥西 亮賀、以下、当社）は、2026年5月19日（火）に、一般社団法人AICX協会、株式会社AI Shift、カラクリ株式会社、Gen-AX株式会社、株式会社RightTouch、モビルス株式会社/vottia株式会社と、ビジネスカンファレンス「AICX Frontier 2026 ～AIエージェントの社会実装と、顧客接点の価値再定義～」を開催します。

AIエージェントは今、実証・検証の段階を超え、「実装」そして「市場拡大」のフェーズへと移行しています。特にコールセンターをはじめとした顧客接点領域では、AIによる自動化・高度化が急速に進み、企業の競争力を左右する重要なテーマです。

このような潮流の中で、コールセンターは、顧客インサイトを起点に売上・LTV・ブランド価値を高める「価値創出型のプロフィットセンター」への転換が、現実のものとなりつつあるのです。

だからこそ今、この変革の現在地を正確に見つめ、今後の顧客接点をどうデザインしていくのか--その議論が求められています。

こうした背景のもと、コールセンターの自動化・高度化を推進するAI関連企業6社は、ビジネスカンファレンス「AICX Frontier 2026 ～AIエージェントの社会実装と、顧客接点の価値再定義～」を、2026年5月19日（火）に開催いたします。

本イベントでは、顧客接点の最前線でAI活用を実践する企業が一堂に会し、AIエージェントの導入・運用におけるリアルな知見や課題、そして事業インパクトに踏み込んだ議論を展開。

理論ではなく、導入・運用の現場から生まれたリアルな知見を凝縮。コールセンターが「価値を消費する場所」から「価値を生み出す場所」へと変わる道筋を、多角的に提示します。

イベント開催概要

イベント名：AICX Frontier 2026 ～AIエージェントの社会実装と、顧客接点の価値再定義～

開催日時：2026年5月19日（火）14:00～

開催形式：オフライン開催

会場：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2丁目24-12 渋谷スクランブルスクエア21F

主催：一般社団法人AICX協会、株式会社AI Shift、株式会社IVRy、カラクリ株式会社、Gen-AX株式会社、株式会社RightTouch、モビルス株式会社/vottia株式会社（順不同）

タイムテーブル／セッション内容

※内容・時間は変更となる可能性があります

[表: https://prtimes.jp/data/corp/56805/table/233_1_856675fff8961e75f70140c3073b9102.jpg?v=202604101051 ]

登壇者一覧

一般社団法人AICX協会

代表理事 小澤 健祐

代表理事 小栗 伸

理事 山崎 陽平

有識者理事 神川 陽太

Gen-AX株式会社

代表取締役社長 CEO 砂金 信一郎

モビルス株式会社/vottia株式会社

代表取締役社長 石井 智宏

株式会社AI Shift

AIコールセンター事業統括 執行役員 田島 努

AIエージェント事業部 チーフエバンジェリスト 及川 信太郎

株式会社RightTouch

代表取締役 長崎 大都

代表取締役 野村 修平

カラクリ株式会社

代表取締役 CEO 小田 志門

株式会社IVRy

代表取締役 CEO 奥西 亮賀

イベントの見どころ

本カンファレンスの最大の特徴は、特定のサービス訴求を目的とせず、この構造転換に必要な知見を業界横断でコールセンター自動化領域をリードする企業が、自らの実践知をもとに議論を行う点にあります。

- 価値創出型センターへの変革における構造転換の最前線の状況- AIエージェントによる顧客対応の自動化・高度化の最新動向- 実際の導入・運用を通じて得られた成功事例と課題- コンタクトセンターの役割変化とCX戦略の再設計- AIを活用できる人材・組織の育成方法と実践知- 業界プレイヤーによるリアルな視点でのクロストーク

このような方におすすめ- コールセンターの自動化・効率化を推進したい責任者- コールセンターを「コスト部門」から「収益部門」に転換したい経営層・責任者- AIエージェントの導入・活用を検討している企業担当者- CX戦略の高度化や顧客体験の改善に取り組む方- AI活用を推進するための組織づくり・人材育成に課題を感じている方- 最新のAI活用事例を実務レベルで把握したい方

参加について

URL：https://peatix.com/event/4959660/

※定員に達し次第、受付終了となる可能性があります。

コーポレートページ掲載URL：https://ivry.jp/pr/d4uhojarhwc/

株式会社IVRyについて

株式会社IVRyは「最高の技術をすべての人と企業に届ける」をミッションに掲げ、対話型音声AI SaaS「アイブリー」を開発・提供しています。AIによる24時間365日の電話応答の自動化・効率化、通話分析、およびAIの誤回答を防ぐ「ハルシネーションゼロ」技術が特徴で、現在98業界・50,000アカウント超に導入されています。あらゆるコミュニケーションデータをAIで解析・活用し、企業の成長を支援します。

企業名：株式会社IVRy（アイブリー）

代表者：代表取締役/CEO 奥西 亮賀

設立年月：2019年3月

所在地：〒108-0073 東京都港区三田三丁目5-19 住友不動産東京三田ガーデンタワー10F

電話番号：050-3204-4610

企業サイト：https://ivry.jp/company/