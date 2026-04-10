TOPPAN、コンテンツの新たな魅力発信ショップ「TOPPA!!! BASE AKIBA」でアニメ「魔入りました！入間くん」とコラボ実施

TOPPANホールディングス株式会社

TOPPANホールディングスのグループ会社であるTOPPAN株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役社長：野口 晴彦、以下 TOPPAN）は、アニメ・ゲーム・アーティストなど期間ごとに異なる様々なコンテンツとコラボレーションし、コンテンツの新たな魅力や体験価値を提供するショップ「TOPPA!!! BASE AKIBA」（読み：トッパベースアキバ）（場所：エキュート秋葉原）を運営しています。

この度、2026年5月23日(土)から6月11日(木)まで、「TOPPA!!! BASE AKIBA」店舗にてアニメ「魔入りました！入間くん」とのコラボレーションを実施します。また、店舗でのコラボに先駆け、4月10日(金)から4月26日(日)まで、「TOPPA!!! BASE AKIBA」公式オンラインショップでグッズの予約受付を行います。

アニメ「魔入りました！入間くん」は、魔界の大悪魔の孫として悪魔学校バビルスに通うことになった人間の少年である鈴木入間の奮闘と成長を描いた作品で、2025年10月でアニメ放送開始から6周年を迎えました。また、2026年4月からアニメ第4シリーズが放送開始となります。

「TOPPA!!! BASE AKIBA」では、アニメ放送開始6周年を記念して「6」をモチーフとした描き下ろしデザインにより、オリジナルグッズの販売や店舗装飾を行います。また今回販売するグッズの一部は、サテライトショップや「TOPPA!!! BASE AKIBA」公式オンラインショップでの展開も予定しています。

■ 「TOPPA!!! BASE AKIBA」と「魔入りました！入間くん」のコラボレーション概要

１. 「TOPPA!!! BASE AKIBA」オリジナルグッズ販売

【アクリルスタンド】

今回新たに描き下ろしたイラストを使用した「TOPPA!!! BASE AKIBA」オリジナルのアクリルスタンドです。アニメ放送6周年を記念する「6」をモチーフにしたアイテムとともに、作品内に登場するキャラクター「鈴木入間」「アスモデウス・アリス」「ウァラク・クララ」「ナベリウス・カルエゴ」「バラム・シチロウ」「オペラ」を描いたデザインです。

【TOPPA!!! BASE AKIBA オリジナル】アクリルスタンド「魔入りました！入間くん」(全6種)

【トレーディングダイカットホログラムステッカー】

今回新たに描き下ろしたイラストを使用した「TOPPA!!! BASE AKIBA」オリジナルのトレーディングダイカットホログラムステッカーです。ホログラム加工により、光の反射で角度によって7色に変化しながら輝く仕様が特徴的です。全6種のうちいずれか1種が封入されています。

【TOPPA!!! BASE AKIBAオリジナル】トレーディングダイカットホログラムステッカー「魔入りました！入間くん」(全6種)

【ジオラマアクリルスタンド】

今回新たに描き下ろしたイラストを使用した「TOPPA!!! BASE AKIBA」オリジナルのジオラマアクリルスタンドです。キャラクターごとにイメージカラーの背景が用意されており、その前にキャラクターのアクリルスタンドを設置することで、6人のキャラクターを並べて飾ることができます。

※なお、この商品は「TOPPA!!! BASE AKIBA」店舗のみでの販売となり、「TOPPA!!! BASE AKIBA」公式オンラインショップでの販売はありません。

【TOPPA!!! BASE AKIBAオリジナル】ジオラマアクリルスタンド「魔入りました！入間くん」(全1種)

・グッズ一覧紹介サイト

そのほか「TOPPA!!! BASE AKIBA」オリジナルグッズなど、多数の「魔入りました！入間くん」グッズを用意しています。

URL: https://fan-xross-mall.com/shops/irumakun_toppa-base

「TOPPA!!! BASE AKIBA」公式オンラインショップ予約受付期間:

4月10日(金)10:00～4月26日(日)23:59

配送目安: 2026年6月以降

２. 購入特典の配布

「TOPPA!!! BASE AKIBA」店舗および「TOPPA!!! BASE AKIBA」公式オンラインショップで税込3,000円購入するごとに、今回の描き下ろしデザインを使用したイラストカード（全6種）をランダムで1枚配布します。

※購入特典は、在庫がなくなり次第配布を終了します。

※「TOPPA!!! BASE AKIBA」公式オンラインショップから購入した場合は、商品配送時に同梱します。

【TOPPA!!! BASE AKIBAオリジナル】「魔入りました！入間くん」購入特典イラストカード(全6種)

■ 「TOPPA!!! BASE AKIBA」店舗概要

「TOPPA!!! BASE AKIBA」はアニメ・ゲーム・アーティストなど期間ごとに異なる様々なコンテンツとコラボレーションし、店舗限定グッズの販売やオリジナル写真を撮影できるデジタルフォトブースの提供など、コンテンツの新たな魅力や体験価値を提供するショップです。TOPPANがこれまで培ってきた企業向けのマーケティング領域における売り場作りやグッズ制作、日本のIPの海外展開、管理・支援などのノウハウ・知見を活かし、コンテンツの魅力を伝える様々なグッズ展開やイベントを行っていきます。

・店舗名: 「TOPPA!!! BASE AKIBA」（トッパベースアキバ）

・場所 : エキュート秋葉原（東京都千代田区外神田1-17-6 JR秋葉原駅1階）

※「TOPPA!!! BASE AKIBA」は改札内の店舗となります。

・営業時間：平日10:00～21:00 /土日祝 10:00～20:00

・「TOPPA!!! BASE AKIBA」公式オンラインショップURL:

https://fan-xross-mall.com/shops/toppa-base

・支払方法：「TOPPA!!! BASE AKIBA」はキャッシュレス決済のみ利用可能です。

利用できる電子マネー・クレジットカードはエキュート秋葉原のサイトを確認ください。

・エキュート秋葉原サイト: https://www.ecute.jp/akihabara/ecutenavi(https://www.ecute.jp/akihabara/ecutenavi)

■ 今回コラボレーションするアニメ「魔入りました！入間くん」について

今回「TOPPA!!! BASE AKIBA」とコラボレーションするアニメ「魔入りました！入間くん」は、西 修による漫画作品を原作としており、株式会社秋田書店(本社:東京都文京区、代表取締役社長:山口徳二)が発行する「週刊少年チャンピオン」で2017年3月2日(木)から連載されました。本作は、コミックスシリーズで累計発行部数2,000万部（2026年3月時点）を記録し、2019年10月5日(土)からはアニメも放送され、2025年10月でアニメ放送開始から6周年を迎えました。魔界の大悪魔の孫となり、悪魔学校バビルスに通うことになった人間の少年・鈴木入間の奮闘と成長を描いた本作は、どんな時も相手を思いやる入間の優しさや意志を貫き通す姿、悪魔たちとの楽しげな魔界生活、そして魔界を揺るがす大きな陰謀の影が暗躍するストーリーが好評を博しています。なお、2026年4月4日(土)から、アニメ第4シリーズを放送開始しています。

(C) 西修 (秋田書店) ／魔入りました！入間くん第4シリーズ製作委員会

＊ 「TOPPA!!! BASE」はTOPPANホールディングス株式会社の登録商標です。

＊ 本ニュースリリースに記載された会社名および商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。

＊ 本ニュースリリースに記載された内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。

以 上