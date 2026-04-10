モバイルゲーム『猫とスープ』サンリオキャラクターズとのコラボイベントを開催！

株式会社 NEOWIZゲームオン

株式会社NEOWIZ（本社：韓国 京畿道城南市、共同代表：金 承徹（キム・スンチョル）/蠔 泰根（ベ・テグン））は、癒し系放置型ゲーム『猫とスープ（Cats&Soup）』において、2026年5月7日(木) 08時59分 まで、世界的に人気のある株式会社サンリオのキャラクターたちとのコラボレーションイベントを開催いたします。

シナモロール、ポムポムプリン、ポチャッコが登場！「不思議な虹」から始まった特別な物語

今回のコラボレーションでは、スープに浮かび上がった不思議な虹を見た「サンリオキャラクターズ」が猫の森へやってきたというコンセプトを背景に展開されます。プレイヤーは猫の森で「シナモロール」「ポムポムプリン」「ポチャッコ」と一緒に料理を作ってカフェを経営したり、ピクニックへ出掛けたりするなど、「かわいすぎて困っちゃう！？ 」をテーマにしたラブリーな日常をお楽しみいただけます。

5月7日まで開催の記念イベントで、コラボ限定の家具やコスチュームなどの豪華報酬を獲得可能

『猫とスープ』では今回のアップデートを記念して、2026年5月7日(木) 08時59分まで、豪華な報酬を獲得できる各種イベントを開催いたします。

「サイコロイベント」では、止まったマスのイベント財貨を獲得でき、その財貨を使用して「シナモロールのすべり台」「ポムポムプリンのオルゴール」など、本コラボでのみ入手できるコラボ家具や施設と交換することができます。

同期間行われる「ログインイベント」では、期間中に7日間累積でログインすることで「ポムポムプリンミニコスチュームセット」も無料で獲得できます。

シナモロール、ポムポムプリン、ポチャッコをモチーフにした限定パッケージや施設スキンも登場

また、コラボ限定パッケージもご用意いたしました。サンリオキャラクターズが特別ゲストとして登場したり、キャラクターの個性を活かした、ぜんまい仕掛けの「ぬいぐるみ」の友達も追加いたします。これに加え、各キャラクターのカチューシャや着ぐるみ、風船、カバンなど、多彩なコスチュームアイテムもご確認いただけます。

さらに、サンリオキャラクターズコラボならではの施設スキンセットもアップデートしました。これらのアイテムを活用して、ゲーム空間を自分好みにデコレーションする楽しさをご体験いただけます。

なお、2026年4月1日（水）エイプリルフール～5月7日(木)08時59分まで、ゲームにログインするだけで報酬がもらえる「ログインボーナスイベント」を開催しております。本イベントの開催期間中は、毎日様々なアイテムを獲得できる追加報酬もご提供いたします。

NEOWIZ関係者 コメント

『猫とスープ』ファンの皆様のご要望にお応えし、「かわいすぎて困っちゃう！？ 」をテーマ に今回のコラボレーションをご用意いたしました。本コラボで感じることのできる、普段とは違った楽しさを是非ご体験ください。

今後も、温かな癒しと特別な体験を味わえるコンテンツを、プレイヤーの皆様にお届けしてまい ります。

『猫とスープ』各Store

App Store :https://apps.apple.com/jp/app/%E7%8C%AB%E3%81%A8%E3%82%B9%E3%83%BC%E3%83%97/id1581431235Google Play :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hidea.cat&hl=ja

●『猫とスープ』公式YouTubeチャンネル(https://www.youtube.com/c/kittypawpaw)

●『猫とスープ』公式Xアカウント(https://x.com/cats_and_soup)